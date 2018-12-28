Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ

Phản ứng vô cùng khôn khéo của Trấn Thành nhận được sự quan tâm và ngợi khen hết lời từ người hâm mộ.
- Sau 3 năm chia tay Hari Won, rapper Đinh Tiến Đạt giờ ra sao?
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Thông tin rapper Đinh Tiến Đạt cưới vợ khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Vì sau khi chia tay bạn gái 9 năm Hari Won, anh sống khép kín và chưa một lần công khai chuyện tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Sau khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ, ngoài cái tên Lê Thụy Vy - vị hôn thê của Đinh Tiến Đạt thì Hari Won là người tiếp theo được công chúng gọi tên.
Giữa lúc Hari Won và Đinh Tiến Đạt chưa có bất cứ một hành động nào thì mới đây, Trấn Thành lại có một động thái cực kỳ ngọt ngào. Nam MC tỏ ra không mấy để tâm đến phản ứng thiếu tế nhị của anti-fan và chia sẻ ảnh tình tứ bên bà xã khi vừa làm tóc mới.
Nhiều cư dân mạng hết lời khen ngợi hành động tinh tế của Trấn Thành giữa lúc bà xã bị "đào mộ" chuyện quá khứ với Tiến Đạt.