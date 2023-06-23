Trấn Thành chủ động đăng ảnh tình tứ cùng Hari Won, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt

Mới đây, tối 22/6, vào đúng ngày sinh nhật của Hari Won , trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ loạt hình ảnh ngọt ngào chúc mừng sinh nhật tuổi 39 (theo tuổi Hàn Quốc) của vợ. Anh viết: "HPBD bà xã iu dấu. Chúc cô gái 1 năm nữa 40 tuổi sẽ luôn trẻ khoẻ, đẹp đẽ và yêu anh như ngày nào nha!". Có thể thấy, động thái này của Trấn Thành chính là minh chứng sắc bén nhất trước những lời đồn không hay bủa vây anh trong thời gian qua.

Bên dưới bài đăng chúc mừng sinh nhật vợ của Trấn Thành, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại nhiều lời chúc mừng vợ chồng nam nghệ sĩ: "Ngọt ngào quá, thả tim nha ", "Hari ở ngoài rất xinh, trẻ hoài luôn, rất xứng đôi Trấn Thành", "Chúc Trấn Thành Hari Won luôn hạnh phúc", "Lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc như dị nha anh chị của tui", "Chúc chị Hari Won sinh nhật, tuổi mới luôn xinh đẹp mạnh khỏe bình an và hạnh phúc bên anh Trấn Thành", "Chúc vợ chồng Trấn Thành mãi hạnh phúc",...

Động thái này của nam nghệ sĩ là minh chứng sắc bén nhất trước những lời đồn "chia tay Hari Won"

Trước đó, vợ chồng MC Trấn Thành - Hari Won liên tục bị cộng đồng mạng đồn thổi "đường ai nấy đi" khi không tương tác trên mạng xã hội, đăng ảnh chụp chung hay xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện như trước đây.

Hari Won cũng được dân tình hết lời khen ngợi nhan sắc ngày càng lên hương, dù U40 nhưng vẫn giữ được nét đẹp tươi tắn, không có dấu hiệu của tuổi tác

Dẫu định im lặng nhưng nam nghệ sĩ cuối cùng cũng đã chính thức lên tiếng trước những lời đồn đoán. "Mình mới chụp 1 bộ ảnh mới, rồi báo ghép mấy câu nói ngôn tình mình đã nói ở chương trình Người ấy là ai vào. Mình thấy hay nên khoe nhưng tự nhiên mọi người đồn 2 vợ chồng mình tình cảm rạn nứt, sắp chia tay, rồi hết hợp đồng hôn nhân này nọ. Mấy nay mình nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng mình lắm rồi! Định im nhưng nói miết nên mình nói ở đây 1 lần luôn nhé", Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Vợ chồng nam MC, nghệ sĩ Trấn Thành 7 năm dắt tay nhau vượt qua mọi tin đồn

Trấn thành và Hari Won về chung một nhà với một đám cưới cổ tích vào cuối năm 2016. Hiện tại, sau 7 năm hôn nhân, cả hai vẫn nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió của dư luận.