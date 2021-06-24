'Thiếu nữ 12 mối tình' trở thành 'người nổi tiếng' sau 1 đêm, người trong nghề bàn luận: 'Có ý đồ nhưng không lường trước hậu quả'

Hậu trường 24/06/2021 11:39

Liên quan đến cô gái gây tranh cãi trên show hẹn hò vì đòi bạn trai chu cấp tiền mua sắm và đầu tư, mới đây, nam diễn viên Quý Bình đã có một bài viết nói lên ý kiến của mình đồng thời bật mí 'bí mật đồng trời' phía sau sân khấu.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng lại được dịp sục sôi trước một cô gái có tên Đ.M.. Theo đó, cô này khi tham gia một chương trình hẹn hò đã cho biết từng trải qua 12 mối tình dù chỉ mới 26 tuổi. Bên cạnh đó, Đ.M. cũng tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai "trên trời" như yêu cầu người ấy chu cấp tài chính để mua sắm và đầu tư, không nấu ăn vì "bạn trai phải chiều em chứ",... Những phát ngôn của cô gái nhận về nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.

Mới đây, nam diễn viên Quý Bình đã có một bài viết nêu lên quan điểm của mình về sự việc. Anh mong mọi người dừng chỉ trích cô gái này mà hãy xem đó là bài học cho chính bản thân mình và cũng là bài học cho chính những người thực hiện chương trình.

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 Nam diễn viên Quý Bình - Ảnh: Internet
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Bài viết của nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nam diễn viên tin rằng những phát ngôn kia chỉ làm một phút ngẫu hứng của cô gái vì nghĩ "như vậy chương trình sẽ vui hơn", đồng thời cũng sẽ phù hợp với "ý đồ" của ban biên tập mà không đoán được hậu quả. 

"Tôi tin chắc, đây không hoàn toàn là những điều cô ấy muốn nói mà do một phút ngẫu hứng nghĩ rằng như vậy chương trình sẽ vui và sẽ được nhiều người xem đúng như ý đồ của ban biên tập mà không lường trước được những gì sẽ xảy đến với mình" - trích bài viết của Quý Bình.

Qua chia sẻ, ngoại trừ trường hợp muốn gây chú ý, Quý Bình hy vọng mọi người có thể cẩn thận hơn khi tham gia các chương trình giải trí trên sóng truyền hình, hãy là chính mình nếu không muốn bị rơi vào trường hợp tương tự.

"Các bạn hãy cẩn trọng khi tham gia bất kỳ một gameshow hay chương trình giải trí nào. Hãy là chính mình đừng quá nghe theo sự khơi gợi của những người đứng sau sân khấu nếu bạn không muốn trở thành “trò giải trí “ đúng nghĩa của khán giả! P/s: Còn nếu bạn nào muốn nổi tiếng để được nhiều người biết đến theo cách đó thì mình miễn bàn!"-  trích bài viết của nam diễn viên. 

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh:  Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình với Quý Bình, cho rằng cô gái đã trở thành "nạn nhân truyền thông", một số khác lại nhận định nữ chính "đang muốn nổi tiếng", đúng như khả năng ngoài lề mà Quý Bình đề cập ở cuối bài viết. 

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