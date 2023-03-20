Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt'

Hậu trường 20/03/2023 09:42

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên có lẽ là nàng hậu có nhiều hình ảnh hài hước, bất ổn nhất, tất cả đều là do dàn ekip có "1-0-2" của mình chụp lại thôi.

 

Nhắc đến Thùy Tiên, khán giả nhớ ngay tới hình ảnh một nàng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế gợi cảm, giỏi giang, sở hữu lượng fan đông bậc nhất Vbiz. Lý do giúp Thùy Tiên được lòng số đông khán giả không chỉ xuất phát từ thành tích mà cô mang về cho sắc đẹp Việt Nam, ngoại hình và tài năng, mà nó còn xuất phát từ sự thân thiện, gần gũi, năng lượng tích cực, vui vẻ mà Thùy Tiên mang đến cho mọi người.

Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 1
Tháng 12.2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International. Chiến thắng của người đẹp sinh năm 1998 khiến người hâm mộ quê nhà không khỏi tự hào.

Đã từ lâu người hâm mộ đều , ekip của Thuỳ Tiên đã được mọi người nhớ đến là nơi "lưu trữ" những khoảnh khắc "bá đạo" của nàng hậu. Nhiều lần, cô nàng trở thành "chuột bạch" trong những video bày trò từ ekip. Hàng loạt hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội đều khiến người xem thích thú, ai nấy đều đồng loạt hưởng ứng trò vui cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự thân thiết giữa cô nàng và tổ nhân viên của mình.

Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 2
Để có những bức ảnh đẹp dưới nắng, nàng Hậu đã diện đồ mùa hè nhưng đợt gió to và lạnh khiến cô không thể nhịn được mà bộc lộ cảm xúc trên gương mặt.
Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 3
Đằng sau những khoảnh khắc nóng bỏng chính là hậu trường Thùy Tiên chạy vội khi bị sóng đánh. Biểu cảm hốt hoảng cực hài hước của nàng Hậu khiến fan liên tục chia sẻ trên mạng xã hội để trêu chọc cô.

Series "Đu đêm" của Thùy Tiên cũng là nơi sản sinh ra hàng loạt meme "để đời" của cô. Trong tập đi bán hoa Tết, khoảnh khắc Thùy Tiên thẫn thờ vì ế khách hay lúc gồng người bê hoa khiến người xem không còn thấy hình ảnh của một Hoa hậu ở đây nữa.

Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 4
Chính Thùy Tiên cũng thích thú với loạt biểu cảm và hành động gây cười của mình nên đã chia sẻ lên trang cá nhân.

Bên cạnh hình tượng lộng lẫy, sang trọng mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện hay trong công việc, còn có một Thùy Tiên thoải mái thể hiện vô vàn những biểu cảm hài hước trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí, "chính chủ" và ekip của Thùy Tiên còn không ngại đăng lên mạng xã hội những khoảnh khắc "khó đỡ" của nàng Hậu, khiến người xem không khỏi bật cười vì sự dí dỏm, thú vị của cô.'

Thậm chí những lúc Thùy Tiên mệt mỏi ngủ gật cũng bị quay lại và lồng nhạc tạo meme, khiến fan còn thương cho nàng hậu khi sống trong 1 ekip bất ổn như vậy.

Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 5
Đến lúc tranh thủ chợp mắt cũng không tha.
Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 6
Đang phải diễn thần thái lạnh lùng thì ê-kíp thi nhau chọc cười khiến Miss Grand International 2021 cũng phải bất lực.
Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 7
Kể từ sau khi đăng quang, bên cạnh những hình ảnh đẹp lung linh mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thì Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng gây chú ý không kém bởi những khoảnh khắc cực kỳ lầy lội của mình.

Dù Thùy Tiên luôn giữ hình tượng cho bản thân nhưng các hình ảnh, clip của ekip đăng tải lại là những khoảnh khắc ngáp ngắn, ngáp dài hay nàng hậu làm trò ở hậu trường.

Mới đây, trang facebook chính thức của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã đăng tải thông báo Thuỳ Tiên là người Việt Nam nổi tiếng duy nhất xuất hiện tại sự kiện của Netflix. Đáng chú ý, thay vì đăng vào những khung giờ vàng thì admin lại chọn nửa đêm để vì cài nhầm giờ đăng bài,  khiến chính chủ cũng phải vào bình luận để thể hiện sự "bức xúc".

Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

 Một lần khác, hoa hậu còn phải đích thân đèo trợ lý tới địa điểm làm việc vì "Bé Hai" không biết đi xe máy. Hay có đợt Thuỳ Tiên chỉ dự tính đi dạo nhưng cũng bị ekip lôi vào hòa nhập cùng đám đông để trình diễn "Thu Cuối".

Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 9
Ekip "bóc phốt" nàng hậu dừng việc giữa chừng để xem MV của BlackPink
Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt' - Ảnh 10
Pi Tẩu và Bé Hai là 2 trợ lý  từ Thái Lan về Việt Nam của Thùy Tiên rất được lòng fan.
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Từ khóa:   Thùy Tiên ekip hoa hậu Thùy Tiên Hoa hậu Thùy Tiên

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