Giấu mãi cũng mệt, Á hậu Tú Anh khoe cận mặt quý tử bụ bẫm đáng yêu hết phần thiên hạ

Hậu trường 03/07/2019 11:27

Đây là lần đầu tiên Á hậu Tú Anh khoe gần như toàn bộ gương mặt quý tử đầu lòng trên trang cá nhân.

Đầu năm 2019, Á hậu Tú Anh báo tin vui đã hạ sinh con đầu lòng sau nửa năm kết hôn với ông xã thiếu gia. Vợ chồng nàng Á hậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua nhưng mỹ nhân họ Dương vẫn quyết giấu mặt "hoàng tử bé". Thi thoảng cô có chia sẻ một vài hình ảnh về con trai đầu lòng nhưng vẫn khéo léo che đi diện mạo cậu nhóc. Qua hình ảnh có thể đoán được con trai Á hậu Tú Anh đã cứng cáp, có làn da trắng ngần, thân hình mũm mĩm đáng yêu.

a hau tu anh 6
Khoe diện mạo con trai, Á hậu Tú Anh dùng khẩu trang che mặt cậu bé - Ảnh: FBNV
a hau tu anh 1
Quyết giấu kín nhưng vì quá yêu con, chân dài này không thể kiềm chế mà đăng ảnh - Ảnh: FBNV
a hau tu anh 2
Một vài khoảnh khắc đáng nhớ được chân dài này chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ít giờ trước, Á hậu Tú Anh bất ngờ đăng tải bức ảnh mới nhất của quý tử đầu lòng trên Instagram cá nhân. Không như mọi lần, chân dài này khoe gần như toàn bộ gương mặt con trai cưng. Dù nửa gương mặt trên bị che khuất nhưng mọi người có thể thấy được sự đáng yêu của bé Kem. Cậu bé sở hữu làn da trắng, khuôn miệng chúm chím, tay chân bụ bẫm.

a hau tu anh 3
Sau nhiều lần úp mở, Á hậu Tú Anh đã để lộ một phần gương mặt quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV
a hau tu anh 4
Ảnh hiếm hoi Á hậu Tú Anh chụp chung bên chồng thiếu gia và con trai cưng - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, dân mạng hết lời khen ngợi chân dài sinh năm 1993. Không chỉ sinh con khéo, nàng Á hậu còn chăm con mát tay nên cậu bé ngày càng mũm mĩm, đáng yêu.

Không khoe thì thôi, hễ có dịp nhắc về chồng là Á hậu Tú Anh lại khiến hội chị em nổ mắt vì ghen tị

Không khoe thì thôi, hễ có dịp nhắc về chồng là Á hậu Tú Anh lại khiến hội chị em nổ mắt vì ghen tị

Ông xã của Á hậu Tú Anh không tiếc tiền mua cho vợ loạt đồ hiệu đắt đỏ nhân dịp sinh nhật.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Tú Anh sinh con con trai Á hậu Tú Anh

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026