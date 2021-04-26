Thiếu gia Phillip Nguyễn liều mình dập tắt đám cháy lớn gần nhà, cộng đồng mạng ngưỡng mộ 'hành động như một anh hùng'

Tối ngày 25/4, Phillip Nguyễn đã tham gia ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan rộng tại một nhà hàng ở khu vực Thảo Điền (TP.HCM). Hành động dũng cảm và nhanh trí của con trai tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
- Bảo Thy lần đầu tiết lộ lý do yêu chồng đại gia hơn 10 tuổi, 'chê' chồng không lãng mạn nhưng hết lời khen ngợi Phan Lĩnh vì điều này
- Đại gia 'ngầm' Việt Hương tiết lộ cơ ngơi bạc tỷ, giàu 'nứt vách đổ tường'
Phillip Nguyễn là con trai thứ 3 của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn. Anh được biết đến vì sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái đĩnh đạc và tài kinh doanh được thừa hưởng từ bố của mình.
Mới đây, thêm một lý do nữa khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ ở thiếu gia giàu có này chính là sự nhanh trí, dũng cảm. Cụ thể, vào nửa đêm 25/4, Phillip Nguyễn cho biết đã liều mình dập tắt đám cháy ở một nhà hàng ở Thảo Điền (TP.HCM). Sau sự việc, Phillip Nguyễn đã chia sẻ lại trên trang cá nhân, anh biết nhà hàng bị cháy khi ngửi thấy mùi khói bốc lên và mọi người đứng la hét. Ngay lập tức, thiếu gia không hề chần chừ mà liền cầm bình chữa cháy của nhà mình chạy sang tầng 2 của nhà hàng, nơi ngọn lửa bùng lên cao nhất. Sau khi sử dụng hết bình chữa cháy đầu tiên, Phillip Nguyễn lại chạy về nhà lấy thêm bình thứ 2, cùng với chủ 1 quán bar ở gần đó chạy lên tầng 3 và mái nhà, nơi lửa đang lan ra. Cả 2 đã ngăn chặn đám cháy thành công trước khi một một đám cháy to hơn có thể xảy ra.
Sau đó, anh chàng đã chia sẻ lại một đoạn video được người qua đường quay lại cận cảnh đám cháy. Đồng thời cũng chia sẻ thêm về cảm xúc của bản thân lúc đó. Phillip Nguyễn cho biết, cũng cảm thấy khá sợ hãi vì nhìn thấy một chiếc máy ở phía sau quầy bar, nó có thể có gas và phát nổ. Tuy nhiên nguy cơ đám cháy lan rộng gây nguy hiểm khiến anh không thể chần chừ.
Hành động dũng cảm của Phillip Nguyễn nhận được "cơn mưa lời khen" từ phía cộng đồng mạng. Nhiều bình luận như: "Chúc mừng anh đã an toàn!", "Giỏi quá anh ơi!", "Thật tuyệt vời!", "Hành động như một anh hùng" được để lại bên dưới bài đăng của thiếu gia nhà họ Nguyễn.