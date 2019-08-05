Tiết lộ nỗi khổ vì đãng trí sau sinh, Á hậu Tú Anh khuyên các mẹ bỉm sữa khắc phục bằng cách này

Chia sẻ về căn bệnh đãng trí sau sinh, Á hậu Tú Anh nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ bỉm sữa.

Tháng 12/2018, Á hậu Tú Anh thuận lợi sinh con trai đầu lòng cho chồng thiếu gia. Quý tử nhà Tú Anh được gọi với tên thân mật là Kem và chưa một lần lộ mặt trước công chúng. Tuy nhiên, qua một số bức ảnh được người đẹp chia sẻ, có thể thấy Kem sở hữu nước da trắng và trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Vợ chồng Á hậu Tú Anh bên con trai đầu lòng - Ảnh: Internet Sau khi sinh, Tú Anh nhanh chóng giảm cân lấy lại vóc dáng thon gọn khiến nhiều chị em phải thầm ghen tỵ. Tuy nhiên, cô cũng giống như bao bà mẹ bỉm sữa khác, gặp phải tình trạng “nhớ trước, quên sau” sau khi sinh con.

Tú Anh nhanh chóng lấy lại dáng thon, eo nhỏ sau sinh - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Tú Anh bất ngờ tiết lộ với người hâm mộ về chứng đãng trí của bản thân sau 8 tháng sinh con trai. Cụ thể, cô viết: “Dạo này Kem chiếm sóng nhiều ghê, post ảnh mẹ Kem lên xem sao. Dạo này hay được mọi người khen da đẹp không biết có phải vì vài lần rơi não vớ nhầm hộp kem hăm của con bôi lên mặt không nữa. Các mẹ đẻ xong uống vitamin bổ sung nhé chứ đừng để như em”. Người đẹp tiết lộ về chứng đãng trí sau sinh với người hâm mộ - Ảnh: FB Tú Anh cho biết cô vẫn thỉnh thoảng bôi nhầm kem trị hăm của con trai lên mặt hay pha sữa cho con nhưng lại quên cho sữa. Bên cạnh đó, người đẹp không quên nhắc nhở chị em uống vitamin bổ sung để tăng cường trí nhớ, tránh gặp phải tình trạng như cô.

Chia sẻ của Tú Anh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của những bà mẹ bỉm sữa cùng cảnh ngộ. Bởi lẽ sau khi sinh, nhiều chị em thường bị giảm trí nhớ do hormone thay đổi, căng thẳng thần kinh, mất ngủ, mệt mỏi vì chăm con nhỏ… Tú Anh khuyên chị em nên uống vitamin bổ sung sau sinh - Ảnh: Internet Hiện tại, Á hậu Tú Anh đang tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, người đẹp còn kinh doanh nhà hàng riêng để có nguồn thu nhập ổn định.

Dương Tú Anh công khai khoe con trai cưng, tiết lộ điều thú vị về quý tử Người đẹp cho biết, đã rất lâu rồi mới được ra ngoài chơi nên con trai cô hào hứng đến độ chảy dãi liên tục khiến mẹ "phát khổ".

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