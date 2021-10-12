Trấn Thành chưa 'ra khơi' đã gặp ngay 'cơn bão dữ' từ netizen?

Sau khi Trấn Thành thông báo sẽ trở thành MC cho một chương trình truyền hình giải trí sắp tới đây. Thì cơn sóng dư luận lại tiếp tục 'ập đến' với ông xã Hari Won.

Mới đây nhất, nam danh hài Trấn Thành đã bất ngờ đăng tải poster sẽ làm MC mùa thứ 2 cho một chương trình giải trí mà trước đó nam diễn viên từ làm từ mùa 1. Dù có nhiều khán giả và đồng nghiệp chúc mừng anh quay trở lại, song nam MC vẫn đang đứng trước tâm bão của dư luận và nhiều bình luận tiêu cực chỉ mũi về phía Trấn Thành.

Trấn Thành thông báo trên trang cá nhân của mình khi trở lại chương trình Rap Việt mùa 2 với vai trò người dẫn chương trình. Ảnh: Internet

Cụ thể ở đây chương trình giải trí mà Trấn Thành sẽ trở thành MC là "Rap Việt" mùa 2. Trấn Thành hài hước tự gọi mình với nickname mà khán giả đặt cho mình trong mùa một là "Thành Cry". Nam MC cũng "nhỏ to" tiết lộ sẽ có nhiều điểm mới thú vị trong màn tái xuất của mình ở gameshow nhạc rap hot số 1 Việt Nam này.

Dù vậy, bên dưới phần bình luận, cư dân mạng, đặc biệt là antifan đã ngay lập tức tràn vào để lại hàng loạt ý kiến, đòi "tẩy chay" chương trình. Nhiều người còn bình luận khiếm nhã, soi mói vẻ bề ngoài của nam MC.

Làn sóng kêu gọi tẩy chay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đối với nam MC. Ảnh: Internet

Tái xuất sau khoảng thời gian dính ồn ào về vấn đề từ thiện và sao kê, Trấn Thành cũng trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán. Có thể thấy, ồn ào từ vụ việc sao kê tài khoản, danh tiếng của Trấn Thành đã bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang MXH.

Cũng đã có những người ủng hộ nam MC quay trở lại chương trình Rap Việt mùa 2. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, có khá nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng để lại bình luận chúc mừng nam MC đã trở lại đường đua showbiz. Với lần "comeback" này, Trấn Thành có thật sự lấy lại được ánh hào quang của mình hay "cơn bão" dư luận lại tiếp tục bùng cháy dữ dội?

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