Mỉa mai Thủy Tiên làm từ thiện vẫn diện cả cây hàng hiệu, nữ MC nhận về ‘kết đắng’ từ cư dân mạng

Dòng trạng thái đá xéo Thủy Tiên của nữ MC Mai Thục Quyên thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Sau nhiều ngày kêu gọi quyên góp từ các mạnh thường quân, quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung của Thủy Tiên đã vượt hơn 60 tỷ. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn đích thân đến từng vùng lũ để cứu trợ người dân. Hành động của bà xã Công Vinh liên tục nhận được sự tán dương và khâm phục của công chúng.

Nữ ca sĩ được ví như ‘cô Tiên’ giữa đời thực bởi tấm lòng nhân ái của mình – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bà xã Công Vinh cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, bị cư dân mạng soi mói.

Mới đây, nữ MC Mai Thục Quyên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái có ý mỉa mai Thủy Tiên làm từ thiện nhưng vẫn diện cả cây hàng hiệu. Cụ thể, cô nàng chia sẻ khoảnh khắc bà xã Công Vinh chụp tại sân bay và bóc giá từng món đồ nữ ca sĩ mặc trên người.

Theo đó, nữ MC cho biết chiếc khăn mà Thủy Tiên sử dụng trị giá khoảng 15 triệu, balo cô nàng đeo xuyên suốt quá trình cứu trợ không dưới 50 triệu. Đặc biệt, Thục Quyên còn cho rằng giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” cố tình ăn mặc sang chảnh để thu hút sự chú ý của các mạnh thường quân.

Không ngại nguy hiểm cứu trợ người dân, Thủy Tiên vẫn bị đá xéo – Ảnh: FB

Trước màn đá xéo của nữ MC này, khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc và để lại hàng loạt bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng Thục Quyên đã có hành động “kém duyên” khi mỉa mai Thủy Tiên. Vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cư dân mạng, MC Mai Thục Quyên đã phải khóa trang Facebook cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mia-mai-thuy-tien-lam-tu-thien-van-dien-ca-cay-hang-hieu-nu-mc-nhan-ve-ket-dang-tu-cu-dan-mang-383655.html