Dù đau đớn và mệt mỏi, nữ diễn viên Mai Phương vẫn gồng mình chống chọi với bệnh tật. Nhưng đến cuối cùng, điều kì diệu đã không xảy ra.

Vừa qua, thông tin diễn viên Mai Phương qua đời sau hơn 1 năm điều trị ung thư đã khiến công chúng vô cùng bàng hoàng và xót thương.

Trong suốt hành trình chống chọi với căn bệnh quái ác, bạn thân của Mai Phương – ca sĩ Trương Bảo Như luôn sát cánh cùng cô. Ngay khi biết Mai Phương qua đời, Trương Bảo Như đau buồn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “An nghỉ nhé vợ. Hết đau đớn rồi. Nhẹ nhàng thể xác rồi. Hết kiếp người đau khổ rồi. Lên thiên đàng nhé! Thương và nhớ mãi vợ!”.

Bài đăng của Trương Bảo Như khi nhận được tin Mai Phương qua đời - Ảnh: FB

Trong tang lễ, Trương Bảo Như không cầm được nước mắt khi kể lại quá trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo của bạn thân. Cô cho biết vì Phương được bác sĩ phát hiện có gen đột biến nên có thể uống thuốc viên để điều trị, cơ thể sẽ không bị hủy hoại nhanh như việc dùng hóa trị.

Sau 5 tháng dùng thuốc, sức khỏe của Mai Phương dần tốt lên nhưng đến tháng thứ 7 thì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu kháng thuốc ở dòng thuốc thế hệ thứ nhất. Sau đó, Mai Phương chuyển qua sử dụng dòng thuốc thế hệ thứ 3 nhưng cũng chỉ được một thời gian và phải quay trở lại bệnh viện vào tháng 9 năm ngoái.

Khoảng thời gian đó, Mai Phương đã suy kiệt về thể lực, tay chân phù nề, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, di căn não, di căn xương. Tình hình sức khỏe ở mức báo động. Lúc này, bác sĩ chuyển qua phương pháp mới là truyền miễn dịch.

Trương Bảo Như cho biết Mai Phương suy sụp về tinh thần lẫn thế xác những ngày cuối cùng - Ảnh: Internet

Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Trong những ngày cuối cùng, Phương rất đau và suy sụp về tinh thần lẫn thể xác. Những ngày đó, tôi biết Phương không qua được, chỉ mong Phương đi một cách nhẹ nhàng, không bị hành xác, không phải chịu những cơn đau đớn nữa”.

Trương Bảo Như mong Mai Phương ở trên thiên đàng sẽ luôn phù hộ cho Lavie có một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Ca sĩ Vy Oanh xin nhận nuôi con gái Lavie và quyết định của Mai Phương "Phương bảo Phương chỉ còn cách gửi con vào chùa để con ít bị quấy rầy nhất, ai xin nuôi Phương cũng không dám", Vy Oanh chia sẻ.

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