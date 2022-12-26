'Thánh Đà Đá Đa' Kim Hoàng: Từng rinh giải lớn chỉ với một bài hát, hiện tại sống kín tiếng, chọn công việc phía sau cánh gà vì cảm thấy thoải mái

“Thánh đà đa” Kim Hoàng từng là gương mặt nổi bật khi tham gia Thách Thức Danh Hài mùa 4. Bước ra khỏi chương trình, thay vì vào showbiz như những bạn cùng thi khác, cô lại chọn công việc phía sau hậu trường.

“Thánh đà đa” Kim Hoàng từng là gương mặt nổi bật khi tham gia Thách Thức Danh Hài mùa 4. “Thánh đà đa” Kim Hoàng từng là gương mặt nổi bật khi tham gia chương trình, mang về giải thưởng 100 triệu ở tập 9 và 150 triệu ở vòng gala. Thời điểm đó, thí sinh này trở thành một hiện tượng khi được nhiều người gọi với danh xưng “thánh đà đa". Cô khiến hai danh hài là Trường Giang, Trấn Thành bật cười liên tục bởi gương mặt “bất biến" khi thể hiện một ca khúc của Lê Cát Trọng Lý. “Thánh đà đa” Kim Hoàng từng là gương mặt nổi bật khi tham gia Thách Thức Danh Hài mùa 4 - Ảnh: Internet Được biết, Kim Hoàng (sinh năm 1994), học tại Đại học Nông Lâm, TP.HCM. Thời điểm thi Thách Thức Danh Hài, cô chỉ có mong ước duy nhất là giúp đỡ gia đình phần nào. Với tài năng và may mắn, Kim Hoàng đã giành được giải thưởng lớn, được nhiều đơn vị sản xuất mời biểu diễn. Thế nhưng, thay vì bước chân vào showbiz như những bạn cùng thi khác, cô lại chọn công việc phía sau hậu trường. Dù kín tiếng nhưng đó là sở thích, mong ước khiến Kim Hoàng cảm thấy thoải mái.

Thay vì bước chân vào showbiz như những bạn cùng thi khác, cô lại chọn công việc phía sau hậu trường - Ảnh: Internet Thay vào đó, cho tới thời điểm hiện tại, cô thử sức mình trong công việc biên kịch. Cô cực kỳ kín tiếng khi không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội hay sóng truyền hình. Trong một video phỏng vấn của Khương Dừa, Kim Hoàng từng chia sẻ: “Sau chương trình mình cũng có nhiều lời đề nghị đóng quảng cáo, nhưng mà mình cảm thấy năng lực của mình ở mức nào đó nên mình không dám nhận”. 'Thánh Đà Đá Đa' đang thử sức mình trong công việc biên kịch - Ảnh Internet Cô từng nói mình sợ ánh đèn sân khấu và chỉ thích hợp với công việc lùi phía sau cánh gà. Vì vậy, vị trí biên kịch, viết lách hợp hơn với Kim Hoàng. Và cô cũng đã lựa chọn đi theo đạo diễn Khương Dừa để làm việc, học tập thêm. Trong một video, Khương Dừa từng nói: “Kim Hoàng xác định dù thi đậu cũng không theo nghề diễn. Với cá tính của bạn, bạn thích chọn công việc ngồi và viết kịch bản và Kim Hoàng đã là nhân viên công ty giải trí của tôi làm việc từ tháng 11/2018”.

Cô từng nói mình sợ ánh đèn sân khấu và chỉ thích hợp với công việc lùi phía sau cánh gà - Ảnh: Internet Được biết trước khi nổi danh trên sóng Thách Thức Danh Hài, cuộc sống của Kim Hoàng cực kỳ khó khăn. Cô từng chỉ biết đi học, đi làm rồi về quê với gia đình. Hầu như, việc lên Facebook hay kết bạn với Kim Hoàng là điều khá hiếm hoi. Điều đáng nói, nếu như vào tài khoản Facebook thì mục đích duy nhất của cô gái trẻ cũng chỉ là lấy tài liệu học tập. Cô từng chia sẻ với Tri Thức Trẻ: “Hồi mới dành giải thưởng của Thách Thức Danh Hài, mình cũng hay vào Facebook. Vào để chấp nhận lời mời kết bạn của mọi người không lại bị kêu chảnh, có vậy thôi à. Mỗi lần ngồi máy tính mình thấy ‘ngột’, với cả mấy đồ công nghệ mình kém lắm. Nó cũng là điểm yếu đấy. Bình thường mình chỉ chụp ảnh với bạn bè hoặc chụp phong cảnh thôi, không thích selfie. Nhìn thấy máy ảnh là mình nhát lắm”. Dù kín tiếng nhưng "thánh đà đa" vẫn luôn là cái tên được khán giả nhớ tới - Ảnh: Internet Từng có cơ hội được đổi đời, khiến cuộc sống trở nên nổi tiếng hơn nhưng Kim Hoàng đã từ chối. Cô muốn đi theo con đường riêng, phù hợp tính cách của bản thân. Dù hiện tại đã kín tiếng hơn rất nhiều nhưng "thánh đà đa" vẫn luôn là cái tên được khán giả nhớ tới.

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