'Tiểu tam quốc dân' thông báo được bạn trai cầu hôn, phải lên tiếng đính chính trước sự ngờ vực của cộng đồng mạng vì điều này

Mới đây, nữ diễn viên Karen Nguyễn - người chuyên trị các vai "tiểu tam" trong các MV ca nhạc - đã chính thức thông báo được bạn trai cầu hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ triển vọng của showbiz Việt, Karen Nguyễn được nhiều người biết đến với vai diễn "Hân tiểu tam" trong chuỗi MV ADODA của ca sĩ Hương Giang. Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai "người thứ 3" trong một sản phẩm âm nhạc khác của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Chính vì diễn xuất "thần sầu" cùng độ nổi tiếng của loạt ca khúc này mà biệt danh "tiểu tam", "tuesday" trở nên phổ biến và thường được nhiều người gọi vui khi nhắc đến Karen Nguyễn.

Diễn viên Karen Nguyễn - Ảnh: Internet

Vào ngày 1/4 vừa qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết thông báo được bạn trai cầu hôn. Karen Nguyễn cho biết: "Dù hôm nay là ngày nói dối nhưng em thực lòng nói: Yes I do".Kèm theo đó là bức ảnh cô nở nụ cười hạnh phúc cùng bạn trai với chiếc nhẫn trên ngón tay áp út.

Bài viết của nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên dưới bài đăng, nữ diễn viên Puka, ca sĩ Pha Lê, diễn viên Nhã Phương,... gửi lời chúc mừng đến Karen Nguyễn.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, vì là ngày Cá tháng Tư nên một số netizen đã tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đây là một trò đùa của nữ diễn viên. Tuy nhiên, Karen Nguyễn đã lên tiếng xác nhận đây là "thiệt 1000%" và gửi lời cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-tam-quoc-dan-thong-bao-duoc-ban-trai-cau-hon-phai-len-tieng-dinh-chinh-truoc-su-ngo-vuc-cua-cong-dong-mang-vi-dieu-nay-459776.html