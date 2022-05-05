Thúy Nga chúc mừng sinh nhật con gái, nhan sắc ái nữ tuổi 11 khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hậu trường 05/05/2022 16:57

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ hài Thúy Nga đã đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật con gái tròn 11 tuổi. Nhan sắc ái nữ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Nga đã chia sẻ bài viết mới về con gái cưng trên mạng xã hội. Theo đó, nữ nghệ sĩ chúc mừng con tròn 11 tuổi cùng nhiều điều nhắn gửi chân tình. 

Trong bài viết, Thúy Nga cho hay không mong con học giỏi mà luôn hy vọng công chúa của mình có thể sống tốt và cảm nhận được cuộc sống một cách chân thật nhất.

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Bài viết của Thúy Nga - Ảnh: Chụp màn hình

"Thời gian như một cơn gió thoảng, quay qua quay lại con gái Tiana Nguyệt Cát tròn 11 tuổi rồi. Mẹ không mong con học giỏi nhưng mẹ luôn mong con luôn ý thức về kỹ năng về cuộc sống, cảm nhận về cuộc đời, sống tốt và nhân ái, luôn nhanh nhẹn và phải thông minh hơn mẹ nha cô gái của mẹ.

Chúc mừng sinh nhật cô gái nhỏ vừa tròn 11 tuổi, đã cao bằng mẹ và sắp thành thiếu nữ tới nơi rồi". - nguyên văn bài viết của Thúy Nga.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật con gái Thúy Nga cũng như trầm trồ trước nhan sắc của cô bé ở tuổi 11.

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