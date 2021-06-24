Nguyễn Văn Chung giữa mối quan hệ 'tay ba': 'Mình không biết tại sao các bạn lại mỉa mai 1 người có ý thức trả nợ như mình'

Sau loạt ồn ào bán nhiều bản hit của Cao Thái Sơn cho Nathan Lee, nhạc sĩ Nguyễn văn Chung nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người chỉ trích anh vì hành động được cho là "không đẹp" với người bạn thân thiết. Mới đây, nam nhạc sĩ lại 1 lần nữa lên tiếng về vấn đề này.

Thời gian gần đây, "hỗn chiến" căng đét giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM. Sau nhiều lần chỉ trích, mỉa mai nhau trên MXH, cựu người mẫu đã trực tiếp "tặng" cho nam ca sĩ "cú giáng" đau đớn khi mua lại hàng loạt bản hit gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ngay lập tức, CĐM quay sang chỉ trích nam nhạc sĩ khi hành động này được cho là chẳng khác nào "đâm sau lưng" bạn thân Cao Thái Sơn. Đỉnh điểm là khi Nguyễn Văn Chung đăng bài thông báo đã trả hết nợ mà thời điểm lại ngay sau khi anh vừa bán nhạc cho Nathan Lee. Điều này càng khiến CĐM đặc biệt là fan của Cao Thái Sơn mỉa mai kịch liệt. Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng phân trần, song sự việc vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, nam nhạc sĩ đã chia sẻ lại 1 đoạn video cắt từ chương trình truyền hình mà anh mới tham gia gần đây, đồng thời tiếp tục nói tiếp về câu chuyện bán nhạc trả nợ. Bài đăng của Nguyễn Văn Chung - Ảnh chụp màn hình Theo đó, anh khẳng định bản thân không phải là người gây ra món nợ lớn này, nhưng là người có khả năng để trả nợ cho gia đình nên nam nhạc sĩ không thể đứng ngoài cuộc. Kể về khoảng thời gian ngập đầu trong nợ nần của gia định, Nguyễn Văn Chung chia sẻ đã phải bán nhiều tài sản và bán đứt 1 số bài hát với thời hạn khá lâu, đồng thời làm việc điên cuồng để thoát khỏi gánh nặng nợ nần.

Tác giả bản hit Nhật ký của mẹ cảm thấy khó hiểu khi hành động quyết tâm "có nợ phải trả" của mình lại nhận về nhiều chỉ trích từ CĐM. Anh viết: "Mình không biết tại sao các bạn lại mỉa mai 1 người ý thức việc trả nợ như mình, không lẽ theo các bạn trả nợ là 1 điều đáng xấu hổ?". Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Chung phải lên tiếng về vấn đề tiền nong nhạy cảm. Trước đó, nam nhạc sĩ cũng từng thẳng thắn khẳng định bản thân tự cố gắng kiếm tiền thanh toán nợ nần và đầu tư cho cuộc sống, mua nhà, mua xe, đồng thời ngầm phủ nhận tin đồn nhờ Nathan Lee mua bài hát mới có tiền làm những điều trên. Trước nhiều bàn tán về việc "vì tiền bỏ bạn", lợi dụng lúc Nathan Lee và Cao Thái Sơn gây hấn để chuộc lời, anh cũng đăng tải 1 bài viết dài, đáp trả lại những lời chỉ trích từ CĐM. Trong các bài viết trước đó, nam nhạc sĩ từng nhiều lần nhấn mạnh về mối quan hệ giữa anh và 2 nhân vật chính trong cuộc "hỗn chiến" kia. Theo đó, Nguyễn Văn Chung khẳng định bản thân chơi với cả Nathan Lee và Cao Thái Sơn nên không có chuyện "bên trọng, bên khinh" càng không bao giờ "vì tiền mà bán bạn". Qua đó nam nhạc sĩ nêu rõ quan điểm không muốn những người bạn của mình xảy ra mâu thuẫn. Nếu có, anh cũng mong muốn được đứng ra dàn xếp, làm dịu cả 2 bên. Hiện những ồn ào giữa mối quan hệ bạn bè "tay ba" chồng chéo trong âm nhạc này vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Bị thách 'kéo tới Đại Nam', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng: 'Tôi không mắng, sỉ nhục bà Hằng. Tôi viết với lời lẽ đúng mực, đúng chính tả, đúng ngữ pháp' Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không hiểu chuyện giữa bà Phương Hằng và ông Yên liên quan gì đến nghệ sĩ mà bà Hằng lại "nói thô tục như vậy". Trong bài đăng mới đây, anh còn thẳng thắn lên tiếng về "cách dạy con" của nữ đại gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-van-chung-giua-moi-quan-he-tay-ba-minh-khong-biet-tai-sao-cac-ban-lai-mia-mai-1-nguoi-co-y-thuc-tra-no-nhu-minh-409928.html