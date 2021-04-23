Đại gia 'ngầm' Việt Hương tiết lộ cơ ngơi bạc tỷ, giàu 'nứt vách đổ tường'

Nổi tiếng trong giới showbiz và có nhiều năm lăn lộn với nghề, Việt Hương vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về khối tài sản "kếch xù" mà cô đang sở hữu.
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Việt Hương nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ điện ảnh đến sân khấu hài và tham gia nhiều chương trình truyền hình trong nước lẫn ngoài nước. Cùng với Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương cũng là một trong số những nghệ sĩ hài được săn đón nhất tại showbiz Việt.
Trong một livestream, nữ danh hài từng tiết lộ mình đang sở hữu một gia tài "đồ sộ" với 8 căn hộ cao cấp, biệt thự có hồ bơi rộng 6 mét và dài 20 mét. Cô hiện đang sống tại TP.HCM trong một căn nhà 5 tầng rộng rãi, "siêu to khổng lồ" cùng gia đình. Không gian sống của nữ danh hài được trang bị thang máy để đi lại thuận tiện hơn, nội thất trong nhà đều được thiết kế theo phong cách hiện đại. Căn nhà còn được sử dụng vào việc kinh doanh của cô.
Không những vậy, bà xã Hoài Phương cũng "tậu" rất nhiều trang sức và hàng hiệu mắc tiền khi cô xuất hiện trước khán giả, tham gia sự kiện nhưng cô ít khi nào chưng diện, đặc biệt là những lúc đi từ thiện.
Việt Hương từng quyết định trao tặng 1,7 tỷ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải để mua xe cứu thương. Hành động đẹp của nữ nghệ sĩ đã lập tức được lan toả và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng. Hành động xuất phát từ tấm lòng này, chứng tỏ rằng khối tài sản mà vợ cồng Hoài Phương đang ở nắm giữ "không phải dạng vừa đâu".
Sau bao năm hoạt động chăm chỉ với độ phủ sóng dày đặc tại Việt Nam lẫn hải ngoại, thành quả mà Việt Hương gặt hái được cho tới tận bây giờ là hoàn toàn xứng đáng. Dù không hay khoe khoang, nhưng cộng đồng mạng lâu lâu lại được dịp “mắt chữ A mồm chữ O” vì khối tài sản “kếch xù” của nữ danh hài.