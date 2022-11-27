Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh

Hậu trường 27/11/2022 13:22

Vào dịp sinh nhật, Thủy Tiên đã có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Gây chú ý là sự xuất hiện của con gái nữ ca sĩ khi được mẹ đưa theo cùng trong chuyến đi.

Vào ngày sinh nhật của mình, các sao Việt đều có những cách ăn mừng riêng, tùy theo cá tính và sở thích cá nhân. Thủy Tiên cũng không ngoại lệ. Thay vì tiệc tùng hay tự thưởng những món quà đắt tiền, bà xã Công Vinh chọn cách bỏ tiền tổ chức những hoạt động từ thiện ý nghĩa cho cộng đồng.

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh - Ảnh 1
Thay vì tiệc tùng hay tự thưởng những món quà đắt tiền trong ngày sinh nhật, Thủy Tiên chọn cách bỏ tiền tổ chức những hoạt động từ thiện ý nghĩa cho cộng đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, một diễn đàn lớn dành cho người hâm mộ của Thủy Tiên đã đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật cô. Được biết những người này và cựu cầu thủ Công Vinh đã cùng tạo nên một bất ngờ cho nữ ca sĩ trong ngày đặc biệt. Cụ thể đại diện người hâm mộ của nữ ca sĩ chia sẻ: "Cám ơn anh nhà Lê Công Vinh, sử dụng lại chiêu cũ mà vẫn hiệu quả. Chúc mừng sinh nhật người chị, những điều muốn nói hôm qua tụi em đã nói hết rồi. Cả nhà cùng theo dõi và chờ đón những điều đặc biệt dễ thương sắp đến nhé ạ. Mãi yêu".

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh - Ảnh 2
 Công Vinh đã tạo bất ngờ cho nữ ca sĩ trong ngày đặc biệt - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thủy Tiên cũng chia sẻ dòng trạng thái nói về buổi phát cơm chay miễn phí do cô và hội bạn thân cùng chung tay làm ngay trong ngày sinh nhật tuổi 37. Cô viết: "Phát cơm chay từ thiện, hôm qua nhiều câu chuyện xúc động.

Cô A: Cô ơi, tui có 1 phiếu nhưng nhà tui có 2 người cô cho tui xin 2 phần được không? Tui bệnh nan y sắp chết rồi cô cho tui đi. Thương quá cho cô 2 phần rồi cô bỗng mắt đỏ hoe nước mắt chảy dài rồi đứng ra 1 góc tủi thân khóc ròng, chỉ biết nói ” dì ơi dì cố gắng lên nhé dì” mà mình cũng muốn khóc theo. Chú B: Cô ơi cho tui 1 phần nữa được không tui có 2 vợ chồng à. Em: dạ chú đợi con chút nhé, con phát nhanh coi còn dư con gửi chú được không?

Chú dở áo lên có bịch ni lông nối ống trong bụng ra đầy chất dịch và máu… "Tui bệnh quá nhưng nãy giờ xếp hàng tui sợ tui không đứng nổi nữa cô ơi". Vội vàng cho thêm chú phần cơm dúi thêm ít tiền uống thuốc. Ông C: Đi nhặt ve chai đói quá có cơm ăn mừng quá hé cô ơi, mừng quá, mừng quá… Ông lặp lại 3-4 lần rồi lụm cụm quay đi móc lên xe đạp.

Tính mình nhạy cảm nên hay để ý những điều nhỏ nhặt như vậy rồi cứ nghĩ mà thương hoài không bỏ được.

P/S: Tuy là cơm chay nhưng mà đặt nhà hàng sạch sẽ chất lượng và ngon lắm ạ. Tiên cũng hay ăn nên mới dùng đồ ngon tặng bà con. Chúc mọi người 1 ngày an yên".

Trong loạt ảnh đính kèm, Thủy Tiên ăn diện giản dị, vui vẻ trao từng hộp cơm và lì xì cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trông gương mặt nữ ca sĩ rạng rỡ và hạnh phúc vì trao yêu thương đến người cần yêu thương. Hành động của nữ ca sĩ nhận được cơn mưa lời khen từ fan lẫn cư dân mạng.

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh - Ảnh 3Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh - Ảnh 4

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh - Ảnh 5
Thủy Tiên phát cơm chay miễn phí cho người nghèo - Ảnh: Internet

Chiếm spotlight trong số ảnh lại là sự xuất hiện của bé Bánh Gạo. Cô bé được mẹ đưa theo cùng trong chuyến đi. Con gái Thủy Tiên diện đồ đơn giản, đeo khẩu trang kín mặt. Vóc dáng của cô bé mảnh khảnh và nay đã cao lớn phổng phao gần bằng người mẹ nổi tiếng của mình.

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh - Ảnh 6
Chiếm spotlight trong số ảnh lại là sự xuất hiện của bé Bánh Gạo - Ảnh: Internet

Được biết, từ khi nhóc tỳ Bánh Gạo chào đời cho đến nay, Thủy Tiên và ông xã Công Vinh chưa một lần công khai hình ảnh con gái. Trong những tấm ảnh được Thủy Tiên đăng tải trước đó, cô luôn khéo léo che mặt Bánh Gạo khiến công chúng thêm tò mò.

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh - Ảnh 7
Thủy Tiên luôn khéo léo che mặt Bánh Gạo khi công khai ảnh trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, nói về quyết định giấu mặt con, nữ ca sĩ cho biết cô muốn Bánh Gạo có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Nữ ca sĩ không muốn để hình ảnh con gái xuất hiện trên truyền thông hay cố tình tạo cho bé ấn tượng về sự nổi tiếng.

 

Thủy Tiên lăn xả hết mình đi làm từ thiện, ai ngờ bị 'ông xã' Công Vinh 'âm thầm' tung loạt ảnh 'dìm' không đỡ nổi

Thủy Tiên lăn xả hết mình đi làm từ thiện, ai ngờ bị 'ông xã' Công Vinh 'âm thầm' tung loạt ảnh 'dìm' không đỡ nổi

Trên trang cá nhân, Công Vinh lại đăng tải hàng loạt ảnh “dìm” của Thủy Tiên trong chuyến đi lần này. Theo đó, anh không cùng bà xã tham gia chuyến thiện nguyện này nhưng luôn dõi theo, ủng hộ cô. Anh chia sẻ hình ảnh Thủy Tiên khó khăn vượt suối với những khoảnh khắc vô cùng “khó đỡ”.

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