Lịch sử tình trường của Trấn Thành trước khi cưới bà xã Hari Won

Mới đây, khi làm MC 'Người ấy là ai', Trấn Thành kể về một bạn gái cũ. Anh cho biết, anh yêu cô gái này khi ở tuổi đôi mươi, không có gì trong tay. Trấn Thành hứa với người yêu sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, anh không thực hiện được lời hứa này.

Hiện tại, Trấn Thành có cuộc sống viên mãn cùng bà xã Hari Won. Là cặp đôi đình đáp nhất nhì showbiz, quá khứ của cặp đôi thường trở thành chủ đề bàn tán của khán giả. Ngoài cuộc tình 9 năm của Hari Won với Tiến Đạt, thì lịch sử tình trường của Trấn Thành cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò.

“Tôi không biết tại sao tôi khóc. Chỉ biết rằng mình không dám đối diện lại với con người đó vì mình sai quá rồi”, nam MC kể lại. Trấn Thành còn thú nhận, anh lúc nào cũng chỉ mong người yêu cũ được hạnh phúc.

Trấn Thành tự nhủ sẽ xin lỗi nếu như gặp lại người yêu cũ. Một lần tình cờ, anh chạm mặt người yêu cũ ở trung tâm thương mại. Lúc đó, cả hai đã khóc rất nhiều.

Chia sẻ của Trấn Thành trở nên được chú ý. Trên các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện của nam MC thu hút hàng nghìn lượt share, bình luận. Một số khán giả đồng cảm với Trấn Thành và cho biết họ từng trải qua mối tình tương tự. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng phản ứng với hành động của nam MC, cho rằng nam MC không nghĩ đến cảm xúc của vợ.

Nam MC từng hứa sẽ cho cô gái đó một cuộc hôn nhân nhưng không thành.

Cô bạn gái cũ Trấn Thành nhắc đến trong 'Người ấy là ai' có thể là người nam MC đề cập đến trong 'Vô lăng tình yêu' năm 2020. Trong Vô lăng tình yêu, Trấn Thành kể, năm 21- 22 tuổi, anh yêu một cô gái và hứa cho người này một cuộc hôn nhân.

Dù bạn gái hy sinh cho Trấn Thành rất nhiều nhưng anh lại vô tâm. Trong một lần lưu diễn 6 ngày ở Australia, anh đột nhiên nhận ra phải bù đắp cho bạn gái nên bí mật mua một món quà tặng người yêu.

Tuy nhiên, bạn gái Trấn Thành lại quyết định chia tay. “Tôi nhớ mãi. Đó là buổi tối ở quán cháo trên đường Hàm Nghi, cô ấy nhìn tôi và nói: “Em yêu người khác rồi, mình chia tay đi”, Trấn Thành kể lại.

Anh luôn hối tiếc và thấy có lỗi về mối tình đó.

Nam MC nói thêm: “Lúc đó tôi cứ tưởng là tôi yêu, muốn bù đắp cho người ta nhưng đó chỉ là cảm giác của một đứa con nít muốn giành lại đồ chơi của mình. Trấn Thành năm đó sân si nên bắt đầu chinh phục cô ấy lại. Nhưng sao mà được, con gái lý trí lắm. Con gái thường không đi, nếu đi là đi luôn không về".

Nam MC cũng từng tiết lộ trong chương trình "Vô lăng tình yêu", trước khi kết hôn cùng Hari Won, anh trải qua một mối tình mù quáng nhưng kết quả nhận lại lại không như mong muốn. Anh "mê mệt" một nữ nghệ sĩ trong showbiz, biết rõ người này chỉ coi anh là “phương án dự phòng" nhưng Trấn Thành vẫn hết mực theo đuổi. "Khi đó tôi chỉ là một MC mới vào nghề, tiền kiếm vừa vừa thôi chứ không có thành tựu gì hết. Cô ấy cũng là người trong showbiz và có thu nhập khá. Tôi theo đuổi trong sự miệt mài mà biết rõ người ta không thích mình. Nhưng cô ấy đáng sợ lắm, không thích mà vẫn cứ phải làm cho mình thích. Tôi nhớ bản thân đã làm rất nhiều chuyện, tốn không biết bao nhiêu tiền cho người ấy" - nam MC kể lại. Nhưng cũng chính sao nữ này đã khiến Trấn Thành tỉnh vào đúng ngày sinh nhật của cô. Anh chờ cả đêm trước cửa nhà để tặng quà nhưng bị người đó từ chối và nói thẳng: "Năm sau tôi lấy chồng nhé Thành". Tuy nhiên danh tính người nữ nghệ sĩ này không được anh tiết lộ.

Nam MC từng tiết lộ cuộc tình đơn phương với một nữ nghệ sĩ trong showbiz.

Trong 'Lần đầu tôi kể' năm 2016, Trấn Thành từng tiết lộ, anh có mối tình đầu khi học lớp 9. Bạn gái của anh chính là cô hàng xóm hơn anh 3 tuổi. Mối tình đầu của Trấn Thành tan vỡ sau 3 năm khi Trấn Thành đi học đại học. Theo Trấn Thành, anh sống hướng ngoại còn người yêu sống hướng nội nên cả hai chia tay.

Năm 2012, Trấn Thành hẹn hò Mai Hồ. Tháng 9/2013, anh lần đầu giới thiệu công khai bạn gái trong buổi offline với fan. Tháng 5/2014, Trấn Thành và Mai Hồ chia tay. Phía Mai Hồ đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Nam Bùi.

Trấn Thành có mối tình 2 năm với single mom Mai Hồ.

Trước khi yêu Trấn Thành, Mai Hồ đã vướng một lần đò và có 1 con trai. Tuy nhiên Trấn Thành lại yêu và dọn đến ở chung cùng Mai Hồ trong khi anh đang là một danh hài, MC trẻ tài năng. Anh từng chia sẻ trong Lần đầu tôi kể rằng, “anh có gu khá lạ, chỉ thích những người phụ nữ đã từng có gia đình”. Nhưng cuối cùng anh lại chia tay Mai Hồ cũng với lí do khá lạ “sợ bản thân sẽ ngoại tình” trong khi bản thân lại thích người chín chắn. Sự mâu thuẫn khiến lí do này không thuyết phục.

Hiện tại, Trấn Thành có cuộc sống viên mãn cùng bà xã Hari Won.

Mai Hồ đang sinh sống ở Đức với chồng và dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Ông xã của cô là một chàng Việt kiều điển trai, hai người kết hôn năm 2018 và có con gái tên Mai Vi. Sau cuộc tình với Mai Hồ, Trấn Thành yêu và kết hôn với Hari Won năm 2016. Kể từ khi kết hôn với Hari Won, anh thể hiện hình ảnh một người chồng mẫu mực.

Là một người khéo léo trong ứng xử, nam MC luôn trân trọng những kỷ niệm quá khứ. Đó cũng là lý do anh vẫn giữ bức ảnh chụp chung với Mai Hồ dù hai người đã chia tay nhau. Bức ảnh được đăng tải từ năm 2014, đúng dịp lễ tình yêu 14/2 với những câu nói vô cùng mùi mẫn.