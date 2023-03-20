Thuỳ Tiên dở khóc dở cười khi giật giải hoa hậu nhiều ảnh dìm nhất Việt Nam nhờ công của dàn ekip 'bất ổn', cứ sơ hở là 'bóc phốt'

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên có lẽ là nàng hậu có nhiều hình ảnh hài hước, bất ổn nhất, tất cả đều là do dàn ekip có "1-0-2" của mình chụp lại thôi.
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Nhắc đến Thùy Tiên, khán giả nhớ ngay tới hình ảnh một nàng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế gợi cảm, giỏi giang, sở hữu lượng fan đông bậc nhất Vbiz. Lý do giúp Thùy Tiên được lòng số đông khán giả không chỉ xuất phát từ thành tích mà cô mang về cho sắc đẹp Việt Nam, ngoại hình và tài năng, mà nó còn xuất phát từ sự thân thiện, gần gũi, năng lượng tích cực, vui vẻ mà Thùy Tiên mang đến cho mọi người.
Đã từ lâu người hâm mộ đều , ekip của Thuỳ Tiên đã được mọi người nhớ đến là nơi "lưu trữ" những khoảnh khắc "bá đạo" của nàng hậu. Nhiều lần, cô nàng trở thành "chuột bạch" trong những video bày trò từ ekip. Hàng loạt hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội đều khiến người xem thích thú, ai nấy đều đồng loạt hưởng ứng trò vui cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự thân thiết giữa cô nàng và tổ nhân viên của mình.
Series "Đu đêm" của Thùy Tiên cũng là nơi sản sinh ra hàng loạt meme "để đời" của cô. Trong tập đi bán hoa Tết, khoảnh khắc Thùy Tiên thẫn thờ vì ế khách hay lúc gồng người bê hoa khiến người xem không còn thấy hình ảnh của một Hoa hậu ở đây nữa.
Bên cạnh hình tượng lộng lẫy, sang trọng mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện hay trong công việc, còn có một Thùy Tiên thoải mái thể hiện vô vàn những biểu cảm hài hước trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí, "chính chủ" và ekip của Thùy Tiên còn không ngại đăng lên mạng xã hội những khoảnh khắc "khó đỡ" của nàng Hậu, khiến người xem không khỏi bật cười vì sự dí dỏm, thú vị của cô.'
Thậm chí những lúc Thùy Tiên mệt mỏi ngủ gật cũng bị quay lại và lồng nhạc tạo meme, khiến fan còn thương cho nàng hậu khi sống trong 1 ekip bất ổn như vậy.
Dù Thùy Tiên luôn giữ hình tượng cho bản thân nhưng các hình ảnh, clip của ekip đăng tải lại là những khoảnh khắc ngáp ngắn, ngáp dài hay nàng hậu làm trò ở hậu trường.
Mới đây, trang facebook chính thức của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã đăng tải thông báo Thuỳ Tiên là người Việt Nam nổi tiếng duy nhất xuất hiện tại sự kiện của Netflix. Đáng chú ý, thay vì đăng vào những khung giờ vàng thì admin lại chọn nửa đêm để vì cài nhầm giờ đăng bài, khiến chính chủ cũng phải vào bình luận để thể hiện sự "bức xúc".
Một lần khác, hoa hậu còn phải đích thân đèo trợ lý tới địa điểm làm việc vì "Bé Hai" không biết đi xe máy. Hay có đợt Thuỳ Tiên chỉ dự tính đi dạo nhưng cũng bị ekip lôi vào hòa nhập cùng đám đông để trình diễn "Thu Cuối".