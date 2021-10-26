Thất thứ 4 của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái nuôi tâm sự nghẹn ngào, ánh mắt đượm buồn khi đứng cạnh bàn thờ của mẹ

Tuyết Nhung không giấu được nỗi đau xót, ánh mắt buồn bã khi đứng cạnh bàn thờ mẹ nuôi trong thất thứ tư của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Gần 4 tuần trôi qua kể từ ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, niềm thương tiếc và xót xa trong lòng người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn còn ở đó. Mới đây, trên trang cá nhân, cô con gái nuôi Tuyết Nhung chia sẻ hình ảnh đượm buồn trong thất thứ tư của cố ca sĩ kèm những dòng tưởng nhớ mẹ nuôi khiến nhiều người không khỏi xúc động. Tuyết Nhung viết: "Hôm nay thất thứ tư của mẹ! Con mong mẹ ở nơi ấy bình yên, thanh thản mẹ nha! Ở trên đây, ai nói gì mẹ con mình gia đình mình thì con tin họ sẽ nhận quả báo thôi, không sớm thì muộn!".

Tuyết Nhung trong lễ thất thứ tư của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý trong dòng trạng thái mà Tuyết Nhung chia sẻ, bên cạnh những tâm tư gửi gắm tới mẹ nuôi ở phương xa, cô cũng bày tỏ nỗi bức xúc trước những vụ việc ồn ào ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ nuôi.

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh Tuyết Nhung diện trang phục giản dị, đứng nghiêm trang chắp tay cầu nguyện trong thất thứ tư của mẹ nuôi. Dù đeo khẩu trang che kín khuôn mặt nhưng nhiều người vẫn trông thấy đôi mắt đượm buồn, nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai của nữ ca sĩ.

Tuyết Nhung ​thường xuyên đăng tải những kỉ niệm vui vẻ cùng mẹ nuôi trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước đó, Tuyết Nhung cũng từng gây nhiều chú ý khi lên tiếng giữa ồn ào “cậu IT” Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ. Cụ thể, nữ ca sĩ thể hiện sự hả hê khi cậu IT đã chịu sự trừng phạt vì trước đó từng tố cố ca sĩ Phi Nhung đối xử không tốt với con nuôi Hồ Văn Cường. Tuyết Nhung đã đăng tải story gồm hình ảnh chụp nguyên văn bài viết đính kèm dòng trạng thái: "Vừa cái bụng tui".

Kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, nữ ca sĩ sinh năm 2001 thường xuyên đăng tải những kỉ niệm cùng mẹ nuôi trên trang cá nhân khiến khán giả không khỏi xúc động. Trong những ngày diễn ra lễ viếng, Tuyết Nhung cùng Hồ Văn Cường và Quỳnh Trang đội khăn tang, trực tiếp đón khách tới kính viếng.

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