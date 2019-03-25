Thủy Tiên khoe cuộc sống ngọt ngào bên Công Vinh và 'con gái rượu'

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên gây sốt khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Công Vinh và bé Bánh Gạo.

Mới đây, Thủy Tiên đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh đi du lịch cùng Công Vinh và con gái. Nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng trong chuyến đi đầu tiên trong dịp hè năm nay. Ngoài những khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng thì vẻ ngoài cao lớn, phổng phao của bé Bánh Gạo thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng.

Con gái Thủy Tiên và Công Vinh khá tình cảm với mẹ. Cô bé liên tục ôm hôn và trò chuyện cùng giọng ca Một giờ sáng khi ngồi trên tàu. Ngoài ra, bé Bánh Gạo cũng khá dạn dĩ trước ống kính. Tuy nhiên, Thủy Tiên vẫn không chịu hé lộ dung mạo con gái khiến cư dân mạng hết sức tò mò.

Gia đình Công Vinh - Thủy Tiên có chuyến nghỉ dưỡng dịp đầu hè 2019 - Ảnh: Internet

Thủy Tiên khoe khoảnh khắc tình cảm với con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Dù bận rộn nhưng cả Công Vinh và Thủy Tiên đều cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình - Ảnh: Internet

Thủy Tiên và Công Vinh đã có 7 năm về chung nhà. Suốt thời gian bên nhau, cặp đôi đã chứng minh tình yêu son sắt và bền chặt đáng ngưỡng mộ. Tuy rất bận rộn chăm lo kinh tế nhưng cả hai đều ý thức việc phải vun vén tổ ấm nhỏ. Nhờ sự chịu khó và tâm lý của Công Vinh đã giúp Thủy Tiên hoàn thành tốt vai trò người vợ.

Trong khi đó, Thủy Tiên cũng hỗ trợ chồng rất nhiều không chỉ trong việc làm ăn mà còn nhẹ nhàng giúp anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hạnh phúc giản dị của họ giữa showbiz ồn ào đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều cặp đôi đang yêu nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-khoe-cuoc-song-ngot-ngao-ben-cong-vinh-va-con-gai-ruou-319544.html