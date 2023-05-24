Nhà sản xuất 'Người ấy là ai' chính thức lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn sai thông tin về người chuyển giới của MC Trấn Thành

Liên quan đến tranh cãi này, tối 23/5, nhà sản xuất Người ấy là ai thừa nhận sai sót.

Sau nhiều thị phi ồn ào, Trấn Thành gần như mất hút khỏi sóng truyền hình và tình thoảng chỉ đăng khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, tối 16/5, Trấn Thành thu hút nhiều sự chú ý khi xác nhận sẽ tái xuất trở lại vai trò Mc trong chương trình Người ấy là ai mùa 5. Không chỉ là người cầm trịch chương trình Người ấy là ai, Trấn Thành còn giữ vai trò là cầu nối nữ chính với ban cố vấn và dàn cực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tập phát sóng đầu tiên, nam diễn viên "Nhà bà nữ" lại vướng tranh cãi vì phát ngôn có liên quan đến người chuyển giới từ nữ sang nam trong chương trình. Cụ thể, khi khách mời tham gia có tên là N.P.A.K tiết lộ chuyển giới từ 10 năm trước, riêng giọng chuyển đổi từ 3 năm trước khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ngay trong tập phát sóng đầu tiên, nam diễn viên "Nhà bà nữ" lại vướng tranh cãi vì phát ngôn có liên quan đến người chuyển giới từ nữ sang nam trong chương trình Sau đó, Trấn Thành thắc mắc về vết sẹo lớn trên tay, N.P.A.K cho biết đây là dấu vết của cuộc phẫu thuật chuyển đổi cuối cùng. "Từ lúc 6 tuổi, tôi đã mong muốn trở thành con trai. Tôi chưa từng chia sẻ nghiêm túc điều này với gia đình mình và họ chỉ nhận ra thông qua cử chỉ, lời nói của tôi" - N.P.A.K nói. Chuyện không có gì đáng nói khi Trấn Thành bất ngờ giới thiệu thông tin về Nguyễn Hồ - cũng là người chuyển giới từ nữ sang nam trong chương trình. Theo đó, Trấn Thành cho biết: "Để có thể trở thành nam, Nguyễn Hồ phải nhiều lần vỡ mạch máu, chích hormon nam…". Ngay sau đó, cư dân mạng lập tức phản ứng gắt và cho rằng Trấn Thành đưa thông tin không đúng. Theo đó, testosterone chỉ được tiêm vào bắp tức phần cơ. Việc tiêm hormone nam, cụ thể testosterone vào mạch máu là chống chỉ định. Testosterone không tan trong nước, tiêm vào máu có thể gây thuyên tắc mạch, nếu thuyên tắc mạch máu lớn hoặc trên phổi có thể gây tai biến nguy hiểm.

Cư dân mạng lập tức phản ứng gắt và cho rằng Trấn Thành đưa thông tin không đúng Liên quan đến tranh cãi này, tối 23/5, nhà sản xuất Người ấy là ai thừa nhận sai sót: “Do sơ suất trong khâu biên tập, ở tập 1 của chương trình, chi tiết nhân vật NPAK nói về nguồn gốc vết sẹo trên cánh tay chưa được truyền tải theo đúng nội dung nhân vật chia sẻ. Chúng tôi chân thành cáo lỗi NPAK cùng quý khán giả”. Hiện, phần phụ đề và đoạn phát biểu gây tranh cãi của Trấn Thành đã loại bỏ trong tập 1 của Người ấy là ai trên trang chính thức. Tối 23/5, nhà sản xuất 'Người ấy là ai' thừa nhận sai sót Có thể thấy, từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục gặp "phốt" lớn khiến không ít khán giả quay lưng. Phốt lớn nhất chắc phải kể đến phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" hay "hào quang rực rỡ" của nam MC trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-san-xuat-nguoi-ay-la-ai-chinh-thuc-len-tieng-xin-loi-vi-phat-ngon-sai-thong-tin-ve-nguoi-chuyen-gioi-cua-mc-tran-thanh-585179.html