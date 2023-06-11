Thực hư về cái tên dài tận 59 chữ cái của NSND Hồng Nga khiến người hâm mộ 'đọc mỏi miệng mới hết'?

Hậu trường 11/06/2023 14:35

Cái tên dài tận 59 chữ cái của NSND Hồng Nga khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

Mới đây, trong lần xuất hiện của một vở diễn hài, NSND Hồng Nga gây chú ý khi xưng tên dài 17 từ, cụ thể có đến 59 chữ cái: "Công Tần Tôn Nữ Trang Mỹ Lệ Ngọc Huyền Huỳnh Hoa Lá Liễu Bạch Mộng Hồng Nga". 

Thực hư về cái tên dài tận 59 chữ cái của NSND Hồng Nga khiến người hâm mộ 'đọc mỏi miệng mới hết'? - Ảnh 1
NSND Hồng Nga gây chú ý khi xưng tên dài 17 từ.

Có thể thấy, cái tên dài 17 từ khiến cho khán giả vô cùng ấn tượng bởi nếu đây thực sự là tên thật của NSND Hồng Nga thì nó chính là cái tên dài nhất tại Việt Nam tính đến hiện tại. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ Wikipedia, NSND Hồng Nga tên thật là Đinh Thị Nga. Được biết, bà dùng cái tên dài 17 từ để giới thiệu bên trên là một cách "quăng miếng hài" và tạo ấn tượng mạnh nhằm thu hút khán giả hơn.

NSND Hồng Nga (sinh năm 1946) là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật cải lương miền Nam. Bà được biết đến với nhiều vai diễn kinh điển, chuyên trị các vai ác, vai độc. Sau hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật năng nổ, nữ nghệ sĩ đã lui về dưỡng già.

Thực hư về cái tên dài tận 59 chữ cái của NSND Hồng Nga khiến người hâm mộ 'đọc mỏi miệng mới hết'? - Ảnh 2
NSND Hồng Nga (sinh năm 1946) là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật cải lương miền Nam.
Thực hư về cái tên dài tận 59 chữ cái của NSND Hồng Nga khiến người hâm mộ 'đọc mỏi miệng mới hết'? - Ảnh 3
NSND Hồng Nga chuyên trị các vai ác.

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang sống cùng con trai và con dâu tại TP.HCM. Trước đó, bà từng có thời gian khá dài sống ở Mỹ cùng con gái. Tuy nhiên, do điều kiện sống không phù hợp và cảm thấy buồn chán nên nữ nghệ sĩ về Việt Nam.

Thực hư về cái tên dài tận 59 chữ cái của NSND Hồng Nga khiến người hâm mộ 'đọc mỏi miệng mới hết'? - Ảnh 4
Ở độ tuổi U80, NSND Hồng Nga hay quên, thậm chí không nhận ra người quen.

Ở độ tuổi U80, NSND Hồng Nga hay quên, thậm chí không nhận ra người quen và nhớ số tuổi của bản thân. Đáng chú ý, bà vẫn giữ được giọng nói nội lực cùng giọng hát ngọt ngào.

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Từ khóa:   NSND Hồng Nga Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga Hồng Nga

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