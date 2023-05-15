Xóa tan tin đồn rạn nứt, Hari Won đến tận phim trường thăm ông xã Trấn Thành tái xuất trở lại showbiz

Sau khi vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt, động thái mới của Hari Won và Trấn Thành đều nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.
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Sau nhiều nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân, dù không lên tiếng thanh minh nhưng thời gian gần đây, Trấn Thành và Hari Won có loạt hành động nhằm xóa tan tin đồn. Theo đó, vào ngày 13/5 vừa qua, Hari Won đã thay mặt ông xã Trấn Thành nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim Việt Nam tại Liên Hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2023.
Trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ tiết lộ Trấn Thành đang bận ghi hình chương trình Rap Việt nên không thể tham dự chương trình. Đồng thời, Hari Won cũng dành nhiều lời khen cho nam MC. Sau đó, Trấn Thành cũng có động thái mới trên mạng xã hội là gửi lời cảm ơn ngọt ngào tới bà xã.
Mới đây nhất, Hari Won tiếp tục bị 'team qua đường' bắt gặp khoảnh khắc xuất hiện tại phim trường Rap Việt đến thăm ông xã Trấn Thành đang bận rộn ghi hình cho chương trình. Qua hình ảnh có thể thấy Hari Won diện nguyên cây đồ hồng đơn giản và năng động. Đáng chú ý, nữ ca sĩ sinh năm 1985 còn chiếm spotlight khi xuất hiện bên xế hộp sang trọng Mercedes-Maybach S 450 mới tậu. Sau loạt hành động trên đã lần nữa xóa tin nghi vấn rạn nứt hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won.
Về phía Trấn Thành sau thời gian ở ẩn trước loạt thị phi vì phát ngôn gây tranh cãi, tối muộn ngày 13/5, diện mạo mới của Trấn Thành xuất hiện ở trường quay để ghi hình Rap Việt mùa 3 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nam MC để râu, tóc còn móc lai nổi bật. Ông xã Hari Won được ekip hộ tống phía sau hậu trường sau cả ngày dài ghi hình vòng đầu tiên cho chương trình. Xem ra nam nghệ sĩ đã đầu tư kỹ lưỡng cho phần nhìn mới mẻ khi "tái xuất" với vai trò MC ở Rap Việt năm nay.