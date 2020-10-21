Thức trắng đêm cứu trợ người dân miền Trung, Hòa Minzy kiệt sức ngủ thiếp tại sân bay

Khoảnh khắc mới đây của nữ ca sĩ Hòa Minzy tại sân bay sau 2 ngày cứu trợ bà con vùng lũ khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Trước cảnh lũ chồng lũ ở các tỉnh miền Trung, nữ ca sĩ Hòa Minzy liên tục có những hành động thiết thực để giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai. Bên cạnh việc ủng hộ 100 triệu đồng vào tài khoản của vợ chồng Lý Hải, cô còn đích thân mua hàng trăm chiếc áo phao, cháo ăn liền và nước suối để vận chuyển ra tâm lũ kịp thời cứu trợ bà con.

Hòa Minzy trực tiếp mang phao và lương thực đến các tỉnh miền Trung - Ảnh: Internet

Vừa qua, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” còn kịp thời đưa một sản phụ đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Dù trên đường đi gặp không ít sự cố nhưng may mắn thay, sản phụ được Hòa Minzy đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã bình an.

Cô đích thân đi phát đồ tiếp tế cho bà con - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh nữ ca sĩ ngủ thiếp tại sảnh chờ của sân bay khiến nhiều người hâm mộ xót xa. Trên mạng xã hội, quản lý của Hòa Minzy đã đăng tải khoảnh khắc này kèm dòng chia sẻ: “Con em hai ngày không ngủ sau khi hoàn thành cứu trợ ở Hà Tĩnh, vội vã tới Hà Nội để có chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn, tiếp tục công việc đang dang dở”.

Nữ ca sĩ kiệt sức tại sân bay sau 2 đêm thức trắng - Ảnh: FB

Trước hình ảnh này, cư dân mạng không khỏi xúc động và mong Hòa Minzy hãy giữ gìn sức khỏe: “Chị ơi, ráng giữ gìn sức khỏe nha chị”, “Chị đã cố gắng hết sức rồi nè, giờ thì ráng giữ sức khỏe nha”, “Thương chị quá”, “Cảm phục những người như chị”, “Về nhà an toàn là tốt rồi”, “Nhìn mà thương chị”…

Thủy Tiên sẽ không giao lại tiền quyên góp cho 1 tổ chức nào vì lời hứa với cộng đồng Nữ ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ chi tiết hơn về dự định sử dụng số tiền 100 tỷ, không muốn nhờ bên thứ ba hoặc giao lại cho 1 bên cơ quan chức năng nào đó để giải ngân tài chính minh bạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-trang-dem-cuu-tro-nguoi-dan-mien-trung-hoa-minzy-kiet-suc-ngu-thiep-tai-san-bay-383792.html