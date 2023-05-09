Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái

Mẹ ruột "hot girl trứng ráng" phải đứng ra năn nỉ quản lý vì thái độ làm việc của con gái khiến khách hàng đưa tên vào blacklist.
- Netizen chỉ một biểu cảm "chê" khi Trần Thanh Tâm, Lê Bống lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu
- Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này
Thời gian gần đây, Trần Thanh Tâm thông báo trên trang cá nhân về sự thay đổi trong công việc, cô và quản lý cũ không còn đồng hành vì không chung định hướng. Sau đó trong một vài sự kiện khi cả hai cùng tham gia, Trần Thanh Tâm nhiều lần bị bắt gặp khoảnh khắc “bơ” quản lý cũ làm dấy lên tin đồn “nghỉ chơi”.
Mới đây 8/5, trên trang cá nhân Vinh Gấu cho biết thời còn làm việc chung, nữ TikToker này nhiều lần nói xấu đồng nghiệp, khi phát hiện anh đã nhắc nhở và khuyên cô không nên làm vậy, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Sau khi "đường ai nấy đi", Vinh Gấu bức xúc vì biết được nhân vật lọt vào tầm ngắm tiếp theo của TikToker này chính là anh.
Không dừng lại ở đó, mới đây Vinh Gấu - quản lý cũ Thanh Tâm - tiếp tục có bài đăng mới. Anh tung loạt tin nhắn giữa mình và mẹ của "người cũ". Dù đã che tên nhưng trong một bức hình, Vinh Gấu sơ ý để lộ tên Trần Thanh Tâm khiến dân tình dậy sóng.
Mẹ ruột nữ TikToker cũng thể hiện sự bất lực khi Thanh Tâm nhiều lần đi trễ khiến quản lý buồn phiền, trách mắng. Bà đã chủ động nhắn tin cho Vinh Gấu, mong anh bỏ qua và nâng đỡ con gái mình.
Theo lời Vinh Gấu trong cuộc hội thoại, nhiều đối tác phải đưa cô vào "danh sách đen", danh tiếng của Vinh Gấu cũng từ đó bị ảnh hưởng.
Netizen cũng “soi” ra chi tiết Trần Thanh Tâm unfollow quản lý cũ. Điều này khiến dân tình thêm nghi ngờ về mối quan hệ thực sự của cả hai. Nữ TikToker cho biết sẽ có câu trả lời chính thức chi tiết hơn trong vài ngày tới