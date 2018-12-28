Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ

Phản ứng vô cùng khôn khéo của Trấn Thành nhận được sự quan tâm và ngợi khen hết lời từ người hâm mộ.

Thông tin rapper Đinh Tiến Đạt cưới vợ khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Vì sau khi chia tay bạn gái 9 năm Hari Won, anh sống khép kín và chưa một lần công khai chuyện tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Sau khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ, ngoài cái tên Lê Thụy Vy - vị hôn thê của Đinh Tiến Đạt thì Hari Won là người tiếp theo được công chúng gọi tên.

Từng có mối tình ngọt ngào với Đinh Tiến Đạt, tuy nhiên chia tay không bao lâu thì Hari Won bất ngờ kết hôn với MC Trấn Thành - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hari Won là cái tên được nhắc đến rất nhiều sau khi lộ ảnh cưới và thiệp mời của Đinh Tiến Đạt - Ảnh: Internet

2 năm sau khi bạn gái cũ lấy chồng, người hâm mộ vui mừng vì thấy Tiến Đạt tìm được chốn đi về bình yêu - Ảnh: FBNV

Giữa lúc Hari Won và Đinh Tiến Đạt chưa có bất cứ một hành động nào thì mới đây, Trấn Thành lại có một động thái cực kỳ ngọt ngào. Nam MC tỏ ra không mấy để tâm đến phản ứng thiếu tế nhị của anti-fan và chia sẻ ảnh tình tứ bên bà xã khi vừa làm tóc mới.

Trấn Thành khoe ảnh tạo dáng nhí nhố bên bà xã - Ảnh: Instagram

Trên Facebook, anh tiếp tục khoe ảnh đi chơi cùng gia đình bên vợ - Ảnh: Facebook

Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của Trấn Thành ngày càng hạnh phúc, trọn vẹn - Ảnh: FBNV

Có lẽ đây là cái kết viên mãn nhất cho cả Hari Won và Tiến Đạt - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng hết lời khen ngợi hành động tinh tế của Trấn Thành giữa lúc bà xã bị "đào mộ" chuyện quá khứ với Tiến Đạt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-cua-tran-thanh-khi-hari-won-khong-ngung-bi-goi-ten-giua-luc-tien-dat-chuan-bi-lay-vo-309581.html