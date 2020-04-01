Phản ứng của chồng Ốc Thanh Vân khi vợ có 3 con nhỏ nhưng vẫn hết lòng lo cho Mai Phương

MC Ốc Thanh Vân tiết lộ, ông xã Trí Rùa không hề phản đối cô toàn tâm toàn ý chăm sóc Mai Phương. Anh từng chơi thân và rất quý cố nghệ sĩ.

Suốt gần 2 năm Mai Phương điều trị ung thư, MC Ốc Thanh Vân là người đồng nghiệp thân cận nhất. Cô hết lòng chăm sóc, giúp đỡ về tiền bạc và động viên tinh thần đàn em. Nữ MC xem Mai Phương như người em gái ruột thịt dù không chung dòng máu. Đến khi người em thương quý qua đời, Ốc Thanh Vân túc trực tại tang lễ và phụ gia đình lo chu toàn mọi thứ.

Tình bạn đẹp giữa Mai Phương và Ốc Thanh Vân khiến mọi người xúc động - Ảnh: FB

Để có thể hết lòng lo cho Mai Phương, Ốc Thanh Vân đã phải sắp xếp công việc hợp lý và bớt thời gian quý giá bên chồng con. Vì điều này mà nhiều người tò mò phản ứng của Trí Rùa - chồng Ốc Thanh Vân khi một mình trông nom 3 nhóc tỳ, để vợ toàn tâm toàn ý lo cho đồng nghiệp.

Trí Rùa cùng vợ con dự sinh nhật bé Lavie giữa năm 2019 - Ảnh: FB

Mới đây, khi trò chuyện với một đồng nghiệp trên Facebook, Ốc Thanh Vân cho biết, Trí Rùa cũng rất thân với cố nghệ sĩ Mai Phương khi cô còn sống. Chính anh là người luôn đứng sau động viên, ủng hộ vợ hết mình trong việc làm ý nghĩa này.

"2 chị em thân nhau lắm rồi và Phương cũng thân với Trí Rùa nữa nên cả nhà ai cũng ủng hộ Ốc lo cho Phương", Ốc Thanh Vân bộc bạch.

Trí Rùa lo toan việc nhà và chăm con để vợ yên tâm chăm sóc Mai Phương - Ảnh: FB

Tình bạn đẹp giữa Ốc Thanh Vân và Mai Phương khiến mọi người cảm phục và tỏ lòng ngưỡng mộ. Dưới bài viết, dân mạng cảm ơn bà mẹ 3 con và động viên cô bớt đau buồn.

"Cám ơn Vân, cám ơn cả ông xã Vân nữa. Đời này có 1 người bạn như Vân thật là hạnh phúc", "Chị Mai Phương tốt khi có được người bạn như chị Ốc", "Chị cố gắng lên nha chị. Thương chị thương tấm thân chị Mai Phương. Thương bé Lavie"... mọi người xúc động viết.

Hồng Vân thăm mộ Anh Vũ và dặn dò: Hãy bảo vệ và chở che cho Mai Phương NSND Hồng Vân cũng cho biết sẽ cùng các nghệ sĩ chở che cho bé Lavie sau khi Mai Phương qua đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-chong-oc-thanh-van-khi-vo-co-3-con-nho-nhung-van-het-long-lo-cho-mai-phuong-355520.html