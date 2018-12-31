Trấn Thành khóc ròng khi chứng kiến cảnh Hari Won ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại

Trấn Thành vừa khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi “vạch mặt” thói ăn uống bất chấp của bà xã Hari Won trên mạng xã hội.
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Sau 2 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ mọi người. Ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào, đôi vợ chồng nghệ sĩ nhiều lần làm người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với cuộc sống hôn nhân thú vị, đầy niềm vui của mình.
Cặp đôi thường xuyên công khai “vạch” tật xấu của nhau không thương tiếc. Với sự dễ thương và vô tư của mình, Trấn Thành – Hari Won được nhận xét là một trong những đôi vợ chồng “lầy lội" vô đối của làng giải trí Việt.
Mới đây nhất, Trấn Thành lại tiếp tục “bóc phốt” thói xấu của vợ. Trên fanpage của mình, nam MC chia sẻ hình ảnh Hari Won đang ngồi ăn uống một cách vô tư kèm lời ca thán: “Có một con người phụ nữ nào mà ăn uống bất chấp, mồ hôi nhễ nhại, rồi ịn khăn giấy lên trán theo kiểu dáng bùa cương thi như vợ tôi không?".
Bị "bóc phốt" thói xấu ăn uống, thế nhưng dưới phần bình luận, mọi người lại hết lời khen ngợi sự dễ thương của Hari Won. Đáng chú ý, ngay dưới bài viết của ông xã, Hari Won lập tức dọa không cho Trấn Thành ngủ chung phòng: “Mẹ ơi!!!!! Hôm nay muốn ngủ phòng khách ư?".
Trước đó, nam diễn viên hài cũng nhiều lần "tố" một nửa của mình về thói vụng về, quản tiền quá chặt khiến anh nhiều lần tủi nhục khi ra đường. Có lẽ sự hài hước của cặp đôi đã khiến cuộc sống hôn nhân của họ lúc nào cũng tươi mới, vui vẻ như lúc mới yêu.