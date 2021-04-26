Thiếu gia Phillip Nguyễn liều mình dập tắt đám cháy lớn gần nhà, cộng đồng mạng ngưỡng mộ 'hành động như một anh hùng'

Phillip Nguyễn là con trai thứ 3 của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn. Anh được biết đến vì sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái đĩnh đạc và tài kinh doanh được thừa hưởng từ bố của mình.

Phillip Nguyễn gây ấn tượng vì vẻ ngoài và tài năng kinh doanh, mới đây nhất là chuyện tình cảm với Linh Rin - Ảnh: Internet

Mới đây, thêm một lý do nữa khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ ở thiếu gia giàu có này chính là sự nhanh trí, dũng cảm. Cụ thể, vào nửa đêm 25/4, Phillip Nguyễn cho biết đã liều mình dập tắt đám cháy ở một nhà hàng ở Thảo Điền (TP.HCM). Sau sự việc, Phillip Nguyễn đã chia sẻ lại trên trang cá nhân, anh biết nhà hàng bị cháy khi ngửi thấy mùi khói bốc lên và mọi người đứng la hét. Ngay lập tức, thiếu gia không hề chần chừ mà liền cầm bình chữa cháy của nhà mình chạy sang tầng 2 của nhà hàng, nơi ngọn lửa bùng lên cao nhất. Sau khi sử dụng hết bình chữa cháy đầu tiên, Phillip Nguyễn lại chạy về nhà lấy thêm bình thứ 2, cùng với chủ 1 quán bar ở gần đó chạy lên tầng 3 và mái nhà, nơi lửa đang lan ra. Cả 2 đã ngăn chặn đám cháy thành công trước khi một một đám cháy to hơn có thể xảy ra.