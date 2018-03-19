Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng

Hậu trường 19/03/2018 15:32

Nam Em bày tỏ thái độ bức xúc khi bị cư dân mạng chỉ trích, soi mói chuyện tình cảm trong quá khứ với Trường Giang.

Mới đây, hoa khôi Nam Em khiến nhiều bất ngờ khi lên tiếng thừa nhận từng yêu say đắm Trường Giang. Theo đó, trong buổi họp báo ra mắt MV Cùng anh đi xa, Top 8 Hoa hậu Trái đất nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến mối tình buồn với "Mười Khó". Cô khẳng định bản thân dành cho Trường Giang một tình cảm đặc biệt nhưng bị nam danh hài đối xử tệ đến không ngờ.

“Anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó tôi nhận thấy mình cần mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật. Thú thật, anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy”, Nam Em trả lời trong buổi họp báo.

Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng - Ảnh 1
Nam Em thừa nhận từng yêu say đắm Trường Giang - Ảnh: Internet
Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng - Ảnh 2
Nam Em và Trường Giang từng có nhiều cử chỉ tình cảm trong các show truyền hình - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, lời tâm sự của cô không nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt là fan của Nhã Phương. Nhiều giờ qua, rất đông khán giả đã tìm vào trang cá nhân của người đẹp sinh năm 1996 để "ném đá". Hầu hết, mọi người đều cho rằng Nam Em lợi dụng chuyện tình cảm để PR cho MV mới. Một số khác lại nghi ngờ Nam Em đang âm mưu cướp giật hạnh phúc của Nhã Phương. 
Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá bức xúc. 

“Tôi cũng là con người mà, tại sao tôi không được yêu”, Nam Em viết.
Người đẹp hiện đã ẩn status nhưng nhiều người đã nhanh chóng chụp lại và chia sẻ trên các diễn đàn. Câu chuyện trên vẫn đang là chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm nhiều nhất trong làng giải trí.

Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng - Ảnh 3
Nam Em bức xúc khi bị fan Nhã Phương công kích - Ảnh: FBNV
Nam Em: "Tôi mong mình là người phụ nữ cuối cùng tổn thương vì Trường Giang"

Nam Em: "Tôi mong mình là người phụ nữ cuối cùng tổn thương vì Trường Giang"

Công chúng hiện đang xôn xao trước thông tin sốc Top 8 Hoa hậu Trái đất Nam Em gián tiếp thừa nhận hẹn hò với diễn viên hài Trường Giang khi anh đang yêu Nhã Phương. Liên hệ với Nam Em, cô xác nhận với Dân trí câu chuyện đã và vẫn đang khiến mình nhận nhiều thương tổn này.

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