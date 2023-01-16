Trác Thúy Miêu gây tranh cãi về phát ngôn quyền làm đẹp của phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu vào những ngày cận Tết đến

Hậu trường 16/01/2023 08:28

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trác Thúy Miêu lại gây tranh cãi khi nói về quyền làm đẹp của người phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu.

MC Trác Thúy Miêu lại khiến những ngày cận kề Tết Nguyên Đán được rôm rả khi có phát ngôn gây tranh cãi về người phụ nữ. Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trác Thúy Miêu lại gây tranh cãi khi nói về quyền làm đẹp của người phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu.

Trác Thúy Miêu gây tranh cãi về phát ngôn quyền làm đẹp của phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu vào những ngày cận Tết đến - Ảnh 1Trác Thúy Miêu gây tranh cãi về phát ngôn quyền làm đẹp của phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu vào những ngày cận Tết đến - Ảnh 2Trác Thúy Miêu gây tranh cãi về phát ngôn quyền làm đẹp của phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu vào những ngày cận Tết đến - Ảnh 3

Trác Thúy Miêu gây tranh cãi về phát ngôn quyền làm đẹp của phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu vào những ngày cận Tết đến - Ảnh 4
 MC Trác Thúy Miêu gây tranh cãi khi nói về quyền làm đẹp của người phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu - Ảnh: FBNV

Ý kiến của nữ MC gây tranh cãi với nhiều luồng quan điểm khác nhau. Nhiều người cho rằng chỉ cần mặc đồ đẹp là được chồng chiều hơn hẳn nên không ngại tiếc tiền mua đồ hiệu, mỹ phẩm để tân trang bản thân và phải đẹp trong mọi hoàn cảnh. Ý kiến khác cho rằng, phụ nữ có người này người kia, mặc gì cảm thấy thoải mái là được miễn chăm lo gia đình chu toàn.

Trác Thúy Miêu gây tranh cãi về phát ngôn quyền làm đẹp của phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu vào những ngày cận Tết đến - Ảnh 5
Ý kiến của nữ MC gây tranh cãi với nhiều luồng quan điểm khác nhau - Ảnh: Internet

Trước đó, MC Trác Thúy Miêu từng gây tranh cãi lớn khi đăng bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về việc đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Chính vì điều này mà nữ MC bị phạt tiền 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM.

Trác Thúy Miêu gây tranh cãi về phát ngôn quyền làm đẹp của phụ nữ giữa mặc đồ bộ và đồ hiệu vào những ngày cận Tết đến - Ảnh 6
MC Trác Thúy Miêu từng gây tranh cãi lớn khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM - Ảnh: Internet

Trong bài viết, Trác Thúy Miêu cho rằng TP.HCM tự thân dư nội lực, tri thức và sức người để chống dịch: "Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm".

Trác Thúy Miêu 'lại' gây tranh cãi với phát ngôn: Nhan sắc của phụ nữ là để 'phục vụ' cho đàn ông

Trác Thúy Miêu 'lại' gây tranh cãi với phát ngôn: Nhan sắc của phụ nữ là để 'phục vụ' cho đàn ông

Phát ngôn mới nhất của Trác Thúy Miêu về phụ nữ lại một lần nữa gây tranh cãi kịch liệt và khiến cô bị công kích công khai trên mạng xã hội.

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