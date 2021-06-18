Trác Thúy Miêu tổn thương khi bị khán giả quay lưng: 'Giới nghệ sĩ đang bị coi là ổ dịch đạo đức'

Sau hàng loạt những scandal bủa vây giới nghệ sĩ Việt trong thời gian gần đây, công chúng đang dần mất thiện cảm và có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đời tư của các sao. Mới đây, MC Trác Thúy Miêu đã có những chia sẻ về việc khán giả "quay lưng" với nghệ sĩ.

Thời gian vừa qua, showbiz Việt gặp sóng gió liên tục. Hàng loạt nghệ sĩ có tiếng vướng nhiều ồn ào đời tư khi bị tố không minh bạch, gian dối trong quá trình làm từ thiện, nhận con nuôi, quảng cáo sản phẩm kém chất lượng... Đặc biệt sau hàng loạt quan điểm về ý kiến "khán giả và nghệ sĩ ai nuôi ai?" nổ ra, càng khiến công chúng "thất vọng" và liên tục chỉ trích giới nghệ sĩ Việt. Những làn sóng dư luận khiến nhiều nghệ sĩ rơi vào vòng xoáy scandal, sự nghiệp chao đảo. Liên quan đến "vận đen" mà showbiz Việt đang hứng chịu, MC Trác Thúy Miêu đã có những phút trải lòng trong chương trình Muốn nói gì nói do chính cô dẫn dắt. Buổi phát sóng có sự tham gia của nam MC Quốc Bảo đã thu hút khán giả chú ý vì hàng loạt phát ngôn của nữ MC họ Trác.

2 MC chia sẻ quan điểm về việc khán giả quay lưng với nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình Trong buổi phát sóng, cô so sánh đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại Việt Nam cũng có nét tương đồng với giới nghệ sĩ hiện tại. Nữ MC nói: "Trong nỗi sợ, trong nỗi kinh hoàng chúng ta biến thành nỗi giận dữ, thay vì trút vào con vi rút chúng ta lại đi trút vào nhau. Quay trở lại với câu chuyện của nghệ sĩ, trong cơn hoảng loạn niềm tin, tình yêu tôi dành cho những người đó giờ như thế à, và rồi chúng ta giận dữ chúng ta tấn công nhau". Theo đó, nữ MC khẳng định, khi nghe những lời chỉ trích của CĐM, cá nhân cô cảm thấy tổn thương và có nhiều suy nghĩ về sự đơn độc của người làm nghệ thuật. Bên cạnh đó, Trác Thúy Miêu chia sẻ, trong thời gian vừa rồi cô nhận thấy nhiều người lên án nghệ sĩ đều liên quan các các ồn ào về đạo đức. Thậm chí, không ít người đang đứng trước nguy cơ dừng sự nghiệp vì "gạch đá" của dư luận.

Nữ MC sinh năm 1975 cảm thấy tổn thương vì những lời chỉ trích - Ảnh chụp màn hình Nữ MC cay đắng tâm sự: "F1, hay F0 không phải là tội phạm, không ai muốn mình là người bệnh hết,... Còn giới nghệ sĩ đang bị coi là ổ dịch đạo đức, có nghĩa là tất cả đều có vấn đề về đạo đức, điều đó làm tổn thương lắm, làm chúng ta nghĩ đến sự đơn độc tận cùng". Trong cuộc trò chuyện giữa 2 MC, Quốc Bảo cũng lên tiếng: "Nghệ sĩ đã dành cả quãng đời cống hiến, những món ăn tinh thần cho khán giả nhưng khi gặp vấn đề gì đó khá nhỏ, khán giả cũng dè chừng trước những câu chuyện chưa rõ thực hư... cảm giác họ phản ứng với nghệ sĩ giống như những người bị cách ly". Xuyên suốt chương trình, Trác Thúy Miêu liên tục so sánh dịch bệnh Covid-19 cũng giống như sự hỗn loạn của showbiz hiện tại. Qua đó, cô khẳng định khán giả nên đánh giá khách quan và bình tĩnh nhìn lại nguyên do sự việc 1 cách cặn kẽ trước khi phát ngôn.

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