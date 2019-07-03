Giấu mãi cũng mệt, Á hậu Tú Anh khoe cận mặt quý tử bụ bẫm đáng yêu hết phần thiên hạ

Đây là lần đầu tiên Á hậu Tú Anh khoe gần như toàn bộ gương mặt quý tử đầu lòng trên trang cá nhân.

Đầu năm 2019, Á hậu Tú Anh báo tin vui đã hạ sinh con đầu lòng sau nửa năm kết hôn với ông xã thiếu gia. Vợ chồng nàng Á hậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua nhưng mỹ nhân họ Dương vẫn quyết giấu mặt "hoàng tử bé". Thi thoảng cô có chia sẻ một vài hình ảnh về con trai đầu lòng nhưng vẫn khéo léo che đi diện mạo cậu nhóc. Qua hình ảnh có thể đoán được con trai Á hậu Tú Anh đã cứng cáp, có làn da trắng ngần, thân hình mũm mĩm đáng yêu.

Khoe diện mạo con trai, Á hậu Tú Anh dùng khẩu trang che mặt cậu bé - Ảnh: FBNV

Quyết giấu kín nhưng vì quá yêu con, chân dài này không thể kiềm chế mà đăng ảnh - Ảnh: FBNV

Một vài khoảnh khắc đáng nhớ được chân dài này chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ít giờ trước, Á hậu Tú Anh bất ngờ đăng tải bức ảnh mới nhất của quý tử đầu lòng trên Instagram cá nhân. Không như mọi lần, chân dài này khoe gần như toàn bộ gương mặt con trai cưng. Dù nửa gương mặt trên bị che khuất nhưng mọi người có thể thấy được sự đáng yêu của bé Kem. Cậu bé sở hữu làn da trắng, khuôn miệng chúm chím, tay chân bụ bẫm.

Sau nhiều lần úp mở, Á hậu Tú Anh đã để lộ một phần gương mặt quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Ảnh hiếm hoi Á hậu Tú Anh chụp chung bên chồng thiếu gia và con trai cưng - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, dân mạng hết lời khen ngợi chân dài sinh năm 1993. Không chỉ sinh con khéo, nàng Á hậu còn chăm con mát tay nên cậu bé ngày càng mũm mĩm, đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giau-mai-cung-met-a-hau-tu-anh-khoe-can-mat-quy-tu-bu-bam-dang-yeu-het-phan-thien-ha-329978.html