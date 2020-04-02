Ốc Thanh Vân mong mọi người không công kích gia đình Mai Phương, tiết lộ tình trạng hiện tại của Lavie

Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân mong nữ diễn viên Mai Phương được ra đi thanh thản và khẳng định sẽ lo lắng, bảo vệ cho Lavie.

Sau những ngày im lặng để chu toàn cho lễ tang của người em quá cố, MC Ốc Thanh Vân đã có những chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân. Cô viết:

“Buông.

Buông ở đây không phải buông bỏ mà là buông bớt cho nhẹ đầu…

Ốc vẫn sẽ luôn bên cạnh và lo cho Lavie bằng tất cả sức mình, cùng với những người luôn kề cận Mai Phương, và bây giờ là cùng với tất cả mọi người”.

Bài đăng của Ốc Thanh Vân - Ảnh: Internet

Ốc Thanh Vân khẳng định sẽ làm tất cả để bảo vệ con gái Mai Phương. Đồng thời lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng Lavie vẫn an toàn và được chăm sóc tốt.

Bên cạnh đó, cô mong rằng mọi người không công kích gia đình Mai Phương để cô được ra đi thanh thản: “Mình không muốn ông bà bị công kích đâu, và chắc chắn Phương cũng không muốn, dù sự giận dữ là có lí do. Họ lớn tuổi rồi, họ cũng mệt rồi! Mọi lời kể tội, giãi bày hay giải thích bây giờ không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là Lavie”.

Cuối bài đăng, nữ MC nhắn nhủ đến người em quá cố: “Chị mong em bay theo gió mây nhẹ nhàng, hiểu cho tâm can của người bạn này. Soi sáng cho những người thân của em thông suốt để hành động đúng”.

Ốc Thanh Vân hứa sẽ chăm sóc tốt cho con gái Mai Phương - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Ốc Thanh Vân, cư dân mạng không giấu được sự xúc động và phần nào yên tâm cho cuộc sống hiện tại của Lavie: “Lavie được an toàn là em và mọi người yên tâm rồi chị”, “Rất xúc động trước tình bạn đẹp của 2 em”, “Mẹ con chị Mai Phương may mắn khi có người đồng hành như Ốc”, “Thôi thì giờ chỉ cần Lavie được bình yên là đủ”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oc-thanh-van-mong-moi-nguoi-khong-cong-kich-gia-dinh-mai-phuong-tiet-lo-tinh-trang-hien-tai-cua-lavie-355613.html