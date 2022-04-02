Trước tin nam sinh 16 tuổi nhảy lầu tự tử, một nữ ca sĩ rơi nước mắt, bần thần tiết lộ từng có ý định nhảy sông nếu trượt đại học

Hậu trường 02/04/2022 15:11

Thông tin nam sinh 16 tuổi tại Hà Nội nhảy lầu tự tử khiến nhiều nhiều người bàn tán xôn xao. Mới đây, một nữ ca sĩ cũng đã có bài viết trên trang cá nhân bàn về vụ việc.

Câu chuyện nam sinh 16 tuổi tại Hà Nộ nhảy lầu tự tử khiến nhiều nhiều người bàn tán xôn xao. Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Pha Lê cũng có bài viết bàn luận về vụ việc. Pha Lê bày tỏ sự xót xa cho nạn nhân cũng như ngẫm lại hoàn cảnh tương tự của bản thân lúc bằng tuổi, chỉ khác là... cô vẫn đang còn sống.

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Bài viết của Pha Lê - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pha Lê, bố mẹ cô đều là giáo viên giỏi ở cấp quản lý nên nữ ca sĩ được kỳ vọng nhiều. Dù thừa hưởng "gene học giỏi" từ phụ huynh nhưng nữ ca sĩ lại... rất lười và mê chơi. Cô cũng cho biết khi ấy bị ám ảnh bởi những áp lực xung quanh và từng nghĩ quẩn bỏ nhà đi, thậm chí đã nói với người giúp việc:"Nếu cháu trượt đại học, nhớ ra bờ sông tìm xác cháu"!

May mắn, cô đã đỗ đạt, thành công mang lại niềm tự hào cho bản thân và sự hãnh diện của bố mẹ.

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Ca sĩ Pha Lê - Ảnh: Internet

Chia sẻ về chuyện học hành của 20 năm trước nhưng Pha Lê không oán hận gì bố mẹ. Ngược lại, nữ ca sĩ còn cảm ơn họ, vì nhờ có sự nghiêm khắc đó mà cô nên người. Tuy nhiên, Pha Lê khẳng định sẽ không dạy con theo cách ba mẹ mình từng dạy, sẽ không dùng đòn roi để ép con phải giỏi phải hay.

Bên cạnh đó, Pha Lê cũng hy vọng các bậc phụ huynh có thể hiệu cho con, đừng đặt điều mình muốn lên vai con và cho rằng trẻ cũng muốn. "Nuôi con có 2 năm còn xấc bấc xang bang nói gì tới 16 tuổi... sao mà đau đớn không tả nổi".

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