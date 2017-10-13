Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt

Hậu trường 13/10/2017 20:01

Trước khi nổi tiếng, những sao Việt đình đám này đã phải trải qua thời thơ ấu cơ cực và nghèo khó, thật không dễ dàng để họ có được vị trí như ngày hôm nay.

Nghệ sĩ Hoài Linh

Hoài Linh là một trong những danh hài nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong giới showbiz Việt. Thế nhưng ít ai biết được nam nghệ sĩ đã phải trải qua một tuổi thơ nghèo đói và vất vả như thế nào. 

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh có thời thơ ấu nghèo khổ - Ảnh: Internet

Sinh ra ở Cam Ranh nhưng sau đó gia đình Hoài Linh chuyển vào Nam lập nghiệp và sinh sống tại Đồng Nai. Từ nhỏ, anh đã phải ra chợ mua mía, kéo về nhà róc vỏ, chặt khúc và đem bán, tiền lời để phụ giúp mẹ và để mua sách đến trường. Một thời gian sau, gia đình Hoài Linh lại trở về Cam Ranh làm rẫy.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 2
Gia đình Hoài Linh hồi nhỏ - Ảnh: Internet

Năm 1993, gia đình anh được người cậu ruột bảo lãnh sang Mỹ. Trong khoảng thời gian đó, Hoài Linh làm thuê chặt thịt lợn tại một ngôi chợ của người Việt. Nhưng do gặp sự cố giao thông nên anh lâm vào cảnh thất nghiệp, túng thiếu. 

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 3
Hoài Linh tham gia rất tích cực tại nhiều chương trình đại nhạc hội - Ảnh: Internet

Tại Mỹ, thỉnh thoảng Hoài Linh cũng được mời làm MC đám cưới, sau này được ca sĩ Thanh Tuyền và Trizzie Phương Trinh phát hiện và mời tham gia các chương trình đại nhạc hội khác. Cơ hội đến, Hoài Linh trở nên đắt show tại hải ngoại. Khi trở về Việt Nam, anh cũng liên tục tham gia các bộ phim và chương trình truyền hình, từ đó phủ sóng trên màn ảnh.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 4
Dù giàu có nhưng nam nghệ sĩ vẫn rất giản dị - Ảnh: Internet

Sau những tháng ngày vất vả và nghèo đói, giờ đây Hoài Linh đã thuộc hàng top của Vbiz với mức thu nhập khủng. Tuy nhiên, khán giả vẫn thấy một Hoài Linh giản dị và mộc mạc như những vai diễn đậm chất quê của anh.

Phi Nhung

Ca sĩ Phi Nhung sinh ra trong hoàn cảnh không có cha, mẹ cô là người phố núi Pleiku. Khi mẹ quyết định đi thêm bước nữa, Phi Nhung thường xuyên đem cá, mắm ra chợ bỏ mối. Khi lên 10 tuổi, mẹ cô mất do tai nạn, dượng bỏ đi để lại 6 đứa con. Từ đó, một mình cô ra chợ kiếm sống và dành dụm ít tiền cho các em.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 5
Phi Nhung đã có thời gian rất vất vả nơi đất khách - Ảnh: Internet

Cha ruột Phi Nhung vốn là một quân nhân Mỹ nên cô được bảo lãnh sang đó theo diện con lai. Sang nơi đất khách quê người, Phi Nhung phải làm nhiều công việc, từ bồi bàn, công nhân nhà máy đến dọn dẹp thuê hàng quán để kiếm ra tiền. Đó chính là khoảng thời gian cô đơn và vất vả mà cô phải trải qua.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 6
Phi Nhung có đam mê ca hát từ thuở nhỏ - Ảnh: Internet

Đến một ngày Phi Nhung tình cờ gặp được ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Biết được khả năng ca hát của Phi Nhung, Phương Trinh đề nghị giúp đỡ. Kể từ đó, cô phát triển lòng đam mê và sự nghiệp ca hát lừng lẫy của mình.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 7
Nữ ca sĩ nổi tiếng là người có tấm lòng nhân hậu - Ảnh: Internet

Giờ đây, khi đã là một người nghệ sỹ thành công, Phi Nhung không ngừng tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em mồ côi. Cô được bao người mến mộ không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào mà còn bởi chính tấm lòng nhân hậu của mình.

Đàm Vĩnh Hưng

Vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng sau khi gặp biến cố lớn, kinh tế gia đình sa sút khiến bố anh vỡ nợ phải đi đạp xích lô kiếm sống. Sau đó, vì không có tiền chữa bệnh nên bố anh qua đời, gia đình lâm cảnh cơ cực, bần hàn. 

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 8
Tuổi thơ khó khăn của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Trải qua hết biến động này đến biến động khác, Đàm Vĩnh Hưng phải kiếm sống với nghề cắt tóc. Tuy nhiên, với niềm đam mê ca hát, anh đã không ngừng phấn đấu lấn sân vào showbiz. Từ những cơ hội nhỏ như hát lấp chỗ trống cho các ca sĩ tới trễ, anh đã từng bước thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 9
Mr. Đàm không ngừng cố gắng để lấn sân vào showbiz với nghề ca sĩ - Ảnh: Internet

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành "ông hoàng nhạc Việt" trong làng giải trí. Với khối tài sản khổng lồ và độ chịu chơi không ai sánh bằng, Mr. Đàm có cuộc sống và nhiều người mơ ước. 

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 10
Giờ đây, Đàm Vĩnh Hưng đã sở hữu trong tay khối tài sản lớn - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 11
Tăng Thanh Hà thời thơ ấu cùng gia đình - Ảnh: Internet

“Ngọc nữ" của màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà đã trải qua một cuộc sống khó khăn thời thơ ấu. Gia đình cô có 5 người, vì nợ nần mà phải bán nhà để trả. Cuộc sống tạm bợ trong những khu nhà trọ, nay đây mai đó, tuy nhỏ nhưng Tăng Thanh Hà đã phải theo gia đình mưu sinh khắp nơi. Thời đó, gia đình cô có tiệm bán nước mía nhỏ, nuôi 3 anh em ăn học nên người.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 12
Cô nhanh chóng vươn lên ngôi sao hạng A với nhiều tác phẩm nổi tiếng - Ảnh: Internet

Ngã rẽ cuộc đời đến năm cô 16 tuổi, Tăng Thanh Hà tham gia đóng bộ phim nổi tiếng Dốc tình. Sau này, Tăng Thanh Hà tích cực tham gia nhiều bộ phim khác và làm mẫu ảnh. Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế đã đưa tên tuổi cô trở thành một ngôi sao hạng A được yêu mến nhất, nhì showbiz.

Thời thơ ấu cơ cực ít ai biết của những cái tên đình đám trong showbiz Việt - Ảnh 13
Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng doanh nhân - Ảnh: Internet

Khi đã trở thành biểu tượng nhan sắc nổi tiếng của showbiz Việt, người đẹp kết hôn với người chồng đại gia có gia thế khủng. Rút khỏi làng giải trí, Hà Tăng lui về làm kinh doanh cùng chồng. Hiện người đẹp là chủ của một công ty truyền thông và một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Showbiz nợ nần nhiều nhưng sợ nên giấu'

Đàm Vĩnh Hưng: 'Showbiz nợ nần nhiều nhưng sợ nên giấu'

Sau Ánh Hào Quang tập 3 với tên gọi “Nước mắt ngai vàng” sẽ tường thuật lại cuộc sống xa hoa nhưng cũng lắm cay đắng của “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Hoài Linh Phi Nhung Sao việt sao việt thời thơ ấu Tăng Thanh Hà

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42