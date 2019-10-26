Thanh Bình chua xót tiết lộ nỗi ân hận lớn nhất với người mẹ quá cố giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt

Hậu trường 26/10/2019 14:06

Từ lúc mẹ bệnh đến khi bà qua đời, diễn viên Thanh Bình luôn bị kẹt lịch quay và không có mặt kịp lúc, đây là nỗi ân hận lớn nhất của anh cho đến hiện tại.

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Thanh Bình khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm. Chồng Ngọc Lan kể lại quá khứ đau lòng bên người mẹ quá cố đã mất cách đây 9 năm. Anh ân hận vì đã không dành nhiều thời gian bên cạnh mẹ khi bà còn sống. Thậm chí những lúc mẹ bệnh nặng phải mổ, Thanh Bình cũng không thể cận kề chăm sóc chu đáo chỉ vì “kẹt lịch quay”.

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Thanh Bình ân hận khi nghĩ về mẹ - Ảnh: FB

"Cách đây 9 năm, tôi nhớ rõ như in từng lời một những gì ông anh kế tôi báo tin, là Mẹ đang chơi với cháu thì ngã ra ngất xỉu. Đó cũng là lần đầu tiên Mẹ tôi bị như vậy. Lo lắng, hoang mang, sợ hãi... tất cả cảm giác đó khiến tôi bần thần không biết là Mẹ bị gì. Nhưng tôi cũng không thể ngay lập tức trở về bên cạnh Mẹ vì lịch quay.

Sau đó nhiều tháng, Mẹ mới chịu đi khám ở bệnh viện 115. Tôi cũng kẹt lịch quay, và chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa để đưa Mẹ vào khám. Một tiếng sau, Mẹ gọi báo tin mà giọng run run nhưng rất bình tĩnh: “Bác sĩ nói Mẹ phải nhập viện gấp, nguy hiểm tính mạng”. Tôi vẫn kẹt lịch quay... nên mới gọi cho người chị họ vào bệnh viện. Sau đó chẩn đoán có một khối u trong tim, cần phải tiến hành mổ gấp. Ngày Mẹ vào phòng mổ, tôi cũng lại kẹt lịch quay. May mắn ca mổ tim thành công.

Sau đó vài tháng, vết thương vừa lành. Mẹ biết bao ý định, tôi cũng vậy, bao nhiêu kế hoạch bù đắp cho cả một quãng đời mưu sinh của Mẹ. Nhưng ngày mà Mẹ tự chạy xe máy đi thu tiền, để tối đó vào Sài Gòn thăm tôi, thì tai nạn ập đến. Chiếc xe ben tàn ác đi lùi đã cướp mất Mẹ tôi trong buổi chiều u ám. Và lúc này, tôi cũng đang kẹt lịch quay. Nhận điện thoại từ gia đình cũng là lúc tôi đang quay những tiểu phẩm hài. Quay tiếp từ 5h chiều đến tận 10h tối, tôi mới có thể chân trần chạy một mạch về đến nhà.

Mẹ là tất cả động lực cũng như sức mạnh để tôi vươn lên tồn tại đơn độc tại đất Sài Gòn khắc nghiệt. Cũng chỉ có Mẹ, tôi hiểu và cảm thông cho con đường mà tôi đang cố khẳng định mình. Và với Mẹ, tôi có lỗi to lớn lắm! Có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cái câu “kẹt lịch quay” mà tôi hay báo về!", Thanh Bình xúc động.

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Thời gian gần đây, anh vướng nghi án trục trặc tình cảm với vợ - Ảnh: FB

Sau gần chục năm, chồng Ngọc Lan lại đau đớn khi một người thân vừa qua đời. Đó là cháu Thanh Bình vừa qua đời ít ngày trước vì bị ngạt thở.

Anh viết: "Bao nhiêu năm trôi qua, tôi không bao giờ dám tắt điện thoại. Vì tôi sợ, nỗi sợ của một người con đi xa khi cầm điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ là tôi rất sợ. Và đến hôm qua cũng vậy, một cuộc gọi của ông anh ruột vào lúc 5h sáng. Tôi linh cảm điều không tốt. Tôi không dám bắt máy, mãi 30p sau tôi mới dám gọi lại. Và điều tôi lo sợ là thật, tai họa lại đến với gia đình tôi lần nữa!

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Nam diễn viên đau lòng khi cháu ruột bất ngờ qua đời - Ảnh: FB

Cái lớn nhất mà tôi cảm thấy đau vào lúc này đó chính là sự vô tâm của cả những người còn sống chứ không hẳn là sự mất mát! Tại sao lại đối xử với nhau như vậy khi còn có thể làm được nhiều điều ý nghĩa hơn. “Lựa chọn trở thành người như thế nào là do chính bản thân mình. Chúng ta đủ lớn để không đổ lỗi cho bất cứ thứ gì”.

Hãy yêu thương chính những người thân yêu của mình khi còn có thể. Vì không có gì có thể thay thế được điều đó đâu! Tôi luôn tin như vậy. Tôi và gia đình tôi cần bình yên thôi. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình được dạy dỗ là phải yêu thương nhau, không làm hại ai bao giờ. Vậy đến khi nào sóng gió mới dừng lại đây!

Làm diễn viên, cái khó nhất là không để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Cái khó nhất của người đàn ông là không được thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Mặc dù có cố gắng thế nào cũng không làm được. Hãy cho tôi được một lần nhé. Mai trời lại tươi sáng!".

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Anh nhận được sự quan tâm, yêu mến của mọi người - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ xúc động của Thanh Bình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp như: Thân Thúy Hà, Lê Phương, Phi Thanh Vân, Cát Tường… đã để lại bình luận an ủi nam diễn viên.

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Từ khóa:   Thanh Bình Ngọc Lan chồng Ngọc Lan

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