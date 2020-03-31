Không phải Phùng Ngọc Huy, đây mới là người được Mai Phương ủy quyền nuôi Lavie?

Sau lễ tang của diễn viên Mai Phương, cuộc sống của bé Lavie sẽ như thế nào khi không còn mẹ nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sáng nay (31/3), người thân và bạn bè đã cùng nhau tiễn đưa diễn viên Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Thi hài cố nghệ sĩ được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa hỏa táng.

Để tránh gây sự chú ý của mọi người, gia đình không trưng di ảnh tại đây. Những ai muốn vào lễ hỏa táng phải xuất trình chứng minh thư và phải đo thân nhiệt, rửa tay cẩn thận. Trước đó, tang lễ của cố nghệ sĩ diễn ra kín đáo, lặng lẽ và hạn chế số người đến viếng.

Người thân đau buồn trước lúc đưa thi hài cố nghệ sĩ Mai Phương đi hỏa thiêu - Ảnh: Internet

Sau lễ tang của Mai Phương, nhiều người lo lắng cho tương lai sau này của bé Lavie. Chưa tròn 7 tuổi, cô bé đã phải mất mẹ mãi mãi. Ba ruột của Lavie là ca sĩ Phùng Ngọc Huy hiện vẫn đang sống và làm việc tại Mỹ, anh chưa thể về nước vì nhiều lý do.

Suốt nhiều năm qua, Mai Phương một mình nuôi con gái khôn lớn. Có lẽ cuộc sống của Lavie cũng là điều bận tâm lớn nhất của cố nghệ sĩ trước lúc mất. Hiện tại, công chúng cũng không ngừng đặt câu hỏi, ai sẽ là người nuôi cô bé khi Mai Phương qua đời?



Lavie được ông ngoại bế lên nhìn mặt mẹ lần cuối - Ảnh: Internet

Mới đây, Á hậu Trịnh Kim Chi đã chia sẻ về vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Cô cho biết hiện chưa công bố di chúc của Mai Phương nên chưa thể khẳng định được gì. Nếu Mai Phương không để lại di chúc thì bố mẹ cố diễn viên là người nuôi bé Lavie trong thời điểm này. Chia sẻ trên Zing, Trịnh Kim Chi cho biết một người em thân thiết với Mai Phương nói rằng cô đã viết di chúc ủy quyền cho ông bà ngoại nuôi dưỡng Lavie.



Trịnh Kim Chi thất thần tại tang lễ đàn em - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, khi được đề cập đến chuyện này, Ốc Thanh Vân cho biết đây là một vấn đề không hề đơn giản. Không chỉ riêng cô mà nhiều người ngỏ ý nhận nuôi Lavie nhưng Mai Phương không muốn.

Sao Việt đồng loạt làm điều xúc động này sau giây phút tiễn Mai Phương về với đất mẹ Trịnh Kim Chi, Gia Bảo, Hòa Hiệp... cùng nhiều nghệ sĩ đồng loạt đăng ảnh diễn viên Mai Phương kèm lời tiễn biệt vô cùng xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-phung-ngoc-huy-day-moi-la-nguoi-duoc-mai-phuong-uy-quyen-nuoi-lavie-355455.html