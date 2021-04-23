Đại gia 'ngầm' Việt Hương tiết lộ cơ ngơi bạc tỷ, giàu 'nứt vách đổ tường'

Việt Hương nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ điện ảnh đến sân khấu hài và tham gia nhiều chương trình truyền hình trong nước lẫn ngoài nước. Cùng với Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương cũng là một trong số những nghệ sĩ hài được săn đón nhất tại showbiz Việt.

Trong một livestream, nữ danh hài từng tiết lộ mình đang sở hữu một gia tài "đồ sộ" với 8 căn hộ cao cấp, biệt thự có hồ bơi rộng 6 mét và dài 20 mét. Cô hiện đang sống tại TP.HCM trong một căn nhà 5 tầng rộng rãi, "siêu to khổng lồ" cùng gia đình. Không gian sống của nữ danh hài được trang bị thang máy để đi lại thuận tiện hơn, nội thất trong nhà đều được thiết kế theo phong cách hiện đại. Căn nhà còn được sử dụng vào việc kinh doanh của cô.