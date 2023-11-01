Hòa Minzy lên tiếng về việc làm mẹ đơn thân mà đi bê tráp lễ tân hôn của Puka: "Bé biết thân biết phận mà ạ"

Có thể nói, lễ tân hôn của Puka và Gin Tuấn Kiệt vào sáng ngày 1/11 đang là một trong những chủ đề được quan tâm nhất. Buổi tiệc có sự tham gia của họ hàng hai bên và dàn khách mời gồm những đồng nghiệp thân thiết với cô dâu chú rể. Đáng chú ý chính là dàn bê tráp trai xinh gái đẹp gồm Trương Thế Vinh, Duy Khánh, Ngô Kiến Huy, Song Luân, S.T Sơn Thạch, Anh Tú và Jun Phạm, Khánh Vân, Thúy Ngân, Nhung Gumiho, Ngô Bảo Ngọc, Nguyên Thảo, LyLy và Katleen Phan Võ.

Ngoài ra, Hòa Minzy cũng đã có mặt tại lễ tân hôn để chung vui với cặp đôi Puka và Gin Tuấn Kiệt. Ngoài những lời khen gợi nhan sắc, nữ ca sĩ cũng nhận về vô số bình luận kém duyên và chỉ trích từ cư dân mạng về việc làm mẹ đơn thân mà đi bê tráp. Trước những ý kiến trái chiều, mới đây Hòa Minzy đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bày tỏ nỗi buồn: "Sáng nay tôi đi đám hỏi bên chị Puka nhưng mà chỉ đi tới chơi với chị thôi chứ không có bưng mâm hay làm phù dâu gì hết nha mọi người. Bé biết thân biết phận mà ạ. Đọc bình luận của mọi người mà tủi thân nha".

Hòa Minzy cũng đã có mặt tại lễ tân hôn để chung vui với cặp đôi Puka và Gin Tuấn Kiệt.

Nữ ca sĩ cũng nhận về vô số bình luận kém duyên và chỉ trích từ cư dân mạng về việc làm mẹ đơn thân mà đi bê tráp.

Hòa Minzy lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cùng dàn sao Việt cũng bày tỏ sự quan tâm và gửi những lời an ủi, động viên tới cô nàng. Được biết Hòa Minzy từng có mối tình kéo dài nhiều năm với thiếu gia Minh Hải. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai là bé Bo đến nay đã được hơn 4 tuổi. Tuy nhiên vì những lý do cá nhân, Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia chia tay vào tháng 2/2022. Cả hai chưa đăng ký kết hôn nên chia tay trong hòa bình, cùng chăm sóc con trai và giữ mối quan hệ ôn hòa.



Nhiều khán giả cùng dàn sao Việt cũng bày tỏ sự quan tâm và gửi những lời an ủi, động viên tới cô nàng.

Hòa Minzy từng có mối tình kéo dài nhiều năm với thiếu gia Minh Hải.

Cả hai chia tay vào tháng 2/2022.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, từng đoạt giải Quán quân chương trình Học viện ngôi sao 2014. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với hàng loạt bài hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị Mầu...Mặc dù vừa bận rộn công việc vừa phải chăm con trai nhưng nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Cô thừa nhận bản thân từng đối mặt với nhiều áp lực, song cô luôn biết cách cân bằng để tìm hướng giải quyết các vấn đề của bản thân.