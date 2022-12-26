Cát Phượng bị cha ruột tuyên bố đừng để ông 'nhục' khi làm nghệ sĩ, từng không dám về quê ăn Tết vì hết tiền

Trong chương trình mới đây, Cát Phượng lần hiếm hoi thổ lộ về những tháng ngày khó khăn của bản thân khi theo đuổi hoạt động nghệ thuật.

Trong chương trình mới đây, Cát Phượng lần hiếm hoi thổ lộ về những tháng ngày khó khăn của bản thân khi theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Cô không dám về quê ăn Tết vì hết tiền, cũng bị cha kịch liệt phản đối việc làm nghệ sĩ. Cát Phượng từng không dám về quê ăn Tết vì hết tiền, cũng bị cha kịch liệt phản đối việc làm nghệ sĩ - Ảnh: Internet Theo Cát Phượng, cha của cô là một nhà báo phê bình nên khi biết cô có ý định theo nghề, cha cô phản đối ngay. Về sau thấy con quá kiên quyết nên ông đành nói: “Đó là nghiệp con đã chọn, cha không cấm nhưng đừng làm mất đi phẩm giá, đừng để cha nhục là được”.

Cha Cát Phượng tuyên bố đừng để ông 'nhục' khi làm nghệ sĩ - Ảnh: Internet Thời điểm đó, Cát Phượng không hiểu chữ “nhục” mà cha nói có nghĩa gì. Dù vậy, tự thấy bản thân chưa làm nên thành tựu gì nên có thời điểm, cô không dám về quê ăn Tết. Sau này, nữ diễn viên mới hiểu lý do cha phản đối cô theo nghề vì lo lắng cho con gái. “Tới hiện tại nhìn lại mình, tôi thấy mình có được tên tuổi Cát Phượng hôm nay và cũng không làm gì phải nhục. Tôi không bán thân để đổi lấy vai diễn mà đi lên từ năng lực, đổ mồ hôi xương máu để làm nghề nên tự hãnh diện và nghĩ là cha cũng hãnh diện”, Cát Phượng thổ lộ.

Về sau này, khi con gái có sự phát triển trong sự nghiệp nghệ thuật khiến bố của cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Ông khẳng định, con gái mình đóng đạt và bày tỏ con gái sẽ thành công với vai “Tư Mắm” trong phim Đất phương Nam. Vai “Tư Mắm” của Cát Phượng trong phim Đất phương Nam - Ảnh: Internet Cũng trong chương trình, nữ diễn viên nhớ lại ký ức về những bữa cơm đáng nhớ thời sinh viên, đặc biệt là bữa cơm với đàn anh Quyền Linh. Trong một đêm 30 tết, sau khi nhường lại tiền cho các bạn về quê, Cát Phượng ra sân ngồi thì gặp Quyền Linh. “Anh Linh bước đến nói đói quá, hỏi tôi có gì ăn không. Anh ấy bưng ra một nồi cơm, còn tôi có nước tương. Cơm khô queo, chan nước tương rất cay. Hai anh em ngồi ăn ngon lành hết cơm rồi cùng ngồi khóc”, Cát Phượng kể. Cát Phượng và con trai - Ảnh: Internet Theo ‘tình cũ’ Kiều Minh Tuấn, ngoài lý do chia sẻ tiền cho bạn bè, gia đình cũng là lý do khiến cô không dám về quê ăn Tết. Vì sợ bị cha mắng, cô quyết định ở lại ký túc xá sinh viên để đón Tết một mình.

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