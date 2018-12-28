Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ

Hậu trường 28/12/2018 17:23

Phản ứng vô cùng khôn khéo của Trấn Thành nhận được sự quan tâm và ngợi khen hết lời từ người hâm mộ.

Thông tin rapper Đinh Tiến Đạt cưới vợ khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Vì sau khi chia tay bạn gái 9 năm Hari Won, anh sống khép kín và chưa một lần công khai chuyện tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Sau khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ, ngoài cái tên Lê Thụy Vy - vị hôn thê của Đinh Tiến Đạt thì Hari Won là người tiếp theo được công chúng gọi tên.

Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ - Ảnh 1
Từng có mối tình ngọt ngào với Đinh Tiến Đạt, tuy nhiên chia tay không bao lâu thì Hari Won  bất ngờ kết hôn với MC Trấn Thành - Ảnh: Internet
Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ - Ảnh 2
Hiện tại, Hari Won là cái tên được nhắc đến rất nhiều sau khi lộ ảnh cưới và thiệp mời của Đinh Tiến Đạt - Ảnh: Internet
Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ - Ảnh 3
2 năm sau khi bạn gái cũ lấy chồng, người hâm mộ vui mừng vì thấy Tiến Đạt tìm được chốn đi về bình yêu - Ảnh: FBNV

Giữa lúc Hari Won và Đinh Tiến Đạt chưa có bất cứ một hành động nào thì mới đây, Trấn Thành lại có một động thái cực kỳ ngọt ngào. Nam MC tỏ ra không mấy để tâm đến phản ứng thiếu tế nhị của anti-fan và chia sẻ ảnh tình tứ bên bà xã khi vừa làm tóc mới.

Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ - Ảnh 4
Trấn Thành khoe ảnh tạo dáng nhí nhố bên bà xã - Ảnh: Instagram
Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ - Ảnh 5
Trên Facebook, anh tiếp tục khoe ảnh đi chơi cùng gia đình bên vợ - Ảnh: Facebook
Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ - Ảnh 6
Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của Trấn Thành ngày càng hạnh phúc, trọn vẹn - Ảnh: FBNV
Động thái của Trấn Thành khi Hari Won không ngừng bị gọi tên giữa lúc Tiến Đạt chuẩn bị lấy vợ - Ảnh 7
Có lẽ đây là cái kết viên mãn nhất cho cả Hari Won và Tiến Đạt - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng hết lời khen ngợi hành động tinh tế của Trấn Thành giữa lúc bà xã bị "đào mộ" chuyện quá khứ với Tiến Đạt. 

Sau 2 năm Hari Won lấy chồng, rộ tin Đinh Tiến Đạt sắp cưới vợ, lộ diện mạo cô dâu xinh như hoa

Sau 2 năm Hari Won lấy chồng, rộ tin Đinh Tiến Đạt sắp cưới vợ, lộ diện mạo cô dâu xinh như hoa

Công chúng vô cùng bất ngờ khi lộ ảnh và thiệp cưới được cho là của bạn trai cũ Hari Won - rapper Đinh Tiến Đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   Đinh Tiến Đạt vợ Đinh Tiến Đạt là ai Trấn Thành Hari Won Đinh Tiến Đạt lấy vợ Đinh Tiến Đạt kết hôn đám cưới Đinh Tiến Đạt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 22 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 47 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 0 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 52 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42