Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt

Hoài Linh là một trong những danh hài nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong giới showbiz Việt. Thế nhưng ít ai biết được nam nghệ sĩ đã phải trải qua một tuổi thơ nghèo đói và vất vả như thế nào.

Sinh ra ở Cam Ranh nhưng sau đó gia đình Hoài Linh chuyển vào Nam lập nghiệp và sinh sống tại Đồng Nai. Từ nhỏ, anh đã phải ra chợ mua mía, kéo về nhà róc vỏ, chặt khúc và đem bán, tiền lời để phụ giúp mẹ và để mua sách đến trường. Một thời gian sau, gia đình Hoài Linh lại trở về Cam Ranh làm rẫy.

Năm 1993, gia đình anh được người cậu ruột bảo lãnh sang Mỹ. Trong khoảng thời gian đó, Hoài Linh làm thuê chặt thịt lợn tại một ngôi chợ của người Việt. Nhưng do gặp sự cố giao thông nên anh lâm vào cảnh thất nghiệp, túng thiếu.

Tại Mỹ, thỉnh thoảng Hoài Linh cũng được mời làm MC đám cưới, sau này được ca sĩ Thanh Tuyền và Trizzie Phương Trinh phát hiện và mời tham gia các chương trình đại nhạc hội khác. Cơ hội đến, Hoài Linh trở nên đắt show tại hải ngoại. Khi trở về Việt Nam, anh cũng liên tục tham gia các bộ phim và chương trình truyền hình, từ đó phủ sóng trên màn ảnh.

Sau những tháng ngày vất vả và nghèo đói, giờ đây Hoài Linh đã thuộc hàng top của Vbiz với mức thu nhập khủng. Tuy nhiên, khán giả vẫn thấy một Hoài Linh giản dị và mộc mạc như những vai diễn đậm chất quê của anh.

Phi Nhung

Ca sĩ Phi Nhung sinh ra trong hoàn cảnh không có cha, mẹ cô là người phố núi Pleiku. Khi mẹ quyết định đi thêm bước nữa, Phi Nhung thường xuyên đem cá, mắm ra chợ bỏ mối. Khi lên 10 tuổi, mẹ cô mất do tai nạn, dượng bỏ đi để lại 6 đứa con. Từ đó, một mình cô ra chợ kiếm sống và dành dụm ít tiền cho các em.

Cha ruột Phi Nhung vốn là một quân nhân Mỹ nên cô được bảo lãnh sang đó theo diện con lai. Sang nơi đất khách quê người, Phi Nhung phải làm nhiều công việc, từ bồi bàn, công nhân nhà máy đến dọn dẹp thuê hàng quán để kiếm ra tiền. Đó chính là khoảng thời gian cô đơn và vất vả mà cô phải trải qua.

Đến một ngày Phi Nhung tình cờ gặp được ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Biết được khả năng ca hát của Phi Nhung, Phương Trinh đề nghị giúp đỡ. Kể từ đó, cô phát triển lòng đam mê và sự nghiệp ca hát lừng lẫy của mình.

Giờ đây, khi đã là một người nghệ sỹ thành công, Phi Nhung không ngừng tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em mồ côi. Cô được bao người mến mộ không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào mà còn bởi chính tấm lòng nhân hậu của mình.

Đàm Vĩnh Hưng

Vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng sau khi gặp biến cố lớn, kinh tế gia đình sa sút khiến bố anh vỡ nợ phải đi đạp xích lô kiếm sống. Sau đó, vì không có tiền chữa bệnh nên bố anh qua đời, gia đình lâm cảnh cơ cực, bần hàn.

Trải qua hết biến động này đến biến động khác, Đàm Vĩnh Hưng phải kiếm sống với nghề cắt tóc. Tuy nhiên, với niềm đam mê ca hát, anh đã không ngừng phấn đấu lấn sân vào showbiz. Từ những cơ hội nhỏ như hát lấp chỗ trống cho các ca sĩ tới trễ, anh đã từng bước thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành "ông hoàng nhạc Việt" trong làng giải trí. Với khối tài sản khổng lồ và độ chịu chơi không ai sánh bằng, Mr. Đàm có cuộc sống và nhiều người mơ ước.

Tăng Thanh Hà

“Ngọc nữ" của màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà đã trải qua một cuộc sống khó khăn thời thơ ấu. Gia đình cô có 5 người, vì nợ nần mà phải bán nhà để trả. Cuộc sống tạm bợ trong những khu nhà trọ, nay đây mai đó, tuy nhỏ nhưng Tăng Thanh Hà đã phải theo gia đình mưu sinh khắp nơi. Thời đó, gia đình cô có tiệm bán nước mía nhỏ, nuôi 3 anh em ăn học nên người.

Ngã rẽ cuộc đời đến năm cô 16 tuổi, Tăng Thanh Hà tham gia đóng bộ phim nổi tiếng Dốc tình. Sau này, Tăng Thanh Hà tích cực tham gia nhiều bộ phim khác và làm mẫu ảnh. Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế đã đưa tên tuổi cô trở thành một ngôi sao hạng A được yêu mến nhất, nhì showbiz.

Khi đã trở thành biểu tượng nhan sắc nổi tiếng của showbiz Việt, người đẹp kết hôn với người chồng đại gia có gia thế khủng. Rút khỏi làng giải trí, Hà Tăng lui về làm kinh doanh cùng chồng. Hiện người đẹp là chủ của một công ty truyền thông và một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM.