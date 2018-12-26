Thông gia Hà Hồ - Kim Lý gặp nhau tại quê nhà nam diễn viên, dường như sắp có đám cưới

Thời gian này, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang có chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh cùng gia đình nữ ca sĩ tại Châu Âu. Đi cùng chuyến đi này có bé Subeo, bố mẹ Hồ Ngọc Hà vã một số người thân trong dòng họ. Sau khi du ngoạn qua những địa điểm nổi tiếng tại Pháp và Thụy Sĩ, gia đình 'Nữ hoàng giải trí' đang có mặt tại Thủy Điển - quê hương của Kim Lý.

Sáng 26/12, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cả nhà chơi trượt tuyết cực vui vẻ ngay trước cổng nhà bạn trai. Nữ ca sĩ còn hài hước gọi người yêu bằng chú khiến nhiều fan cười bò. "2 giờ chiều trước nhà chú Kim Lý, quá vui", Hồ Ngọc Hà viết.