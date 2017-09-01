Trấn Thành đăng ảnh kỷ niệm 600 ngày yêu nhau, Hari Won liên tục than thở cô đơn, mất phương hướng

Hậu trường 01/09/2017 10:08

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đăng tải bức hình bà xã Hari Won đang tựa đầu vào vai rất tình tứ để kỷ niệm 600 ngày bên nhau. Tuy nhiên, có vẻ như cảm xúc của nữ ca sĩ Anh cứ đi đi lại đang hoàn toàn trái ngược với ông xã.

Sau khi bị cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn hôn nhân rạn nứt, Trấn Thành tích cực khoe nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng hơn trước.

Dường như, nam MC Vì bạn xứng đáng đang cố gắng chứng minh rằng anh vẫn luôn yêu Hari và chưa bao giờ có chuyện cả hai mâu thuẫn như nhiều người đồn đoán.

Trấn Thành đăng ảnh kỷ niệm 600 ngày yêu nhau với <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/hari-won.topic'>Hari Won</a>
Trấn Thành đăng ảnh kỷ niệm 600 ngày yêu Hari Won - Ảnh: FBNV

Về phía Hari Won, thời gian gần đây nữ ca sĩ thường chia sẻ nhiều trạng thái than thở cô đơn, buồn phiền. Thậm chí, trước khi ông xã khoe ảnh kỷ niệm ngày yêu nhau thì Hari cũng viết một status đầy triết lý, để tự động viên mình cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Có vẻ như giọng ca Hương đêm bay xa đang băn khoăn về một quyết định vội vã nào đó. Cô tự an ủi mình mạnh mẽ lên mà đi tiếp, để đến lúc buông tay thì không phải hối tiếc điều gì.

Trấn Thành đăng ảnh kỷ niệm 600 ngày yêu nhau với Hari Won
Trước đó 2 tiếng, Hari Won lại chia sẻ status gây hoang mang như thế này - Ảnh: FBNV

“Con đường cuộc đời, không có đường cao tốc thoáng và rộng. Đôi khi gặp đường chặn, đi đường sai nên phải quay lại. Không biết lúc tới điểm cuối, mình có thoả mãn cuộc sống hay không? Ráng và ráng đi.. để mốt không hối hận những gì mình đã quyết định. Nếu thất bại cũng đã ráng thì mình sẽ không hối tiếc gì.  Không biết mình sẽ sống tới đâu nhưng ráng sống tốt cho hàng ngày, để lúc mình buông thế giới này không hối hận và không hối tiếc gì..." - Hari Won buồn bã vì con đường đời có quá nhiều ngã rẽ.

Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won kỉ niệm ngày yêu nhau Trấn Thành - Hari Won mâu thuẫn vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 2 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 2 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42