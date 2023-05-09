Trần Thanh Tâm bị quản lý cũ bóc phốt thái độ khiến đối tác đưa vào 'danh sách đen', mẹ ruột phải xuống nước xin cho con gái

Thời gian gần đây, Trần Thanh Tâm thông báo trên trang cá nhân về sự thay đổi trong công việc, cô và quản lý cũ không còn đồng hành vì không chung định hướng. Sau đó trong một vài sự kiện khi cả hai cùng tham gia, Trần Thanh Tâm nhiều lần bị bắt gặp khoảnh khắc “bơ” quản lý cũ làm dấy lên tin đồn “nghỉ chơi”.

Trần Thanh Tâm và quản lý cũ Vinh Gấu không còn đồng hành cùng nhau

Mới đây 8/5, trên trang cá nhân Vinh Gấu cho biết thời còn làm việc chung, nữ TikToker này nhiều lần nói xấu đồng nghiệp, khi phát hiện anh đã nhắc nhở và khuyên cô không nên làm vậy, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Sau khi "đường ai nấy đi", Vinh Gấu bức xúc vì biết được nhân vật lọt vào tầm ngắm tiếp theo của TikToker này chính là anh.