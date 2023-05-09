Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái

Hậu trường 09/05/2023 20:32

Mẹ ruột "hot girl trứng ráng" phải đứng ra năn nỉ quản lý vì thái độ làm việc của con gái khiến khách hàng đưa tên vào blacklist.

Thời gian gần đây, Trần Thanh Tâm thông báo trên trang cá nhân về sự thay đổi trong công việc, cô và quản lý cũ không còn đồng hành vì không chung định hướng. Sau đó trong một vài sự kiện khi cả hai cùng tham gia, Trần Thanh Tâm nhiều lần bị bắt gặp khoảnh khắc “bơ” quản lý cũ làm dấy lên tin đồn “nghỉ chơi”.

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 1
Trần Thanh Tâm và quản lý cũ Vinh Gấu không còn đồng hành cùng nhau 

Mới đây 8/5, trên trang cá nhân Vinh Gấu cho biết thời còn làm việc chung, nữ TikToker này nhiều lần nói xấu đồng nghiệp, khi phát hiện anh đã nhắc nhở và khuyên cô không nên làm vậy, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Sau khi "đường ai nấy đi", Vinh Gấu bức xúc vì biết được nhân vật lọt vào tầm ngắm tiếp theo của TikToker này chính là anh.

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 2
Vinh Gấu tố một nữ TikToker mà anh từng làm quản lý "ăn cháo đá bát", nói xấu nhiều người trên trang cá nhân kèm ảnh chụp màn hình.
 

Không dừng lại ở đó, mới đây Vinh Gấu - quản lý cũ Thanh Tâm - tiếp tục có bài đăng mới. Anh tung loạt tin nhắn giữa mình và mẹ của "người cũ". Dù đã che tên nhưng trong một bức hình, Vinh Gấu sơ ý để lộ tên Trần Thanh Tâm khiến dân tình dậy sóng.

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 3
Mẹ ruột Trần Thanh Tâm thay mặt con gái nói chuyện với quản lý mong anh bỏ qua lỗi lầm chon cô. 

 Mẹ ruột nữ TikToker cũng thể hiện sự bất lực khi Thanh Tâm nhiều lần đi trễ khiến quản lý buồn phiền, trách mắng. Bà đã chủ động nhắn tin cho Vinh Gấu, mong anh bỏ qua và nâng đỡ con gái mình. 

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 4
Có vẻ như cả 2 đều bất lực trước sự đi trễ liên tục của Trần Thanh Tâm 

Theo lời Vinh Gấu trong cuộc hội thoại, nhiều đối tác phải đưa cô vào "danh sách đen", danh tiếng của Vinh Gấu cũng từ đó bị ảnh hưởng.

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 5Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 6
Mẹ ruột Trần Thanh Tâm mong một cơ hội cho con gái được xin lỗi nam quản lý 

 

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 7
Một tin nhắn để lộ tên khiến dân tình xôn xao 

 

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 8

 Đối tác yêu cầu thay người mới vì thái độ làm việc không chuyên nghiệp khiến anh phải đi giải quyết 

Netizen cũng “soi” ra chi tiết Trần Thanh Tâm unfollow quản lý cũ. Điều này khiến dân tình thêm nghi ngờ về mối quan hệ thực sự của cả hai. Nữ TikToker cho biết sẽ có câu trả lời chính thức chi tiết hơn trong vài ngày tới

Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái - Ảnh 9
Trần Thanh Tâm cho biết sẽ có chia sẻ chính thức sau khi hoàn tất mọi công việc

 

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Từ khóa:   Trần Thanh Tâm hot girl trứng rán Vinh Gấu

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