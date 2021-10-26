Thất thứ 4 của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái nuôi tâm sự nghẹn ngào, ánh mắt đượm buồn khi đứng cạnh bàn thờ của mẹ

Hậu trường 26/10/2021 09:09

Tuyết Nhung không giấu được nỗi đau xót, ánh mắt buồn bã khi đứng cạnh bàn thờ mẹ nuôi trong thất thứ tư của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Gần 4 tuần trôi qua kể từ ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, niềm thương tiếc và xót xa trong lòng người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn còn ở đó. Mới đây, trên trang cá nhân, cô con gái nuôi Tuyết Nhung chia sẻ hình ảnh đượm buồn trong thất thứ tư của cố ca sĩ kèm những dòng tưởng nhớ mẹ nuôi khiến nhiều người không khỏi xúc động. Tuyết Nhung viết: "Hôm nay thất thứ tư của mẹ! Con mong mẹ ở nơi ấy bình yên, thanh thản mẹ nha! Ở trên đây, ai nói gì mẹ con mình gia đình mình thì con tin họ sẽ nhận quả báo thôi, không sớm thì muộn!".

phi nhung
Tuyết Nhung trong lễ thất thứ tư của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý trong dòng trạng thái mà Tuyết Nhung chia sẻ, bên cạnh những tâm tư gửi gắm tới mẹ nuôi ở phương xa, cô cũng bày tỏ nỗi bức xúc trước những vụ việc ồn ào ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ nuôi.

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh Tuyết Nhung diện trang phục giản dị, đứng nghiêm trang chắp tay cầu nguyện trong thất thứ tư của mẹ nuôi. Dù đeo khẩu trang che kín khuôn mặt nhưng nhiều người vẫn trông thấy đôi mắt đượm buồn, nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai của nữ ca sĩ.

phi nhung 2
Tuyết Nhung ​thường xuyên đăng tải những kỉ niệm vui vẻ cùng mẹ nuôi trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước đó, Tuyết Nhung cũng từng gây nhiều chú ý khi lên tiếng giữa ồn ào “cậu IT” Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ. Cụ thể, nữ ca sĩ thể hiện sự hả hê khi cậu IT đã chịu sự trừng phạt vì trước đó từng tố cố ca sĩ Phi Nhung đối xử không tốt với con nuôi Hồ Văn Cường. Tuyết Nhung đã đăng tải story gồm hình ảnh chụp nguyên văn bài viết đính kèm dòng trạng thái: "Vừa cái bụng tui".

Kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, nữ ca sĩ sinh năm 2001 thường xuyên đăng tải những kỉ niệm cùng mẹ nuôi trên trang cá nhân khiến khán giả không khỏi xúc động. Trong những ngày diễn ra lễ viếng, Tuyết Nhung cùng Hồ Văn Cường và Quỳnh Trang đội khăn tang, trực tiếp đón khách tới kính viếng.

Đănh ảnh tại tư gia cố ca sĩ Phi Nhung, con gái nuôi 'vô tình' để lộ bằng chứng Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà mẹ nuôi từ lâu, CĐM 'đỏ mắt' tìm kiếm xác nhận thực hư

Đănh ảnh tại tư gia cố ca sĩ Phi Nhung, con gái nuôi 'vô tình' để lộ bằng chứng Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà mẹ nuôi từ lâu, CĐM 'đỏ mắt' tìm kiếm xác nhận thực hư

Qua chia sẻ của Thiêng Ngân - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung trong ngày cúng thất 4 của mẹ nuôi, nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà cố ca sĩ từ lâu.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiêng Ngân và Tuyết Nhung con nuôi Phi Nhung tuyết nhung tưởng nhớ phi nhung Tuyết Nhung

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?