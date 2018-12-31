Trấn Thành khóc ròng khi chứng kiến cảnh Hari Won ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại

Hậu trường 31/12/2018 09:58

Trấn Thành vừa khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi “vạch mặt” thói ăn uống bất chấp của bà xã Hari Won trên mạng xã hội.

Sau 2 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ mọi người. Ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào, đôi vợ chồng nghệ sĩ nhiều lần làm người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với cuộc sống hôn nhân thú vị, đầy niềm vui của mình.

Cặp đôi thường xuyên công khai “vạch” tật xấu của nhau không thương tiếc. Với sự dễ thương và vô tư của mình, Trấn Thành – Hari Won được nhận xét là một trong những đôi vợ chồng “lầy lội" vô đối của làng giải trí Việt.

Trấn Thành khóc ròng khi chứng kiến cảnh Hari Won ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại - Ảnh 1
Ngoài sở thích chọc ghẹo bà xã, Trấn Thành hết lòng yêu thương và cưng chiều vợ - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Trấn Thành lại tiếp tục “bóc phốt” thói xấu của vợ. Trên fanpage của mình, nam MC chia sẻ hình ảnh Hari Won đang ngồi ăn uống một cách vô tư kèm lời ca thán: “Có một con người phụ nữ nào mà ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại, rồi ịn khăn giấy lên trán theo kiểu dáng bùa cương thi như vợ tôi không?".

Trấn Thành khóc ròng khi chứng kiến cảnh Hari Won ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại - Ảnh 2
Trấn Thành khiến người hâm mộ 'dở khóc dở cười' khi vạch trần thói xấu trong cách ăn uống của vợ - Ảnh: Facebook 

Bị "bóc phốt" thói xấu ăn uống, thế nhưng dưới phần bình luận, mọi người lại hết lời khen ngợi sự dễ thương của Hari Won. Đáng chú ý, ngay dưới bài viết của ông xã, Hari Won lập tức dọa không cho Trấn Thành ngủ chung phòng: “Mẹ ơi!!!!! Hôm nay muốn ngủ phòng khách ư?".

Trấn Thành khóc ròng khi chứng kiến cảnh Hari Won ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại - Ảnh 3
Bị chồng bêu xấu hết lần này đến lần khác, Hari Won dọa cho Trấn Thành ngủ phòng khách - Ảnh: Facebook
Trấn Thành khóc ròng khi chứng kiến cảnh Hari Won ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại - Ảnh 4
Dân mạng vẫn chưa thấy hả dạ với cách trừng phạt của Hari Won và gợi ý thêm rất nhiều biện pháp độc đáo như: Cho ngủ ban công không nệm gối, hay toilet... - Ảnh: Facebook

Trước đó, nam diễn viên hài cũng nhiều lần "tố" một nửa của mình về thói vụng về, quản tiền quá chặt khiến anh nhiều lần tủi nhục khi ra đường. Có lẽ sự hài hước của cặp đôi đã khiến cuộc sống hôn nhân của họ lúc nào cũng tươi mới, vui vẻ như lúc mới yêu.

Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ

Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ

Phản ứng vô cùng khôn khéo của Trấn Thành nhận được sự quan tâm và ngợi khen hết lời từ người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won và Trấn Thành Hari Won ham ăn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 13 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 39 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 52 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 44 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42