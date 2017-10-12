Tiệm cận tuổi 30, những mỹ nhân này vẫn có vẻ đẹp trong veo như hồi 18

Vào độ tuổi này, nếu nhiều chị em phụ nữ bắt đầu thấy dấu hiệu lão hóa thì những bông hoa này của showbiz Việt vẫn tự tin rạng ngời vì vẻ ngoài lung linh như hồi 18.

Minh Hằng tham gia nghệ thuật từ rất sớm với việc đóng phim rồi mới lấn sân sang ca hát. Hiện nay, cô đều thành công ở cả hai vai trò và luôn là “bé Heo” dễ thương trong lòng công chúng.

Hình ảnh Minh Hằng từ mập ú đến eo thon là một minh chứng cho nỗ lực lột xác của nữ diễn viên Sắc đẹp ngàn cân. Hơn thế, cô còn có gương mặt không tuổi khi đã ở độ tuổi 30 mà vẫn xinh đẹp rạng ngời như hồi tuổi teen.

Tóc Tiên

Với gương mặt trái xoan nhỏ nhắn và luôn làm bạn với các kiểu tóc ngắn trẻ trung, ít ai nghĩ rằng ca sĩ Tóc Tiên cũng thuộc vào lứa U30 của showbiz Việt.

Sự trẻ trung và nhí nhảnh đã giúp Tóc Tiên luôn giữ được hình ảnh tuổi đôi mươi trong mắt công chúng sau những lần cô hóa thân đầy gai góc trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Đông Nhi

Trên sân khấu, người ta thường thấy Đông Nhi có gương mặt rất sắc sảo và góc cạnh với lối trang điểm ấn tượng. Tuy nhiên ở ngoài đời, cô luôn là cô gái vui tươi, trẻ trung.

Gương mặt của Đông Nhi cũng được đánh giá là trẻ hơn tuổi thực (29 tuổi) khi chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên và diện những street style năng động sánh đôi cùng bạn trai lâu năm Ông Cao Thắng.

Hoàng Thùy Linh

Ngày càng quyến rũ, nóng bỏng nhưng Hoàng Thùy Linh (29 tuổi) gần như bị Thần thời gian 'bỏ quên'. Suốt chặng đường 10 năm đầy sóng gió trong sự nghiệp của mình, gương mặt Hoàng Thùy Linh vẫn giữ được những được nét trẻ trung, tươi sáng.

Dù theo đuổi phong cách thời trang nào, chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra sự trẻ trung in dấu trên gương mặt của cô gái Cho nhau lối đi riêng, nhất là khi nữ ca sĩ người Hà Nội khoe nụ cười tỏa nắng của mình.

Bích Phương

Sau những sản phẩm âm nhạc được lòng công chúng trong năm 2016 – 2017, Bích Phương (28 tuổi) được coi là “thánh lầy” với những biểu cảm cười ra nước mắt và sự nhắng nhít trong những bối cảnh hậu trường hoặc những sự kiện có sự xuất hiện của cô nàng.

Sự thay đổi phong cách thời trang theo xu hướng cổ điển hay vintage cùng lối trang điểm phù hợp đã giúp Bích Phương lấy lại tuổi thanh xuân và lọt top những sao nữ gần 30 nhưng chẳng khác nào gái 18.

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh là gương mặt trẻ trung hàng đầu mà bất kì ai nghĩ đến những nhan sắc không tuổi của showbiz Việt đều không thể bỏ qua cô nàng lắm chiêu này.

Đôi mắt to tròn, gương mặt baby đã giúp Ngọc Trinh luôn xuất hiện với hình ảnh đầy trong sáng. Đặc biệt, những kiểu tóc ngắn thường khiến cho nữ hoàng nội y 'ăn gian' tuổi trông thấy. Không ai nghĩ rằng cô nàng đã 28 tuổi.

Nhã Phương

Vẻ đẹp trẻ trung với gương mặt đẹp không góc chết, Nhã Phương (27 tuổi) luôn là ứng cử viên số 1 cho những vai diễn tuổi thanh xuân dù hóa thân vào nhiều vai diễn với các bối cảnh khác nhau.

So với hình ảnh cô gái ngây thơ trong phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Nabi Nhã Phương hiện nay thậm chí còn xinh đẹp, trẻ trung hơn rất nhiều với gương mặt thon gọn và đôi mắt luôn ẩn giấu nụ cười.

Dù theo đuổi những con đường, phong cách nghệ thuật, thời trang khác nhau nhưng những mỹ nhân này đều được ban tặng cho vẻ đẹp không tuổi đáng ghen tị. Với vẻ đẹp trong sáng, rạng ngời dù xuất hiện ở bất cứ đâu, họ luôn luôn khiến người khác phải ngước nhìn và ngưỡng mộ.