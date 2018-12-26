Thông gia Hà Hồ - Kim Lý gặp nhau tại quê nhà nam diễn viên, dường như sắp có đám cưới

Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh cả gia đình trượt tuyết tại quê nhà Kim Lý khiến nhiều fan đồn đoán về một đám cưới không xa.
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Thời gian này, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang có chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh cùng gia đình nữ ca sĩ tại Châu Âu. Đi cùng chuyến đi này có bé Subeo, bố mẹ Hồ Ngọc Hà vã một số người thân trong dòng họ. Sau khi du ngoạn qua những địa điểm nổi tiếng tại Pháp và Thụy Sĩ, gia đình 'Nữ hoàng giải trí' đang có mặt tại Thủy Điển - quê hương của Kim Lý.
Sáng 26/12, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cả nhà chơi trượt tuyết cực vui vẻ ngay trước cổng nhà bạn trai. Nữ ca sĩ còn hài hước gọi người yêu bằng chú khiến nhiều fan cười bò. "2 giờ chiều trước nhà chú Kim Lý, quá vui", Hồ Ngọc Hà viết.
Bài chia sẻ Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Như vậy là chuyến đi này không chỉ đơn thuần là du lịch mà hai gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có cơ hội gặp gỡ nhau. Không ít khán giả đồn đoán rằng, lần này hai bên thông gia sẽ nhân cơ hội bàn luôn chuyện đám cưới của cả hai.
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu hẹn hò từ sau khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Từ đó đến nay, nam thần Hương Ga luôn sát cánh cùng người yêu trong mọi sự kiện. Không chỉ tháp tùng Hà Hồ đi diễn từ trong cho đến ngoài nước, Kim Lý còn giúp Hà Hồ chăm sóc bé Subeo không khác gì cha ruột. Nhiều người mong, sau chuyến đi châu Âu này cặp đôi sẽ ấn định thời gian đám cưới để đáp lại mong mỏi của người hâm mộ.