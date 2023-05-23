Vừa tái xuất 'cầm trịch' vai trò MC 'Người ấy là ai', Trấn Thành lại nhận phản ứng gắt khi nói về người chuyển giới!

Cho đến mới đây, sự xuất hiện trở lại của Trấn Thành trong chương trình "Người ấy là ai" mùa 5 đã tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, tối 16/5, Trấn Thành xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt chương trình Người ấy là ai mùa 5. Đây là gameshow thứ 2 Trấn Thành tiếp tục đồng hành sau Rap Việt.

Từ đầu năm 2023, Trấn Thành liên tục vướng bão thị phi vì phát ngôn của mình. Sau nhiều ồn ào, Trấn Thành vẫn giữ thái độ im lắng và không đáp trả hay đính chính như trước. Nam MC cũng gần như mất hút khỏi sóng truyền hình và tình thoảng chỉ đăng khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè trên mạng xã hội.

Cụ thể, khách mời tham gia có tên là N.P.A.K chuyển giới từ 10 năm trước, riêng giọng chuyển đổi từ 3 năm trước. Khi được Trấn Thành thắc mắc về vết sẹo lớn trên tay, N.P.A.K cho biết đây là dấu vết của cuộc phẫu thuật chuyển đổi cuối cùng.

Không chỉ là người cầm trịch chương trình Người ấy là ai, Trấn Thành còn giữ vai trò là cầu nối nữ chính với ban cố vấn và dàn cực phẩm. Đặc biệt, trong một tập phát sóng gần đây, nam diễn viên "Nhà bà nữ" lại vướng tranh cãi vì phát ngôn có liên quan đến người chuyển giới từ nữ sang nam trong chương trình.

"Từ lúc 6 tuổi, tôi đã mong muốn trở thành con trai. Tôi chưa từng chia sẻ nghiêm túc điều này với gia đình mình và họ chỉ nhận ra thông qua cử chỉ, lời nói của tôi" - N.P.A.K nói.



Khách mời tham gia có tên là N.P.A.K chuyển giới từ 10 năm trước, riêng giọng chuyển đổi từ 3 năm trước. Khi được Trấn Thành thắc mắc về vết sẹo lớn trên tay

Tại chương trình, N.P.A.K chia sẻ gia đình mong muốn bạn thay đổi suy nghĩ và trở lại làm con gái. Song, mẹ N.P.A.K đã nhận ra dù có thế nào thì đó vẫn là con của mình.

Chuyện không có gì đáng nói khi Trấn Thành bất ngờ giới thiệu thông tin về Nguyễn Hồ - cũng là người chuyển giới từ nữ sang nam trong chương trình. Theo đó, Trấn Thành cho biết: "Để có thể trở thành nam, Nguyễn Hồ phải nhiều lần vỡ mạch máu, chích hormon nam…".

Ngay sau đó, cư dân mạng lập tức phản ứng gắt và cho rằng Trấn Thành đưa thông tin không đúng. Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Khoa Bình đưa ra nhận xét trên kênh Tiktok rằng: "Khi nghe những thông tin này, tôi cũng giật mình vì nếu đưa testosterone trực tiếp vào mạch máu thì người ta có thể "đăng xuất" tức khắc. Thực tế, chỉ có thể chích testosterone qua cơ chứ không thể là mạch máu như thông tin của chương trình đưa ra. Lỗi ở đây có thể do người làm thông tin của chương trình chưa tìm hiểu kỹ dẫn đến nhầm lẫn".

Chuyện không có gì đáng nói khi Trấn Thành bất ngờ giới thiệu thông tin về Nguyễn Hồ - cũng là người chuyển giới từ nữ sang nam trong chương trình

Tuy nhiên, lỗi này khó thể đổ lỗi cho MC vì cơ bản, thông tin do chương trình kiểm soát trước khi đưa ra công chúng. Dù vậy, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về thông tin này và Trấn Thành liên tiếp nhận những bình luận trái chiều.

Trước đó, Trấn Thành liên tục gặp "phốt" lớn khiến không ít khán giả quay lưng. Phốt lớn nhất chắc phải kể đến phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" hay "hào quang rực rỡ" của nam MC trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng.