Cát Phượng hé lộ 'niềm vui mới' hậu ồn ào chia tay Kiều Minh Tuấn

Hậu trường 27/05/2022 19:55

Sau khi tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn cách đây không lâu, Cát Phượng vừa qua đã khoe với khán giả về "niềm vui mới" của cô.

Ngày 15/5 vừa qua, Cát Phượng đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi tuyên bố cô và Kiều Minh Tuấn đã chính thức chia tay được hơn 1 năm bởi nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, cô đợi đến thời điểm này mới công bố là vì vướng bận nhiều công việc và không làm ảnh hưởng đến các bên liên quan.

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Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chia tay sau 13 năm bên nhau - Ảnh: Internet

Sau tuyên bố đã chính thức "đường ai nấy đi" với tình trẻ, Cát Phượng vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Có thể thấy, nữ nghệ sĩ sau hơn một năm đã cân bằng lại cảm xúc và không còn cảm thấy quá đau buồn như khi sự việc vừa mới xảy ra.

Tối ngày 26/5 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Cát Phượng đã khoe "niềm vui mới" của mình ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, nữ nghệ sĩ đã đích thân đến thăm các trại nuôi trẻ khuyết tật, người tâm thần hay bị bệnh phong.

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Cát Phượng chia sẻ niềm vui từ hôm nay của mình- Ảnh: Chụp màn hình

Những bức ảnh được Cát Phượng đăng tải trong chuyến đi này đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng, nhiều người còn gửi lời cảm ơn đến nghĩa cử cao đẹp của cô. Bên cạnh đó, người hâm mộ của cô bày tỏ đã an tâm hơn nhiều khi thấy nữ nghệ sĩ không còn buồn nữa và trở lại cuộc sống tích cực.

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Nữ nghệ sĩ lan truyền nghĩa cử cao đẹp của mình đến những mảnh đời khó khăn hơn- Ảnh: FBNV
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Sau sóng gió tình cảm, Cát Phượng đã vực dậy tinh thần của mình - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi công bố chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng tiết lộ rằng cô đã trải qua thời gian hụt hẫng và buồn bã rất nhiều, nhưng đã vực dậy nhanh chóng sau đó. Sau biến cố, nữ nghệ sĩ lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và lan tỏa cuộc sống tích cực đến nhiều người hơn.

Thì ra Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay đã được Lê Hoàng 'tiên tri' từ trước? CĐM giật mình 'Anh Hoàng nói quá đúng...Tuấn nói mà có làm được không?'

Thì ra Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay đã được Lê Hoàng 'tiên tri' từ trước? CĐM giật mình 'Anh Hoàng nói quá đúng...Tuấn nói mà có làm được không?'

Một đoạn clip được đào lại trên mạng xã hội được cho là 'lời tiên tri' của Lê Hoàng về việc chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng chia tay

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