Thêm một cặp đôi đẹp của Vbiz 'đường ai nấy đi' sau 4 năm hẹn hò

Hậu trường 14/12/2021 19:55

Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối vì đây là một trong những cặp đôi đẹp trong showbiz Việt.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tiến Vũ bất ngờ thông báo đã chia tay với Khánh My sau 4 năm hẹn hò. Thông báo này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn em đã thật sự cố gắng tử tế với tôi 4 năm qua. Dù rất yêu và hợp nhau về mọi mặt, nhưng từ đây chúng ta sẽ thật sự không cùng nắm tay nhau bước tiếp con đường mà 2 chúng ta đã cùng mơ ước đến được nữa rồi. Chúc em sống tốt và đạt được những điều to lớn hơn mà em mong muốn với cuộc sống mà em chọn".

Thêm một cặp đôi đẹp của Vbiz 'đường ai nấy đi' sau 4 năm hẹn hò - Ảnh 1
Tiến Vũ thông báo 'đường ai nấy đi' với Khánh My - Ảnh: Internet

Cả hai từng được nhận xét là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Họ không chỉ tương đồng về ngoại hình mà còn có sự nghiệp vững chắc. Được biết, Tiến Vũ và Khánh My hẹn hò vào năm 2018. Từ lúc công khai, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau lên mạng xã hội. Vừa qua, cắp đôi còn tổ chức một buổi kỷ niệm 3 năm yêu nhau vô cùng lãng mạn.

Thêm một cặp đôi đẹp của Vbiz 'đường ai nấy đi' sau 4 năm hẹn hò - Ảnh 2
Cặp đôi kỷ niệm 3 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, khi xuất hiện trong một gameshow truyền hình, nam diễn viên Con Ma Nhà Họ Vương tiết lộ: "Trước giờ chưa yêu ai quá 1 năm. Khánh My là người đầu tiên yêu 3 năm”. Khánh My cũng dành cho bạn trai những lời khen "có cánh": "Tiến Vũ luôn quan tâm, nâng niu, chiều chuộng và rất tâm lý. Tiến Vũ muốn tôi làm cô dâu của anh ấy”.

Hiện, phía Khánh My vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ động thái lên tiếng về thông tin này.

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