Sau 2 năm Hari Won lấy chồng, rộ tin Đinh Tiến Đạt sắp cưới vợ, lộ diện mạo cô dâu xinh như hoa

Dù không còn tham gia nhiều vào các hoạt động của showbiz Việt nhưng Đinh Tiến Đạt vẫn là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng. Mối tình kéo dài 9 năm với ca sĩ Hari Won từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, sau thời gian dài mặn nồng, cả hai chính thức “đường ai nấy đi” khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Sau khi chia tay bạn trai, Hari Won kết hôn với danh hài Trấn Thành. Kể từ đây, sự nghiệp của cô ngày càng phất lên như diều gặp gió khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác: MC, diễn viên… Về phía Đinh Tiến Đạt, anh trở nên kín tiếng và gần như “mất tích” khỏi làng giải trí Việt. Đặc biệt, những thông tin về cuộc sống riêng tư của anh càng hiếm hoi.