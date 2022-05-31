Cát Phượng bất ngờ chia sẻ một ước mơ trong tình yêu hậu chia tay 'tình trẻ' khiến CĐM chạnh lòng xót xa

Tối 15/5, diễn viên Cát Phượng chính thức thừa nhận với báo chí đã chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm chung sống. Nữ diễn viên cho biết chuyện chia tay đã diễn ra cách đây hơn 1 năm, vào đúng ngày 14/2/2021. Tuy nhiên, thời điểm đó Kiều Minh Tuấn đang tham gia một dự án nên thông tin chia tay được giữ kín để tránh bị ảnh hưởng.

Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên khẳng định mọi thứ đã ổn. Thêm vào đó, Cát Phượng nhận hết mọi lỗi lầm và mong rằng mọi người không ném đá Kiều Minh Tuấn.

Theo chia sẻ của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn là người đề nghị chia tay với lý do "không hợp". Trước đó cặp đôi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, cự cãi nhưng Cát Phượng cho rằng đó là chuyện nhỏ. Đến khi Kiều Minh Tuấn đề xuất chia tay thì nữ diễn viên đồng ý, tôn trọng quyết định của anh, không hề níu kéo.

Mới đây, Cát Phượng tham gia một chương trình và có những chia sẻ đáng chú ý về tình yêu khiến ai cũng phải chạnh lòng. Cụ thể, Cát Phượng nhận lời ngồi ghế cố vấn tình yêu với nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc. Trong phần giao lưu mở đầu chương trình, khi được MC Xuân Bắc hỏi về cảm xúc khi chứng kiến cặp đôi ở tập trước cầu hôn thành công, Cát Phượng cho biết cô ước được như thế.

Cát Phượng ước được cầu hôn trên sân khấu - Ảnh: Internet

Cô cho biết tuổi tác của mình thời điểm hiện tại là điều gây cản trở trong chuyện tình cảm. Cát Phượng chia sẻ: “Tôi cũng ước được đứng trong vòng trái tim ấy và được cầu hôn trên sân khấu Chân Ái, tuy nhiên già rồi nên không tìm thấy chân ái nữa".

Trước đó, một tập khác của chương trình, Cát Phượng từng gây chú ý khi tiết lộ chưa tìm được “chân ái” của đời mình. Dường như MC Xuân Bắc cũng nhìn thấy tình huống khá nhạy cảm nên đã chọn đổi câu hỏi của Cát Phượng bằng câu "Thế nào là hạnh phúc?".

Cát Phượng cảm thấy mình già rồi nên không tìm thấy chân ái nữa - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ diễn viên đã nghẹn ngào bày tỏ quan điểm rằng: “Hạnh phúc không phải đi tìm mà có. Hạnh phúc phải chạy theo nó mới có được” và cho biết, hiện tại cô vẫn một mình.