Khoảnh khắc lầy lội tại tiệc độc thân của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang sốt rần rần trên mạng xã hội.

Những ngày qua, cả showbiz Việt đang háo hức chờ đợi ngày vui của Gin Tuấn Kiệt và Puka sau nhiều năm đẩy thuyền tích cực. Chiều ngày 3/11, dàn sao thân thiết với đôi trẻ như: Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Jun Phạm, Duy Khánh, Minh Dự, Trương Thế Vinh, Anh Tú, Ngô Kiến Huy,... đã từ TP.HCM bay đến Cam Ranh để chuẩn bị tham dự ngày hôn lễ. Tại đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã gây sốt rần rần khắp mạng xã hội khi chia sẻ khoảnh khắc trong tiệc độc thân. Chiều ngày 3/11, dàn sao thân thiết với đôi trẻ như: Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Jun Phạm, Duy Khánh, Minh Dự, Trương Thế Vinh, Anh Tú, Ngô Kiến Huy,... đã từ TP.HCM bay đến Cam Ranh để chuẩn bị tham dự ngày hôn lễ Trong hình ảnh được chia sẻ, bên đàng trai gây ấn tượng khi diện trang phục trắng đồng điệu, vui đùa "thả dáng" hài hước từ hồ bơi sân vườn đến trong phòng. Trong khi đó, phía "nhà gái" cũng không thua kém khi đăng tải loạt ảnh "quẩy tưng bừng" với đồng phục áo thun trắng và quần ca-rô đỏ nhí nhảnh, kết hợp cùng phụ kiện mắt kính vừa "chất", vừa đáng yêu.

Bên đàng trai gây ấn tượng khi diện trang phục trắng đồng điệu, vui đùa "thả dáng" hài hước từ hồ bơi sân vườn đến trong phòng Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú, phấn khích trước những khoảnh khắc nhí nhố trước ngày vui của Puka và Gin Tuấn Kiệt. Ai nấy cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến đôi trẻ và mong sớm có tin vui. Phía "nhà gái" cũng không thua kém khi đăng tải loạt ảnh "quẩy tưng bừng" với đồng phục áo thun trắng và quần ca-rô đỏ nhí nhảnh, kết hợp cùng phụ kiện mắt kính vừa "chất", vừa đáng yêu Puka cho biết bữa tiệc được thiết kế như một kỳ nghỉ ngắn, giúp cô 'xả hơi' cùng những người bạn thân trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ở tuổi 34, Puka nói sẵn sàng lập gia đình khi đủ chín chắn. 'Giờ tôi thấy bản thân không còn trẻ nên luôn mở rộng cửa để tiến tới hôn nhân. Dù vậy, tôi vẫn mong phát triển sự nghiệp, gặt hái thêm nhiều thành công' - cô cho biết.

Puka cho biết bữa tiệc được thiết kế như một kỳ nghỉ ngắn, giúp cô 'xả hơi' cùng những người bạn thân trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân Cặp đôi tổ chức tiệc cưới vào hôm nay (ngày 4/11). Đây là buổi tiệc riêng tư dành cho gia đình, người thân và bạn bè. Đôi tình nhân chọn không gian cưới tông màu hồng - trắng chủ đạo, phong cách tinh giản và nhẹ nhàng, phù hợp không khí biển. Đôi tình nhân bật mí chọn không gian cưới tông màu hồng - trắng chủ đạo, phong cách tinh giản và nhẹ nhàng, phù hợp không khí biển Đến ngày 6/11, họ làm tiệc báo hỷ tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận Bình Tân. Bên cạnh đó, đôi uyên ương tiết lộ sẽ tổ chức thêm đám cưới theo phong cách miền Tây ở Đồng Tháp - quê Puka, nhưng chưa bật mí thời gian cụ thể. Ngày 1/11, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng Trước đó, ngày 1/11, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Là đồng nghiệp thân thiết với Gin Tuấn Kiệt và Puka, Trường Giang đảm nhận vai trò chủ hôn dẫn đầu nhà trai tới đám hỏi, trong khi đó Lâm Vỹ Dạ là chủ hôn bên nhà gái. Phát biểu tại buổi lễ, Trường Giang gửi lời nhắn nhủ xúc động tới 2 đàn em: "Tiền nhiều không quan trọng, hạnh phúc là cái quan trọng nhất. Cha mẹ không mong sẽ thành công nổi nổi tiếng cỡ nào đâu chỉ mong các con có cuộc sống hạnh phúc". Sính lễ mà chú rể Gin Tuấn Kiệt mang sang nhà gái là trang sức kim cương lên đến 2 tỷ đồng khiến nhiều người trầm trồ Không gian tiệc cũng được trang trí bằng hoa tươi, nến, màu hồng chủ đạo. Gin Tuấn Kiệt cũng thể hiện sự quan tâm tới bà xã, liên tục thấm mồ hôi, lau nước mắt cho Puka. Đáng chú ý, một người anh thân thiết có mặt trong lễ hỏi đã tiết lộ sính lễ mà chú rể Gin Tuấn Kiệt mang sang nhà gái là trang sức kim cương lên đến 2 tỷ đồng khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài sính lễ trang sức kim cương, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi... đầy đủ vật lễ của đám hỏi truyền thống.

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