Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng

Mới đây, hoa khôi Nam Em khiến nhiều bất ngờ khi lên tiếng thừa nhận từng yêu say đắm Trường Giang. Theo đó, trong buổi họp báo ra mắt MV Cùng anh đi xa, Top 8 Hoa hậu Trái đất nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến mối tình buồn với "Mười Khó". Cô khẳng định bản thân dành cho Trường Giang một tình cảm đặc biệt nhưng bị nam danh hài đối xử tệ đến không ngờ.

“Anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó tôi nhận thấy mình cần mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật. Thú thật, anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy”, Nam Em trả lời trong buổi họp báo.