Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18

Hậu trường 12/10/2017 10:11

Nhiều sao nữ trong showbiz Việt dù đã tiệm cận tuổi 30 nhưng vẫn mang vẻ đẹp vô cùng trẻ trung như thuở đôi mươi. Bằng sự thay đổi trong gu thời trang, cách trang điểm, họ đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Vào độ tuổi này, nếu nhiều chị em phụ nữ bắt đầu thấy dấu hiệu lão hóa thì những bông hoa này của showbiz Việt vẫn tự tin rạng ngời vì vẻ ngoài lung linh như hồi 18.

Minh Hằng

Minh Hằng tham gia nghệ thuật từ rất sớm với việc đóng phim rồi mới lấn sân sang ca hát. Hiện nay, cô đều thành công ở cả hai vai trò và luôn là “bé Heo” dễ thương trong lòng công chúng.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 1
Ở độ tuổi 30, Minh Hằng vẫn luôn xuất hiện vô cùng trẻ trung và tươi tắn - Ảnh: FBNV

Hình ảnh Minh Hằng từ mập ú đến eo thon là một minh chứng cho nỗ lực lột xác của nữ diễn viên Sắc đẹp ngàn cân. Hơn thế, cô còn có gương mặt không tuổi khi đã ở độ tuổi 30 mà vẫn xinh đẹp rạng ngời như hồi tuổi teen.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 2
Cô luôn giữ được những nét đáng yêu khiến fan nức lòng

Tóc Tiên 

Với gương mặt trái xoan nhỏ nhắn và luôn làm bạn với các kiểu tóc ngắn trẻ trung, ít ai nghĩ rằng ca sĩ Tóc Tiên cũng thuộc vào lứa U30 của showbiz Việt.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 3
Dù đã 29 tuổi, Tóc Tiên vẫn mang khuôn mặt tươi trẻ như những sinh viên mới vào đại học - Ảnh: FBNV

Sự trẻ trung và nhí nhảnh đã giúp Tóc Tiên luôn giữ được hình ảnh tuổi đôi mươi trong mắt công chúng sau những lần cô hóa thân đầy gai góc trong các sản phẩm âm nhạc của mình. 

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 4
Phong cách thời trang đa dạng nhưng Tóc Tiên chưa bao giờ xuất hiện với hình ảnh già dặn - Ảnh: FBNV

Đông Nhi 

Trên sân khấu, người ta thường thấy Đông Nhi có gương mặt rất sắc sảo và góc cạnh với lối trang điểm ấn tượng. Tuy nhiên ở ngoài đời, cô luôn là cô gái vui tươi, trẻ trung.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 5
Đông Nhi là một trong những ca sĩ luôn giữ được sự trẻ trung sau nhiều năm lấn sân showbiz - Ảnh: FBNV

Gương mặt của Đông Nhi cũng được đánh giá là trẻ hơn tuổi thực (29 tuổi) khi chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên và diện những street style năng động sánh đôi cùng bạn trai lâu năm Ông Cao Thắng.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 6
Lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên càng khiến Đông Nhi trẻ ra - Ảnh: FBNV

Hoàng Thùy Linh

Ngày càng quyến rũ, nóng bỏng nhưng Hoàng Thùy Linh (29 tuổi) gần như bị Thần thời gian 'bỏ quên'. Suốt chặng đường 10 năm đầy sóng gió trong sự nghiệp của mình, gương mặt Hoàng Thùy Linh vẫn giữ được những được nét trẻ trung, tươi sáng.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 7
4 tông màu son khác nhau không làm Hoàng Thùy Linh già đi chút nào - Ảnh: FBNV

Dù theo đuổi phong cách thời trang nào, chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra sự trẻ trung in dấu trên gương mặt của cô gái Cho nhau lối đi riêng, nhất là khi nữ ca sĩ người Hà Nội khoe nụ cười tỏa nắng của mình. 

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 8
Vẻ đẹp trẻ trung của Hoàng Thùy Linh luôn đi liền với sự nóng bỏng, quyến rũ - Ảnh: FBNV

Bích Phương 

Sau những sản phẩm âm nhạc được lòng công chúng trong năm 2016 – 2017, Bích Phương (28 tuổi) được coi là “thánh lầy” với những biểu cảm cười ra nước mắt và sự nhắng nhít trong những bối cảnh hậu trường hoặc những sự kiện có sự xuất hiện của cô nàng.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 9
Giọng ca ‘Bao giờ lấy chồng’ càng ngày càng trẻ ra với ánh nhìn trong veo - Ảnh: FBNV

Sự thay đổi phong cách thời trang theo xu hướng cổ điển hay vintage cùng lối trang điểm phù hợp đã giúp Bích Phương lấy lại tuổi thanh xuân và lọt top những sao nữ gần 30 nhưng chẳng khác nào gái 18.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 10
Cách chọn đồ và make có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây giúp Bích Phương ăn gian tuổi trông thấy - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh là gương mặt trẻ trung hàng đầu mà bất kì ai nghĩ đến những nhan sắc không tuổi của showbiz Việt đều không thể bỏ qua cô nàng lắm chiêu này.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 11
Ngọc Trinh luôn được ngợi ca với vẻ đẹp không tuổi - Ảnh: FBNV

Đôi mắt to tròn, gương mặt baby đã giúp Ngọc Trinh luôn xuất hiện với hình ảnh đầy trong sáng. Đặc biệt, những kiểu tóc ngắn thường khiến cho nữ hoàng nội y 'ăn gian' tuổi trông thấy. Không ai nghĩ rằng cô nàng đã 28 tuổi. 

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 12
Những kiểu tóc ngắn giúp Ngọc Trinh mang vẻ ngoài như thời 17, 18 - Ảnh: FBNV

Nhã Phương

Vẻ đẹp trẻ trung với gương mặt đẹp không góc chết, Nhã Phương (27 tuổi) luôn là ứng cử viên số 1 cho những vai diễn tuổi thanh xuân dù hóa thân vào nhiều vai diễn với các bối cảnh khác nhau.

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 13
Vẻ trẻ trung, tươi mới giúp Nhã Phương đảm nhận tốt nhiều vai diễn trẻ hơn nhiều so với tuổi thực của cô - Ảnh: FBNV

So với hình ảnh cô gái ngây thơ trong phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Nabi Nhã Phương hiện nay thậm chí còn xinh đẹp, trẻ trung hơn rất nhiều với gương mặt thon gọn và đôi mắt luôn ẩn giấu nụ cười. 

Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18 - Ảnh 14
Gương mặt thanh tú và dễ thương của Nhã Phương ghi điểm với các khán giả - Ảnh: FBNV

Dù theo đuổi những con đường, phong cách nghệ thuật, thời trang khác nhau nhưng những mỹ nhân này đều được ban tặng cho vẻ đẹp không tuổi đáng ghen tị. Với vẻ đẹp trong sáng, rạng ngời dù xuất hiện ở bất cứ đâu, họ luôn luôn khiến người khác phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. 

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   mỹ nhân Việt Sao việt Minh Hằng Ngọc Trinh Nhã Phương

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