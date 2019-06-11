Đưa ra hàng tá nội quy khắt khe khi nhờ chăm con, Á hậu Tú Anh bị mẹ ruột dọa 'cắt quan hệ'

Hậu trường 11/06/2019 14:20

Sau thời gian kiêng cữ, Á hậu Tú Anh đã trở lại với công việc. Cô nhờ mẹ ruột phụ chăm con cưng mới sinh.

Á hậu Tú Anh thông báo sinh con đầu lòng vào đầu năm 2019. Sau vài tháng ở cữ, mỹ nhân họ Dương nhanh chóng trở lại với công việc. Cô nhờ mẹ ruột phụ chăm con vì bé còn rất nhỏ.

Thế nhưng mới đây, mẹ ruột Á hậu Tú Anh - bà Khuê Tú bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bày tỏ tâm trạng khi được con gái giao nhiệm vụ chăm cháu ngoại. Bà bày tỏ: "Ngày xưa mình làm đúng 2 bước, giờ trông cháu nó bắt làm đủ 6 bước, rồi lại còn nội quy đi kèm, làm osin cũng khó".

Đưa ra hàng tá nội quy khắt khe khi nhờ chăm con, Á hậu Tú Anh bị mẹ ruột dọa 'cắt quan hệ' - Ảnh 1
Á hậu Tú Anh vạch ra 6 bước chăm con và gửi cho mẹ ruột - Ảnh: FBNV

Trước yêu cầu khắt khe của con gái, bà tính lược bỏ một vài bước vì cho rằng sẽ không ai nhận ra. Khi một người quen nhắc nhở: "Trông không cẩn thận nó còn nghỉ chơi ý", ngay sau đó, mẹ Á hậu Tú Anh dọa: "Đang muốn cắt quan hệ đây này". Dù khó chịu trước một loạt yêu cầu của con gái, nhưng vì tình yêu với cháu trai, bà đành chấp nhận: "Ghét nó nhưng quý em trai nó nên đành vậy".

Đưa ra hàng tá nội quy khắt khe khi nhờ chăm con, Á hậu Tú Anh bị mẹ ruột dọa 'cắt quan hệ' - Ảnh 2
Bà Khuê Tú 'dọa' cắt quan hệ với con gái vì quá khó tính - Ảnh: FBNV
Đưa ra hàng tá nội quy khắt khe khi nhờ chăm con, Á hậu Tú Anh bị mẹ ruột dọa 'cắt quan hệ' - Ảnh 3
Là người khá kín tiếng, Tú Anh rất kiếm khi chia sẻ về chồng và cuộc sống sau khi kết hôn. Hiện tại, cô vẫn chưa tiết lộ gương mặt con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Khi bị mẹ ruột tố khó tính quá mức khiến bà cũng phải khổ, cô nàng lập tức vào biện minh: "Thật ra giải thích một hồi bà ngoại mải ăn không hiểu gì hết, nên mới phải chia bước mọi người ạ".

Đưa ra hàng tá nội quy khắt khe khi nhờ chăm con, Á hậu Tú Anh bị mẹ ruột dọa 'cắt quan hệ' - Ảnh 4
Hình ảnh hiếm hoi Tú Anh xuất hiện cùng ông xã dịp Tết Nguyên đán vừa qua - Ảnh: FBNV
Đưa ra hàng tá nội quy khắt khe khi nhờ chăm con, Á hậu Tú Anh bị mẹ ruột dọa 'cắt quan hệ' - Ảnh 5
Con trai Tú Anh có tên thân mật là Kem. Cậu bé sở hữu diện mạo bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Á hậu Tú Anh kết hôn với thiếu gia Phạm Gia Lộc vào tháng 7/2018. Từng vướng lùm xùm cưới chạy bầu, tuy nhiên cô và gia đình đều chọn cách im lặng. Sau khi kết hôn và sinh con, người đẹp 9x gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt, tập trung kinh doanh và lo cho con cưng.

Á hậu Tú Anh được khen khéo chiều chồng, chăm con nhờ chi tiết nhỏ này

Á hậu Tú Anh được khen khéo chiều chồng, chăm con nhờ chi tiết nhỏ này

Không phải nàng tiểu thư chẳng biết làm gì, Á hậu Tú Anh cũng là một người vợ, người mẹ vô cùng đảm đang.

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Từ khóa:   Tú Anh và Gia Lộc Á hậu Tú Anh

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