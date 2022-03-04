Trác Thúy Miêu 'lại' gây tranh cãi với phát ngôn: Nhan sắc của phụ nữ là để 'phục vụ' cho đàn ông

Hậu trường 04/03/2022 20:21

Phát ngôn mới nhất của Trác Thúy Miêu về phụ nữ lại một lần nữa gây tranh cãi kịch liệt và khiến cô bị công kích công khai trên mạng xã hội.

Trác Thúy Miêu là một cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt với những phát ngôn gây tranh cãi của mình trên mạng xã hội. Mới đây, trong một bài đăng trên trang cá nhân của mình, nữ MC lại khiến netizen được dịp 'nóng mặt' khi mượn chuyện khích lệ phụ nữ làm đẹp để hạ thấp giá trị người phụ nữ và "đánh tráo khái niệm" bình đẳng giới.

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Bài đăng gây tranh cãi của MC Trác Thúy Miêu

"Mỗi người đàn bà là một nghệ sĩ… Phải trưng trổ, phải sửa soạn, phải duyên dáng, luyện đứng luyện nằm, luyện cả nữ công gia chánh, phong thái xã hội, một nét son cũng nghiêm cẩn như một lớp hoá trang sân khấu. Thảm cảnh của nghệ sĩ chính là… không có khán giả. Khán giả của đàn bà chính là đàn ông!" - trích bài đăng của Trác Thúy Miêu.

Không dừng lại ở đó, Trác Thúy Miêu đã đưa ra một kết luận hết sức nhức nhối khi cho rằng phụ nữ đẹp thì xứng đáng được ái mộ, còn phụ nữ "xấu từ hồn tới xác thì vừa có lỗi với cộng đồng, xã hội, mà tội nhất chính là chồng". Nữ MC còn khẳng định rằng đàn ông dù luôn miệng nói yêu vợ không vì nhan sắc thì cũng không cầm lòng trước một cô gái đẹp, còn phụ nữ không biết nhìn lại mình mà chỉ "nổi điên" khi thấy chồng "tia" gái đẹp thì không được.

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Nữ MC cho rằng phụ nữ xem nhan sắc mình là của riêng mình mà không để tâm đến chuyện 'chiều chuộng' đàn ông chính là 'thứ bình đẳng giới lệch lạc'

Không những vậy, Trác Thúy Miêu còn "đá" sang cả vấn đề bình đẳng giới khi cho rằng việc phụ nữ coi nhan sắc mình là của riêng mình mà không để tâm đến chuyện "chiều chuộng" đàn ông chính là "thứ bình đẳng giới lệch lạc". Bên cạnh đó, cô cũng ủng hộ việc phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chỉ khi có được sự cho phép của chồng hay người yêu vì nếu tự ý làm chính là... vị kỷ.

"Thân thể, nhan sắc phụ nữ, là cội nguồn nuôi nấng bản năng đàn ông. Đặt đàn ông ra bên ngoài sự cân nhắc về chỉnh sửa thẩm mỹ, là tự phủ nhận thiên chức đàn bà của mình. Chúng ta bình đẳng, nhưng chúng ta cần nhau, và chiều nhau… tới bến, phải vậy không mấy thím?" - Trác Thúy Miêu kết lại bài đăng gây tranh cãi của mình.

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Một số trong nhiều bình luận phản bác lại quan điểm của MC Trác Thúy Miêu

Ngay dưới bài đăng của Trác Thúy Miêu là hàng loạt những bình luận trái chiều, đa phần có nội dung cho rằng nữ MC đang áp đặt suy nghĩ "lỗi thời" của mình lên toàn thể phụ nữ và hạ thấp giá trị của một nửa thế giới.

Ảnh: Chụp màn hình, Internet

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