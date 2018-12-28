Sau 2 năm Hari Won lấy chồng, rộ tin Đinh Tiến Đạt sắp cưới vợ, lộ diện mạo cô dâu xinh như hoa

Công chúng vô cùng bất ngờ khi lộ ảnh và thiệp cưới được cho là của bạn trai cũ Hari Won - rapper Đinh Tiến Đạt.
- Sau 3 năm chia tay Hari Won, rapper Đinh Tiến Đạt giờ ra sao?
- Hari Won cám ơn Trấn Thành trong ngày kỷ niệm 2 năm cưới
Dù không còn tham gia nhiều vào các hoạt động của showbiz Việt nhưng Đinh Tiến Đạt vẫn là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng. Mối tình kéo dài 9 năm với ca sĩ Hari Won từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, sau thời gian dài mặn nồng, cả hai chính thức “đường ai nấy đi” khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.
Sau khi chia tay bạn trai, Hari Won kết hôn với danh hài Trấn Thành. Kể từ đây, sự nghiệp của cô ngày càng phất lên như diều gặp gió khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác: MC, diễn viên… Về phía Đinh Tiến Đạt, anh trở nên kín tiếng và gần như “mất tích” khỏi làng giải trí Việt. Đặc biệt, những thông tin về cuộc sống riêng tư của anh càng hiếm hoi.
Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thiệp mời và ảnh cưới được cho là của Đinh Tiến Đạt. Thông tin này được đăng tải trên một fanpage chuyên chia sẻ chuyện của giới nghệ sĩ. Trang này viết: “Tin hot giữa đêm: Rapper Đinh Tiến Đạt vài ngày nữa là chồng người ta. Hôn lễ sẽ diễn ra vào 31/12. Từ giờ đừng chế ảnh anh ấy nữa. Chúc mừng cặp đôi Đạt – Vy”.
Dù người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng nhưng với hình ảnh và thông tin thiệp cưới được ghi rõ ngày giờ cụ thể, người hâm mộ tin rằng đây là sự thật và gửi lời chúc mừng đến anh.