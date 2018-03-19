Người cũ Quế Vân tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về chuyện tình Nam Em - Trường Giang

Hậu trường 19/03/2018 16:02

Quế Vân khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh thân thiết với Nam Em và tố Trường Giang là kẻ lăng nhăng.

Mới đây, Nam Em gây dậy sóng showbiz khi chia sẻ thông tin từng yêu say đắm Trường Giang. Cô khẳng định "Mười Khó" là người đàn ông tốt nhưng không dễ để yêu. Qua đó, Nam Em cho biết bản thân rất phục Nhã Phương vì có thể chịu đựng Trường Giang lâu như vậy.

Trước thông tin này, Quế Vân bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh thân thiết chụp cùng Nam Em, kèm theo đó là đoạn văn kể lại lời tâm sự bí mật của hai chị em. Điều đáng nói, Quế Vân không chỉ bênh vực Nam Em mà còn ám chỉ bạn trai cũ là kẻ “Sở Khanh”.

Người cũ Quế Vân tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về chuyện tình Nam Em - Trường Giang - Ảnh 1
Quế Vân mong người yêu cũ hãy trân trọng những gì đang có - Ảnh: FBNV

“Ngày đó, em đã tâm sự với tôi rằng: Chị ơi, em nói chuyện này chị đừng la em nhé? Mình hỏi chuyện gì nói đi? Em trả lời em yêu TG rồi... Mình cười như được mùa và không trách gì em, bởi mình biết chàng trai kia rất giỏi trong cách chinh phục các cô gái, chăm sóc rất tận tình. Thể hiện tình cảm như lần đầu được yêu, chết đi sống lại nếu có giận nhau.

Nên mình chỉ nói với em một câu: Em cứ chờ đi sẽ có ngày em lâm vào tỉnh cảnh của chị. Mình có hỏi em là: Chàng ấy có nói những lời yêu thương như thế với em không? Em trả lời y hệt thế chị ạ.

Em nói: Sao em thấy giống lặp lại bài cũ nói hết cho những người con gái tiếp theo vậy chị. Mình nhấn mạnh một câu nè: Chuyện của mình qua lâu rồi, nghĩ lại nổi da gà sao có thể quen biết con người ấy. Nhưng hãy sống lại đi.

Hãy đối xử tốt với cô gái hi sinh về mình đi, kẻo bị quả báo nặng hơn nữa đấy. Đừng gieo nghiệp nữa TG ơi... Đến phút này tôi thương em NP rất nhiều", Quế Vân viết.

Người cũ Quế Vân tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về chuyện tình Nam Em - Trường Giang - Ảnh 2
Quế Vân khoe ảnh thân thiết với hoa khôi Nam Em - Ảnh: FBNV
Người cũ Quế Vân tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về chuyện tình Nam Em - Trường Giang - Ảnh 3
Quế Vân tiết lộ Nam Em từng tâm sự rất nhiều chuyện buồn với mình - Ảnh: FBNV

Cách đây ít lâu, Quế Vân từng là nhân vật chính trong scandal lăng nhăng của Trường Giang. Thời điểm đó, nữ người mẫu cho rằng nam danh hài “bắt cá hai tay”, nói dối đã chia tay Nhã Phương để yêu mình. Ngay sau đó, nhiều hình ảnh thân thiết của cặp đôi bị lộ ra ngoài nhưng phía Trường Giang vẫn nhất quyết bác bỏ thông tin trên.

Người cũ Quế Vân tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về chuyện tình Nam Em - Trường Giang - Ảnh 4
Quế Vân và Trường Giang từng có khoảng thời gian mặn nồng - Ảnh: Internet
Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng

Bị fan Nhã Phương 'ném đá' chuyện yêu Trường Giang, Nam Em hậm hực lên tiếng

Nam Em bày tỏ thái độ bức xúc khi bị cư dân mạng chỉ trích, soi mói chuyện tình cảm trong quá khứ với Trường Giang.

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