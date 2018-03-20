Thu Thủy nhắn Nam Em trước scandal tình cảm với Trường Giang: 'Hãy bớt ngu dại và yêu thật tỉnh táo'

Từng trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu, Thu Thủy khuyên Nam Em và những cô gái trẻ hãy thận trọng khi đặt niềm tin vào một người đàn ông.

Sau khi hoa khôi Nam Em công khai chuyện tình cảm với Trường Giang, nhiều sao Việt đã lên tiếng chỉ trích hành động bị cho là bồng bột của mỹ nhân sinh năm 1996. Hầu hết mọi người đều cho rằng Nam Em quá dại dột, biết Trường Giang đang ấm êm bên Nhã Phương nhưng vẫn nhắm mắt lao vào cuộc tình này. Mới đây, Thu Thủy cũng viết một bài chia sẻ dài trên trang cá nhân để động viên Top 8 Hoa hậu Trái đất. Bằng kinh nghiệm của một người phụ nữ từng trải, nữ ca sĩ khuyên Nam Em và các cô gái trẻ nên khôn ngoan, lý trí hơn trong tình yêu để tránh mắc bẫy những người đàn ông đa tình.

Thu Thủy chia sẻ với Nam Em sau khi cô hé lộ chuyện tình cảm với Trường Giang - Ảnh: FBNV "Học cách bước xuống giường, học cách bước đi, học cách rung động... cảm giác này mình cũng đã trải qua hết. Yêu làm gì, cảm xúc thăng hoa làm gì, lãng mạn rồi thành lãng xẹt...! Phụ nữ ơi, chừng nào mới bỏ hết cái cảm xúc lấn át lý trí chứ? Cái yếu điểm này đừng để cho những gánh đàn ông có tính xấu có thể lợi dụng chinh phục và khi họ chiếm hữu được thì lại rời bỏ ta đến thân tàn ma dại vậy.... Ừ thì cứ yêu đi, ừ thì cứ thăng hoa trong nó đi, rồi khi đau khổ vì nó. Chúng ta lại tự dằn vặt bản thân mình như muốn chết đi sống lại cho đến khi cảm thấy đủ rồi thì hãy tỉnh táo nhìn lại mới biết mình ngu dại, tự hành hạ thân xác cho 1 người không xứng đáng. Vì họ yêu bản thân họ nhiều hơn, họ yêu ta cũng vì muốn chiếm hữu ta cho họ mà thôi....

Vậy kết thúc mới biết người xấu, người xem thường tình yêu sẽ không ở bên ta nữa... rồi thì người tốt sẽ dần xích lại gần nhau. Những lúc như vậy hãy nghĩ mình đau khổ một thì đấng sinh thành mình, nuôi dạy mình thành hình hài con người lại đau gấp trăm vạn lần. Phụ nữ ơi! hãy bớt thăng hoa, hãy bớt ngu dại và yêu cũng phải thật tỉnh táo để dù cho thời gian có trôi qua đi cũng không phải nuối tiếc...", Thu Thủy viết. Thu Thủy từng qua một lần đò, chịu nhiều cay đắng trong tình yêu - Ảnh: Internet Hoa hậu Thu Hoài và nhiều cư dân mạng đồng quan điểm với Thu Thủy - Ảnh: FBNV

Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng Nam Em bày tỏ thái độ bức xúc khi bị cư dân mạng chỉ trích, soi mói chuyện tình cảm trong quá khứ với Trường Giang.

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