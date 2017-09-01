Trấn Thành đăng ảnh kỷ niệm 600 ngày yêu nhau với Hari Won

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đăng tải bức hình bà xã Hari Won đang tựa đầu vào vai rất tình tứ để kỷ niệm 600 ngày bên nhau. Tuy nhiên, có vẻ như cảm xúc của nữ ca sĩ Anh cứ đi đi lại đang hoàn toàn trái ngược với ông xã.

Sau khi bị cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn hôn nhân rạn nứt, Trấn Thành tích cực khoe nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng hơn trước.

Dường như, nam MC Vì bạn xứng đáng đang cố gắng chứng minh rằng anh vẫn luôn yêu Hari và chưa bao giờ có chuyện cả hai mâu thuẫn như nhiều người đồn đoán.

Về phía Hari Won, thời gian gần đây nữ ca sĩ thường chia sẻ nhiều trạng thái than thở cô đơn, buồn phiền. Thậm chí, trước khi ông xã khoe ảnh kỷ niệm ngày yêu nhau thì Hari cũng viết một status đầy triết lý, để tự động viên mình cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Có vẻ như giọng ca Hương đêm bay xa đang băn khoăn về một quyết định vội vã nào đó. Cô tự an ủi mình mạnh mẽ lên mà đi tiếp, để đến lúc buông tay thì không phải hối tiếc điều gì.

“Con đường cuộc đời, không có đường cao tốc thoáng và rộng. Đôi khi gặp đường chặn, đi đường sai nên phải quay lại. Không biết lúc tới điểm cuối, mình có thoả mãn cuộc sống hay không? Ráng và ráng đi.. để mốt không hối hận những gì mình đã quyết định. Nếu thất bại cũng đã ráng thì mình sẽ không hối tiếc gì. Không biết mình sẽ sống tới đâu nhưng ráng sống tốt cho hàng ngày, để lúc mình buông thế giới này không hối hận và không hối tiếc gì..." - Hari Won buồn bã vì con đường đời có quá nhiều ngã rẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-dang-anh-ky-niem-600-ngay-yeu-nhau-hari-won-lien-tuc-than-tho-co-don-mat-phuong-huong-232390.html