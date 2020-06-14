Tố bảo mẫu không cho thăm cháu, bố mẹ Mai Phương quyết định nhờ luật sư giành lại quyền nuôi Lavie

Đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện của bố mẹ Mai Phương và luật sư về việc giành quyền nuôi Lavie đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã giành được quyền nuôi bé Lavie. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn chưa ổn định nên anh phải nhờ bố mẹ ruột và 2 bảo mẫu chăm sóc con gái.

Tuy nhiên, mới đây, bố mẹ Mai Phương đã nhờ luật sư can thiệp để giành lại quyền nuôi cháu. Theo đoạn clip được đăng tải trên kênh Youtube của vị luật sư này, bố mẹ nữ diễn viên quá cố cho biết họ bị 2 bảo mẫu cấm cản gặp và thăm Lavie.

Bên cạnh đó, ông bà còn tiết lộ hai người giúp việc này nuôi bé Lavie vì tiền bạc chứ không phải vì tình nghĩa. Thậm chí, cả hai còn từng cãi nhau với Mai Phương và bỏ đi mang theo chiếc xe máy của nữ diễn viên quá cố.

Bố mẹ Mai Phương muốn giành lại quyền nuôi cháu - Ảnh cắt từ clip

Trước chia sẻ của bố mẹ Mai Phương, quản lí cũ của cố diễn viên đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Trên trang Facebook cá nhân, anh đăng tải dòng trạng thái khá dài cho biết ông bà ngoại Lavie từng bị hội luật sự mời về khi đến nhờ can thiệp được nuôi cháu vì không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào.

Bài đăng của quản lý cũ Mai Phương - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ cuộc sống hiện tại của Lavie đang rất tốt khi được ông bà nội và 2 cô bảo mẫu chăm sóc chu đáo: “Thật lòng mà nói anh rất khâm phục với tinh thần thép của 2 em, chỉ có tình thương mới có thể giữ chân 2 em lại đến ngày hôm nay cùng tất cả mọi người hướng đến mục đích chung là bảo vệ và chăm lo cho Lavie những gì tốt nhất”.

Đáng chú ý hơn, quản lí cũ của Mai Phương còn tiết lộ những ngày tháng nữ diễn viên bị mẹ ruột đối xử tệ trước khi qua đời.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc trước những ồn ào không hay này. Cư dân mạng hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết và không gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của Lavie.

Ốc Thanh Vân mong mọi người không công kích gia đình Mai Phương, tiết lộ tình trạng hiện tại của Lavie Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân mong nữ diễn viên Mai Phương được ra đi thanh thản và khẳng định sẽ lo lắng, bảo vệ cho Lavie.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/to-bao-mau-khong-cho-tham-chau-bo-me-mai-phuong-quyet-dinh-nho-luat-su-gianh-lai-quyen-nuoi-lavie-362323.html