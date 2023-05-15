Xóa tan tin đồn rạn nứt, Hari Won đến tận phim trường thăm ông xã Trấn Thành tái xuất trở lại showbiz

Sau nhiều nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân, dù không lên tiếng thanh minh nhưng thời gian gần đây, Trấn Thành và Hari Won có loạt hành động nhằm xóa tan tin đồn. Theo đó, vào ngày 13/5 vừa qua, Hari Won đã thay mặt ông xã Trấn Thành nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim Việt Nam tại Liên Hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2023.

Hari Won đã thay mặt ông xã Trấn Thành nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim Việt Nam tại Liên Hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2023

Trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ tiết lộ Trấn Thành đang bận ghi hình chương trình Rap Việt nên không thể tham dự chương trình. Đồng thời, Hari Won cũng dành nhiều lời khen cho nam MC. Sau đó, Trấn Thành cũng có động thái mới trên mạng xã hội là gửi lời cảm ơn ngọt ngào tới bà xã.